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24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Az év első kilenc hónapjában 24,17 milliárd lejjel 78,3 milliárd lejre csökkent Románia államháztartási hiánya, ami a bruttó hazai termék (GDP) 3,81 százalékának felel meg – derül ki a pénzügyminisztérium hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. október 26., 15:232026. október 26., 15:23

A tavalyi év azonos időszakában a deficit még 102,47 milliárd lej, a GDP 5,31 százaléka volt. A hiány nominálisan több mint 23 százalékkal, GDP-arányosan pedig 1,5 százalékponttal mérséklődött – ismerteti az Agerpres.

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A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint

a költségvetési bevételek 11,9 százalékkal nőttek az első kilenc hónapban, miközben a kiadások 5,5 százalékkal emelkedtek.

A személyi jellegű kiadások 4,43 milliárd lejjel csökkentek, a közberuházásokra fordított összeg viszont több mint 25 milliárd lejjel 107,77 milliárd lejre nőtt.

Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az eredményeknek tartós változást kell hozniuk a közpénzek kezelésében. Hangsúlyozta, hogy

a költségvetési fegyelem nemcsak az egyensúlytalanságok felszámolását, hanem az újabb pénzügyi terhek felhalmozódásának megelőzését is jelenti.

Ehhez világos prioritásokra és a hosszú távú következményeket figyelembe vevő döntésekre van szükség – idézték a közleményben a tárcavezetőt.

A kormány erre az évre a GDP 6,2 százalékának megfelelő költségvetési hiányt irányzott elő. A nemzetközi hitelminősítők közül a Fitch Ratings 5,9 százalékos, a Moody's 5,8 százalékos, az S&P pedig 6,25 százalékos deficitet valószínűsít.

Belföld Gazdaság
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