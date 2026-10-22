Máris részt vett Románia új miniszterelnöke a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén

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Ez volt az első CSAT-ülés, amelyen Luca Niculescu kormányfő és az új kormány több tagja is részt vett – ismerteti az Agerpres.

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A testület megvitatta a napokban történt fekete-tengeri incidensek biztonsági vonatkozásait. Áttekintették, hogy