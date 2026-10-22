Magyar Péter: 1956-os múzeumot hozunk létre

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Az 1956-os tüntetők szabadság melletti kiállását méltatta beszédében Magyar Péter miniszterelnök a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére tartott ünnepi koszorúzáson a Bem téren csütörtökön.
2026. október 22., 20:032026. október 22., 20:03
2026. október 22., 20:412026. október 22., 20:41
A kormányfő arról beszélt, hogy amikor a Műegyetemről elinduló egyetemisták és a hozzájuk csatlakozó budapestiek összegyűltek,
De valamit már tudtak magukról, hogy néma menetükkel, méltóságteljes vonulásukkal szabad magyar polgárokká váltak és ezt többé tőlük már senki el nem veheti – fogalmazott az MTI tudósítása szerint.
Ezt nem vehették el a későbbi megtorlások, nem vehették el a szovjet csizmatalpak, nem vehették el sem a börtönévek, sem az elnyomásban töltött évtizedek – jelentette ki Magyarország miniszterelnöke. Nem vehették el azt az erőt, ami minket is áthat, amikor elfáradnánk, elveszítenénk a hitünket egy percre is Magyarországban, ami minket is visz előre, hogy
– mondta Magyar Péter.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A Bem téren gyülekező tömeg a szabadságukért kiálló lengyelek iránti szolidaritását jött kifejezni hét évtizeddel ezelőtt – mondta, hozzátéve, a poznani munkások felkelése a remény és a bátorság üzenetét hozta el Magyarországra.
Magyar Péter hangsúlyozta: a magyarok soha nem felejtik el a forradalom mártírjait, a bitófák alá kísért ártatlanokat, a jeltelen sírokba temetett mártírokat, a pesti srácok és a pesti lányok bátorságát, a börtönökben megkínzott ezreket és a hazájukból elüldözött százezreket, a sortüzek ártatlan áldozatait és a szétszakított magyar családok fájdalmát sem.
– tette hozzá.
Úgy vélte, az ő győzelmük bizonyítéka, hogy Magyarország ma derűsen, büszkén, felszabadultan ünnepelhet. A derű a bizonyítéka, hogy a magyar nép nem tört meg, nem hajtotta le a fejét, és az emberek ma is egyenes gerinccel büszkén, mosolyogva nézhetnek egymás szemébe. Tudjuk, hogy az áldozat nem volt hiábavaló, a haza szabad és van közös jövőnk – fogalmazott.
A kormányfő az 1956-os forradalom világhírű jelképének nevezte a nemzeti színű lobogóból a Rákosi-címer kivágásával született lyukas zászlót. Mindenki értette, mert minden nyelven ugyanazt mondta:
– fogalmazott. Azt mondta, ezért emelik a magyarok ma is büszkén magasba, mert az a lyuk a zászló közepén a magyar szabadság soha el nem múló jelképe.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Magyar Péter élete egyik legfelemelőbb élményének nevezte, hogy egykori '56-os egyetemistáknak adhatott át kitüntetést, kezet foghatott velük, a szemükbe nézhetett és elmondhatta nekik, mit jelent a magyaroknak a példájuk, a történetük, az erejük. Itt vannak még közöttünk azok, akik hetven éve kiálltak a hazáért, és itt vannak már az új nemzedék tagjai is, akik továbbviszik az ő bátorságukat, az ő hazaszeretetüket – tette hozzá.
A miniszterelnök beszédében hangot adott azon véleményének, hogy Magyarországot megosztani bűn. Vannak, akik még most sem értik, hogy vannak percek és órák, amikor
– jegyezte meg.
Magyar Péter úgy fogalmazott: aki tisztelettel és jó szándékkal érkezik, azt barátként ölelik magukhoz, „de a szabadságunkból egy jottányit sem engedünk”. Felnőttünk a saját történelmünkhöz, felemelt fejjel, az önálló jövőnkbe vetett rendíthetetlen hittel tekintünk előre – tette hozzá.
– zárta beszédét a miniszterelnök.
Az ünnepség résztvevőinek többsége – a miniszterelnökkel együtt – a Műegyetem elől induló, a Rákóczi Szövetség szervezésében megrendezett Gloria Victis 1956 elnevezésű emlékünnepség-sorozat keretében megrendezett fáklyás felvonulással érkezett a Bem térre.
A menettel a forradalom egyik meghatározó eseményeként számon tartott október 22-ei műegyetemi diákgyűlésre emlékeztek. Ezen a hallgatók pontokba szedve fogalmazták meg követeléseiket, és arról is döntöttek, hogy a lengyel nép melletti szolidaritás jegyében másnap, vagyis október 23-án a Bem térre vonulnak.
Fotó: Kocsis Zoltán/MTI
A mostani, többségében fiatalok részvételével megtartott felvonulást három korabeli Csepel teherautó vezette fel, a platókról korhű ruhába öltözött fiatalok integettek.
A Rákóczi Szövetség a honlapján azt írta, hogy 15 ezer középiskolás és egyetemista kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség ünnepi programjaiba. Mintegy 3500 középiskolás és egyetemista érkezik október 21-23. között Budapestre 170 magyarországi és külhoni iskolából az emlékünnepségre. Mellettük 103 középiskola több mint 5000 diákja utazik a Kárpát-medencében másik magyar iskolához ünnepelni, és az útra kelőket legalább ugyanennyi fiatal fogadja majd.
Magyar Péter az ünnepség után átment a Nagy Imre térre, hogy meggyújtsa a forradalom lángját.
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