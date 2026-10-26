Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés

Fotó: A Román Hírszerző Szolgálat Facebook-oldala
A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.
2026. október 26., 20:122026. október 26., 20:12
2026. október 26., 20:212026. október 26., 20:21
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) hétfőn közölte, hogy bizonyítékokat gyűjtöttek három külföldi állampolgár ellen, akik egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjaiként kapcsolatba hozhatók a brassói Carfil fegyvergyár közelében történt robbanással.
A nyomozók szerint a két fehérorosz állampolgárnak és ukrán társuknak
– írja az Agerpres hírügynökség a hatóságok közlésére hivatkozva. A DIICOT tájékoztatása szerint
két gyanúsítottat Németországban azonosítottak és helyeztek előzetes letartóztatásba, miközben hasonló cselekmények elkövetésére készültek.
A harmadik, Lengyelországban tartózkodó gyanúsított ellen hétfőn adtak ki európai elfogatóparancsot.
A román hatóságok mindhárom személy kiadatását kezdeményezték. Az ügyben szabotázskísérlet miatt folyik a nyomozás.
A hírszerző szolgálat (SRI) szerint a hálózat tevékenysége nem korlátozódott Romániára. Az Oroszországból irányított csoport további célpontjai között állami és magántulajdonban lévő fegyvergyárak, valamint más katonai és ipari létesítmények is szerepeltek több európai országban. A SRI közleménye szerint
Az idei vizsgálatok Romániában további szabotázskísérleteket is feltártak, amelyek nemzetközi katonai létesítményeket, illetve az ukrán fegyveres erők kiképzésére használt objektumokat is érintettek.
A hírszerzés szerint ezeknek az akcióknak a célja a megfélemlítés, a védelmi képességek gyengítése és az érintett országok európai biztonsághoz való hozzájárulásának akadályozása.
A SRI arra is figyelmeztetett, hogy
Kezdetben látszólag ártalmatlan feladatokért, például létesítmények megfigyeléséért vagy fényképezéséért kínálnak pénzt, később azonban gyújtogatásra, rombolásra, akár gyilkosságra is utasíthatják őket. A feladatok megtagadása esetén zsaroláshoz és fenyegetéshez folyamodhatnak – hívták fel a figyelmet.
Elfogadott hétfőn a szenátus egy törvénytervezetet, amely életkortól függetlenül kötelezővé tenné a bukósisak viselését a közutakon elektromos rollerrel vagy elektromos kerékpárral közlekedők számára.
Többféle intézkedés is érvényben van, ami szabályozza az üzemanyag árát, és ahhoz, hogy ezek megszakítás nélkül továbbéljenek, gyorsan dönteni kell a folytatásról. Ellenkező esetben egy dízel személyautó teletankolása akár 42 lejjel is drágulhat.
Havazik a Transzalpinán – közölték a craiovai regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldalán, arra figyelmeztetve az autósokat, hogy ha magashegyi útra indulnak, készítsék fel járműveiket a téli közlekedésre.
A közigazgatási reformnak a közszolgáltatások javítását és az állami kiadások csökkentését kell eredményeznie, a települések összevonása pedig nem önkéntes alapon történne – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu.
Az évszaknak megfelelő hőmérsékletre, időnként jelentősebb esőzésekre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra lehet számítani a következő két hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből.
Szeretettel várjuk önöket egy különleges estére, ahol a klasszikus zene és az elegancia találkozik a marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadán!
Elutasította hétfőn a bukaresti törvényszék a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) indítványát Călin Georgescu előzetes letartóztatásának 30 napos meghosszabbítására.
Az év első kilenc hónapjában 24,17 milliárd lejjel 78,3 milliárd lejre csökkent Románia államháztartási hiánya, ami a bruttó hazai termék (GDP) 3,81 százalékának felel meg – derül ki a pénzügyminisztérium hétfőn közzétett adataiból.
A migráció kezelésének ellenőrzésével foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).
Román zászlót tűzött ki a bezárt parajdi sóbánya bejáratához a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik parlamenti képviselője, Lucian Mușat.
szóljon hozzá!