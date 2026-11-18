A téli áram- és földgázellátás biztosításával, a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások védelmével és a nagy ipari fogyasztók támogatásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról döntött a miniszterelnök – jelentette be Dan Cărbunaru kormányszóvivő.

Székelyhon 2026. november 18., 20:092026. november 18., 20:09

Cărbunaru szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az Oleg Ungureanu miniszterelnöki kancelláriavezető irányításával működő munkacsoportban az illetékes minisztériumok, az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE), valamint a nagy energiatermelők és ipari fogyasztók képviselői vesznek részt. A pénzügyminisztérium megvizsgálja a javasolt intézkedések költségvetési hatását, és a rendelkezésre álló forrásokhoz, valamint

Románia hiánycsökkentési vállalásaihoz igazítja azokat.

Elsőbbséget élveznek az uniós forrásokból finanszírozható és a költségvetési hiányt nem növelő megoldások – magyarázta Cărbunaru. A kormányszóvivő közölte: az ANRE adatai szerint Romániában több mint tízmillió lakossági fogyasztási hely van, amelyek közül 4,7 millióban a havi fogyasztás nem éri el a 100 kilowattórát. A Világbank szerint az ország lakosságának jelentős része energiaszegénységben él. Hirdetés Cărbunaru közölte, hogy a munkaügyi, az energiaügyi és a pénzügyminisztérium célzott támogatási programot dolgoz ki, amelynek keretében energiakártyák révén segítenék a rászoruló fogyasztókat, elsősorban uniós forrásokból. Emellett megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az áramszolgáltatók hozzáférjenek a rászoruló lakossági fogyasztók nyilvántartásához és kiegészíthessék az állami támogatást – írja az Agerpres. A szóvivő ugyanakkor emlékeztetett, hogy a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM)

400 millió lejt szán energiatároló rendszerek beszerzésének és telepítésének támogatására.