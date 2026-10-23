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Elhunyt vitéz Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán

• Fotó: Tamás Sándor / Facebook

Fotó: Tamás Sándor / Facebook

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Életének 103. évében elhunyt vitéz Bartha Mihály, aki élete végéig részt vett az úzvölgyi megemlékezéseken, és szívén viselte az ott elesett honvédek emlékének őrzését. A hírt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke osztotta meg.

Bencze Emese

2026. október 23., 11:392026. október 23., 11:39

2026. október 23., 11:472026. október 23., 11:47

„Búcsúzunk a 102 éves vitéz Bartha Mihálytól, aki egész életével a szülőföld iránti hűségről, a kötelességtudatról és a magyarságba vetett hitről tett tanúbizonyságot” – írta közösségi oldalán Tamás Sándor. A Kovászna Megyei Tanács elnöke úgy fogalmazott,

Misi bácsi őrzője volt az úzvölgyi hősök emlékének, helytállása, bátorsága és embersége pedig örök példa marad.

Vitéz Bartha Mihály az 1944. augusztus 26-i úzvölgyi harcok túlélője volt, és évtizedeken át visszajárt az egykori harcok helyszínére, hogy lerója kegyeletét elesett bajtársai előtt.

Évtizedeken át visszajárt az egykori harcok helyszínére, hogy lerója kegyeletét elesett bajtársai előtt. Archív • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Évtizedeken át visszajárt az egykori harcok helyszínére, hogy lerója kegyeletét elesett bajtársai előtt. Archív

Fotó: Tuchiluș Alex

A kommunista diktatúra idején is igyekezett életben tartani az emlékezést, később pedig

rendszeres résztvevője maradt az úzvölgyi katonatemetőben tartott megemlékezéseknek.

A Székelyhon korábban többször is beszámolt arról, hogy Misi bácsi idős kora ellenére is jelen volt az úzvölgyi rendezvényeken.

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Százak vettek részt a szemerkélő esőben tartott úzvölgyi megemlékezésen szerdán.

2019-ben, 95 éves korában videóinterjú is készült vele, amelyben az úzvölgyi katonatemetőben kialakított román parcelláról és a magyar honvédek emlékének meggyalázásáról beszélt.

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Szégyen, gyalázat, hogy megélte, ilyet műveltek a magyarokkal – videointerjú a 95 éves úzvölgyi veteránnal

Mit szól hozzá a 95 éves veterán Bartha Mihály, hogy román parcellát alakítottak ki az úzvölgyi katonatemetőben, ahol az ő bajtársai is nyugszanak? – kérdezte az Azonnali, és jött is a válasz: semmi jót.

Bartha Mihály személye összekötötte a jelen nemzedékeit azokkal a honvédekkel, akiknek történetét és emlékét egész életében őrizte. Halálával az úzvölgyi harcok utolsó veteránját veszítettük el.

Gyász
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