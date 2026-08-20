Augusztus 20.: felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Fotó: Bruzák Noémi/MTI
Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.
A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.
A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai.
Fotó: Bruzák Noémi/MTI
A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek teszik le esküjüket – számolt be az MTI.
Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep.
Katonai tiszteletadással, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, péntek reggel Budapesten.
A kormány pénteken jóváhagyta, hogy Románia elfogadja az Európai Bizottság 1,312 millió lej értékű, összesen 1,1 millió adag oltóanyagból álló adományát a kiskérődzők pestise, valamint a juh- és kecskehimlő elleni védekezéshez.
Újabb román légitársaság, a Dan Air kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását – írja az economedia.ro nyomán az MTI.
Életének 103. évében elhunyt vitéz Bartha Mihály, aki élete végéig részt vett az úzvölgyi megemlékezéseken, és szívén viselte az ott elesett honvédek emlékének őrzését. A hírt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke osztotta meg.
A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt pénteken szinte pontban egy órakor (42 másodperccel egész után) Vrancea megyében. Az Országos Földfizikai Intézet oldalán már olvashatók az első visszajelzések.
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Csütörtök este lezajlott a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése – közölte az elnöki hivatal.
Az 1956-os tüntetők szabadság melletti kiállását méltatta beszédében Magyar Péter miniszterelnök a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére tartott ünnepi koszorúzáson a Bem téren csütörtökön.
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