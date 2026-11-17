Fotó: Dragomán György/Facebook
Igazat kérdezni címmel jelent meg kedden Dragomán György új novelláskötete, a trilógia harmadik darabja, amelynek írásakor elmondása szerint az foglalkoztatta, hogy egy kis történetnek hogy lehet maximális súlya.
Az új kötetet öccsének ajánlotta, aki nagyon közel áll hozzá. A címadó, Igazat kérdezni novellaciklusban sikerült először úgy írnia egy nagyon szoros testvéri kapcsolatról, ahogy mindig is szeretett volna, és bár nyilván nem róluk szóltak ezek a történetek, mégis úgy érezte, hogy
– mondta el az író az MTI-nek.
„Különböző alkatok vagyunk, én vagyok az, aki otthon ül és ír, ő az, aki kiugrik ejtőernyővel. Ez így volt gyerekkorunkban is. Magasabbra mászott a fán, mint én, pedig négy évvel fiatalabb volt nálam. Kilenctől 15 éves koromig mindent együtt csináltunk, mert nagyon gyorsan eltűnt közöttünk a korkülönbség. Jó testvérek vagyunk, intenzív, édes évek voltak, de közben meg nagyon nehéz évek is, mert akkor vándoroltunk ki” – idézte fel, hozzátéve, hogy utólag is sokat köszönhet öccsének.
Az új kötet tulajdonképpen az Oroszlánkórus és a Rendszerújra című két korábbi novellagyűjteményének testvére. „Azért az a címe, hogy Igazat kérdezni, mert
– magyarázta.
Érzése szerint potenciálisan egy utolsó pillanatban vagyunk. „Ez egyszerre a legoptimistább és a legpesszimistább könyv, amit valaha írtam. Ennek az iszonyatos kettőssége rezonált bennem: a legvidámabb szövegeimnek lett durva vége, és a legdurvábbaknak kicsit vidámabb” – fogalmazott.
Mint megjegyezte, a kötetet úgy szerkesztette, mint egy regényt, de
A könyv vége azonban az utolsó novella utolsó mondata, amely szerinte a reményről szól, és a maga pesszimizmusával egy optimista mondat: „Hinni akarom, hogy amin dolgozom, az igazából, a dolgok lényegét tekintve, mégiscsak hiábavaló”.
Utasításokat kaptak a vietnámi konzulok korábban a Külügyminisztériumban, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az Orbán Áron üzletemberhez, Orbán Viktor kormányfő öccséhez köthető cégekre.
Azonnali hatállyal megszűnt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának, Horváth Péter Jánosnak a megbízatása kedden – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.
A NATO fokozta a Fekete-tenger térségének megfigyelését, és továbbra is elkötelezett Románia katonai képességeinek támogatása mellett, a szövetségesek újabb hozzájárulásairól azonban egyelőre nem született konkrét döntés.
A NATO célja továbbra is az, hogy Ukrajna a lehető legerősebb legyen mind a harcmezőn, mind a béketárgyalásokon – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai védelmi kontaktcsoport ülését megelőzően kedden.
A romániaiak mintegy 73 százaléka nem tudna fedezni egy hathavi fizetésének megfelelő váratlan kiadást, és mindössze 31,1 százalékuk rendelkezik annyi megtakarítással, amennyi legalább hat hónapig elegendő lenne a megélhetési költségekre.
Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több erdélyi, bánsági, körösvidéki és olténiai folyó vízgyűjtő területére.
„Ne várd meg az első havazást!” mottóval indított tájékoztató kampányt kedden a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU), hogy felhívja a lakosság figyelmét a téli veszélyhelyzetek megelőzésének fontosságára.
Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra hétfőn és kedden. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden elmondta: helyre fogják állítani az ukrán dróntámadás által megrongált Krími hidat.
Naponta öt nő veszíti el az életét méhnyakrákban Romániában, és ezt a számot szeretnék csökkenteni a Klára programmal, amely során Maros, Hargita és Kovászna megyei vidéki településeken is nőgyógyászati szűrést tartanak.
87 éves korában elhunyt Pál Antal Sándor erdélyi magyar történész, levéltáros, az MTA külső tagja.
szóljon hozzá!