Ilie Bolojan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kedden élesen bírálta a Szociáldemokrata Párt (PSD) területi-közigazgatási átszervezésre vonatkozó javaslatát, azt állítva, hogy az „komoly elemzés nélkül csupán üres diskurzus, ködösítés a megoldások hiányának és a kormányzati tétlenségnek az elfedésére”.

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A Digi24-nek adott kedd esti interjújában Bolojan kiemelte: a rebesgetett közigazgatási reformhoz nincs konkrét tervezet. Az utóbbi napokban különféle nyilatkozatok jelentek meg a nyilvánosságban, amelyek azonban másképp hangzanak a közigazgatási minisztériumban, másképp a PSD-nél és megint másképp a kormánynál. Ez pedig azt bizonyítja, hogy

„nem lehet egy ilyen komoly ügyet, mint az évtizedek óta várt közigazgatási reformot megalapozott terv nélkül előterjeszteni”

– hangsúlyozta.

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Hozzátette: a reform célja nem az, hogy fölösleges vitákkal töltse meg a nyilvánosságot, hanem hogy alacsonyabb költségeket, hatékonyabb közszolgáltatásokat, jobb hozzáférést és megfelelő fejlesztési feltételeket biztosítson – számolt be az Agerpres.

Bolojan azonban nyitottnak mutatkozott arra, hogy amennyiben valóban megalapozott és komoly javaslat érkezik,