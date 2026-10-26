24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány

Fotó: Borbély Fanni
Az év első kilenc hónapjában 24,17 milliárd lejjel 78,3 milliárd lejre csökkent Románia államháztartási hiánya, ami a bruttó hazai termék (GDP) 3,81 százalékának felel meg – derül ki a pénzügyminisztérium hétfőn közzétett adataiból.
A tavalyi év azonos időszakában a deficit még 102,47 milliárd lej, a GDP 5,31 százaléka volt. A hiány nominálisan több mint 23 százalékkal, GDP-arányosan pedig 1,5 százalékponttal mérséklődött – ismerteti az Agerpres.
A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint
A személyi jellegű kiadások 4,43 milliárd lejjel csökkentek, a közberuházásokra fordított összeg viszont több mint 25 milliárd lejjel 107,77 milliárd lejre nőtt.
Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az eredményeknek tartós változást kell hozniuk a közpénzek kezelésében. Hangsúlyozta, hogy
Ehhez világos prioritásokra és a hosszú távú következményeket figyelembe vevő döntésekre van szükség – idézték a közleményben a tárcavezetőt.
A kormány erre az évre a GDP 6,2 százalékának megfelelő költségvetési hiányt irányzott elő. A nemzetközi hitelminősítők közül a Fitch Ratings 5,9 százalékos, a Moody's 5,8 százalékos, az S&P pedig 6,25 százalékos deficitet valószínűsít.
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