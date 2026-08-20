Augusztus 20.: felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

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A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

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A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai.