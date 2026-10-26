Áramszünet lesz kedden Csíkszereda több utcájában

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Fotó: Borbély Fanni
Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás kedden Csíkszereda taplocai részének több utcájában. A szolgáltatáskimaradás október 27-én, 8 és 16 óra között várható.
A csíkszeredai városháza tájékoztatása szerint a szolgáltató tervezett karbantartási munkálatai miatt az alábbi utcákban szünetel az áramszolgáltatás:
Domb utca;
Forrás utca;
Gyűjtő utca;
Hársfa utca;
Hollók utca;
Lázár utca;
Patak utca, 28–56. és 19–59. házszámok;
Rét utca, 37–81. és 48–102/A/B házszámok;
Szérű utca;
Tanorok utca;
Taploca utca, 1–85., 2–90. és 149. házszámok;
Tó utca;
Zsák utca.
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