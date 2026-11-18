Egységesen 50 ezer lejben szabják meg a készpénzes bevételek és kifizetések napi felső határát a képviselőház szerdán elfogadott törvénytervezete értelmében.

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A jogszabály a készpénzes ügyleteket szabályozó 2015/70-es törvényt módosítja, amely jelenleg a tranzakció típusától függően 5 ezer vagy 10 ezer lejes összeghatárt ír elő – számol be az Agepres.

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A módosítás a jogi személyekre, az egyéni vállalkozókra (PFA), az egyéni és családi vállalkozásokra, a szabadfoglalkozásúakra, az önálló gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyekre, valamint a jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező egyéb szervezetekre vonatkozik.

A törvénytervezet értelmében egy