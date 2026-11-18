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Fotó: Borbély Fanni
Egységesen 50 ezer lejben szabják meg a készpénzes bevételek és kifizetések napi felső határát a képviselőház szerdán elfogadott törvénytervezete értelmében.
A jogszabály a készpénzes ügyleteket szabályozó 2015/70-es törvényt módosítja, amely jelenleg a tranzakció típusától függően 5 ezer vagy 10 ezer lejes összeghatárt ír elő – számol be az Agepres.
A módosítás a jogi személyekre, az egyéni vállalkozókra (PFA), az egyéni és családi vállalkozásokra, a szabadfoglalkozásúakra, az önálló gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyekre, valamint a jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező egyéb szervezetekre vonatkozik.
A törvénytervezet értelmében egy
Ugyanez az összeghatár vonatkozik a cash and carry típusú nagykereskedelmi áruházak készpénzbevételeire is.
Tilos lesz az 50 ezer lejnél nagyobb összegű számlák több részletben történő készpénzes kiegyenlítése, illetve az összeghatárt meghaladó értékű termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén a számlák feldarabolása a korlátozás megkerülése érdekében.
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