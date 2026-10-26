Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés

A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.

Székelyhon 2026. október 26., 20:122026. október 26., 20:12 2026. október 26., 20:212026. október 26., 20:21

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) hétfőn közölte, hogy bizonyítékokat gyűjtöttek három külföldi állampolgár ellen, akik egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjaiként kapcsolatba hozhatók a brassói Carfil fegyvergyár közelében történt robbanással. A nyomozók szerint a két fehérorosz állampolgárnak és ukrán társuknak

közük volt a szeptember 14-én a Romarm állami hadiipari vállalat leányvállalatának közvetlen közelében keletkezett tűzhöz, amely több cég épületében is károkat okozott

– írja az Agerpres hírügynökség a hatóságok közlésére hivatkozva. A DIICOT tájékoztatása szerint két gyanúsítottat Németországban azonosítottak és helyeztek előzetes letartóztatásba, miközben hasonló cselekmények elkövetésére készültek.

A harmadik, Lengyelországban tartózkodó gyanúsított ellen hétfőn adtak ki európai elfogatóparancsot. A román hatóságok mindhárom személy kiadatását kezdeményezték. Az ügyben szabotázskísérlet miatt folyik a nyomozás. A hírszerző szolgálat (SRI) szerint a hálózat tevékenysége nem korlátozódott Romániára. Az Oroszországból irányított csoport további célpontjai között állami és magántulajdonban lévő fegyvergyárak, valamint más katonai és ipari létesítmények is szerepeltek több európai országban. A SRI közleménye szerint

az eset egy szélesebb, Oroszország által irányított európai szabotázskampány része.

Az idei vizsgálatok Romániában további szabotázskísérleteket is feltártak, amelyek nemzetközi katonai létesítményeket, illetve az ukrán fegyveres erők kiképzésére használt objektumokat is érintettek. Hirdetés A hírszerzés szerint ezeknek az akcióknak a célja a megfélemlítés, a védelmi képességek gyengítése és az érintett országok európai biztonsághoz való hozzájárulásának akadályozása. A SRI arra is figyelmeztetett, hogy

a szabotázsakciók végrehajtóit gyakran a közösségi médiában toborozzák.