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Őrtüzek gyújtására kérik Csíkszék polgármestereit

A székelyföldi területi autonómia napján a hagyomány szerint Székelyföld számos településén őrtüzeket gyújtanak / Archív • Fotó: László Ildikó

A székelyföldi területi autonómia napján a hagyomány szerint Székelyföld számos településén őrtüzeket gyújtanak / Archív

Fotó: László Ildikó

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Október 25-én, vasárnap délután fél hatkor gyújtanák meg a székely őrtüzeket Csíkszék, Kászonok és a Gyimesek völgyének településein. Veress Dávid, Csíkszék Székely Tanácsának képviselője arra kéri a községvezetőket, hogy támogassák a kezdeményezést.

Székelyhon

2026. október 20., 12:502026. október 20., 12:50

Október utolsó vasárnapja a székelyföldi területi autonómia napja, amelynek alkalmából a hagyomány szerint

Székelyföld számos településén őrtüzeket gyújtanak.

A kezdeményezéssel a szervezők a székelység autonómiatörekvéseire és szabadságvágyára kívánják felhívni a figyelmet.

Veress Dávid felhívásában emlékeztetett arra, hogy a korábbi években a csíkszéki települések elöljárói elkötelezetten támogatták az őrtüzek meggyújtását.

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Mint írta, a történelmi Székelyföldön Csíkszék élen járt az őrtüzek számát illetően:

az előző években 28 helyszínen lobbantak fel a lángok.

A Székely Tanács képviselője arra kéri a települések vezetőit, hogy

előzetesen jelezzék, hol gyújtanak őrtüzet október 25-én,

és lehetőség szerint fényképeket, felvételeket is küldjenek a helyszínekről.

Csíkszék Autonómia
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