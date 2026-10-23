Bejöttek a számai, milliomos lett a tegnapi lottósorsolás után

Gazdára talált az első kategóriás főnyeremény a csütörtöki lottósorsoláson, a szerencsés szelvény tualjdonosa 17 760 754,40 lejt, azaz több mint 3,32 millió eurót nyert.

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A nyertes szelvényt egy mobilalkalmazáson keresztül játszották meg, és három egyszerű játékvariációt töltöttek ki a Loto 6/49 játékban.

– tájékoztat hivatalos oldalán a Román Lottótársaság.

Ebben az évben ez a harmadik alkalom, hogy valaki elnyerte a Loto 6/49 első kategóriás főnyereményét. Legutóbb 2026. augusztus 13-án vitték el a főnyereményt, amely akkor közel 53 millió lej volt.

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A hagyományos lottójátékok szervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat értelmében a nyertesnek a sorsolás napjától számítva 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen a nyereményéért.