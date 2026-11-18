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Fotó: Borbély Fanni
A téli áram- és földgázellátás biztosításával, a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások védelmével és a nagy ipari fogyasztók támogatásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról döntött a miniszterelnök – jelentette be Dan Cărbunaru kormányszóvivő.
Cărbunaru szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az Oleg Ungureanu miniszterelnöki kancelláriavezető irányításával működő munkacsoportban az illetékes minisztériumok, az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE), valamint a nagy energiatermelők és ipari fogyasztók képviselői vesznek részt.
A pénzügyminisztérium megvizsgálja a javasolt intézkedések költségvetési hatását, és a rendelkezésre álló forrásokhoz, valamint
Elsőbbséget élveznek az uniós forrásokból finanszírozható és a költségvetési hiányt nem növelő megoldások – magyarázta Cărbunaru.
A kormányszóvivő közölte: az ANRE adatai szerint Romániában több mint tízmillió lakossági fogyasztási hely van, amelyek közül 4,7 millióban a havi fogyasztás nem éri el a 100 kilowattórát. A Világbank szerint az ország lakosságának jelentős része energiaszegénységben él.
Cărbunaru közölte, hogy a munkaügyi, az energiaügyi és a pénzügyminisztérium célzott támogatási programot dolgoz ki, amelynek keretében energiakártyák révén segítenék a rászoruló fogyasztókat, elsősorban uniós forrásokból. Emellett megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az áramszolgáltatók hozzáférjenek a rászoruló lakossági fogyasztók nyilvántartásához és kiegészíthessék az állami támogatást – írja az Agerpres.
A szóvivő ugyanakkor emlékeztetett, hogy a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM)
Az ipar támogatása érdekében a munkacsoport sürgősen felméri a nagyfogyasztók energiaigényét, és megvizsgálja a négy éve kidolgozott támogatási programok aktualizálásának lehetőségét. Kiemelt cél a jelenleg működő, 150 millió eurós támogatási program hatékonyságának növelése – tette hozzá.
Napirenden lesz továbbá az új energiatermelési és -tárolási beruházások támogatása, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, valamint az energiatermelők és -fogyasztók közötti hosszú távú szerződések ösztönzése. A kormány arra is ösztönözné az ipari vállalatokat, hogy saját energiatermelő és -tároló kapacitásokat építsenek ki, illetve energiahatékonysági beruházásokat hajtsanak végre – nyilatkozta Dan Cărbunaru.
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