Így ellenőrizheti a nyugdíjpénztár új online felületén a legfontosabb adatait

Nem szükséges személyesen felkeresni a nyugdíjpénztárat ahhoz, hogy ellenőrizzük a nyilvántartott munkaéveinket vagy a nyugdíjjárulékainkra vonatkozó adatokat. A nyugdíjpénztár platformjára már a ROeID digitális személyazonossággal is beléphetünk.

Barabás Hajnal 2026. október 22., 12:002026. október 22., 12:00

A ROeID digitális személyazonossággal is létrehozható fiók az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) új internetes felületén. A szolgáltatás elérését ezzel egyszerűsítették le, korábban ugyanis a fiók létrehozásához külön kérést kellett benyújtani a személyigazolvány másolatával az adott megye nyugdíjpénztárához, és néhány napon belül ímélben küldték vissza a felhasználónevet meg a jelszót. Hirdetés Erről 2022-ben írtunk, akkor valamivel több mint ezer felhasználó élt ezzel a lehetőséggel. Az országos nyugdíjpénztár új portálját szeptemberben mutatták be, a korábbi fiókokat átköltöztették az új felületre, így azok tulajdonosai a megszokott belépési adataikkal továbbra is bejelentkezhetnek. Az új fiók létrehozásakor pedig már nem szükséges a személyes jelenlét.

Fotó: Borbély Fanni

Milyen adatokat ellenőrizhetünk? A nyugdíjpénztár elektronikus szolgáltatásai között ingyenesen elérhetők többek között a munkakönyv feldolgozott adatai, elsősorban a 2001. április 1. előtti munkaviszonyokra vonatkozóan. Fontos azonban, hogy nem minden munkakönyv adata érhető el online, ugyanis ha az adott dokumentumot nem szkennelték be, vagy az adatait nem dolgozták fel, előfordulhat, hogy nem jelenik meg a felületen, ezért

az eredeti munkakönyvet meg kell őrizni.

Az új platformon lekérhetők továbbá a 2001 áprilisa utáni éves és havi biztosítási időszakok,

a munkáltatók által benyújtott név szerinti nyilatkozatok,

a második nyugdíjpillérre vonatkozó információk (románul: fond pensii Pilon II),

valamint a társadalombiztosítási szerződések pénzügyi adatai is. A felületen a nyugdíjigényléssel és más szociális jogosultságokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség van. Egyes kérelmek online benyújthatók, és az ügyintézéshez kapcsolódó információk is elérhetők. Érdemes időnként ellenőrizni ezeket a nyilvántartott adatokat, különösen a biztosítási időszakokat és a munkáltatók által bejelentett információkat. Így még időben észrevehetjük, ha valamelyik időszak vagy befizetés nem szerepel a nyilvántartásban. Mi az a ROeID, és hogyan készíthetünk ilyet? A ROeID a romániai digitális ügyintézésért felelős hatóság (Autoritatea pentru Digitalizarea României – ADR) által működtetett digitális személyazonosítási rendszer. Segítségével

egyetlen digitális azonosítóval lehet belépni az ezt támogató állami elektronikus platformokra,

így nem kell minden szolgáltatáshoz külön felhasználói fiókot létrehozni.

Fotó: Borbély Fanni

Az azonosító elkészítéséhez okostelefonra és személyazonosító igazolványra van szükség. A folyamat az okostelefonra letöltött ROeID alkalmazásban zajlik, és néhány perc alatt elvégezhető, csak követni kell a megadott utasításokat. Miután megtettük, várjuk meg az azonosító jóváhagyását, amely rendszerint 24–72 munkaórát vesz igénybe, nagyobb igénylésforgalom esetén azonban hosszabb is lehet. A visszaigazolást ímélben és az alkalmazásban is megkapjuk. Fontos tehát, hogy a ROeID-regisztráció elküldése még nem jelenti azt, hogy azonnal használhatjuk az azonosítót.

A nyugdíjpénztár online fiókjának létrehozása előtt meg kell várnunk a digitális személyazonosság aktiválását.