Igazat kérdezni címmel jelent meg kedden Dragomán György új novelláskötete, a trilógia harmadik darabja, amelynek írásakor elmondása szerint az foglalkoztatta, hogy egy kis történetnek hogy lehet maximális súlya.

Székelyhon 2026. november 17., 19:112026. november 17., 19:11

Az új kötetet öccsének ajánlotta, aki nagyon közel áll hozzá. A címadó, Igazat kérdezni novellaciklusban sikerült először úgy írnia egy nagyon szoros testvéri kapcsolatról, ahogy mindig is szeretett volna, és bár nyilván nem róluk szóltak ezek a történetek, mégis úgy érezte, hogy

ez a könyv az öccséé

– mondta el az író az MTI-nek. „Különböző alkatok vagyunk, én vagyok az, aki otthon ül és ír, ő az, aki kiugrik ejtőernyővel. Ez így volt gyerekkorunkban is. Magasabbra mászott a fán, mint én, pedig négy évvel fiatalabb volt nálam. Kilenctől 15 éves koromig mindent együtt csináltunk, mert nagyon gyorsan eltűnt közöttünk a korkülönbség. Jó testvérek vagyunk, intenzív, édes évek voltak, de közben meg nagyon nehéz évek is, mert akkor vándoroltunk ki” – idézte fel, hozzátéve, hogy utólag is sokat köszönhet öccsének. Hirdetés Az új kötet tulajdonképpen az Oroszlánkórus és a Rendszerújra című két korábbi novellagyűjteményének testvére. „Azért az a címe, hogy Igazat kérdezni, mert

ha igazat kérdezel, akkor muszáj vagy válaszolni. És ha egy könyv igazat kérdez, akkor arra te is és a körülötted lévő világ is válaszolni fog”

– magyarázta. Érzése szerint potenciálisan egy utolsó pillanatban vagyunk. „Ez egyszerre a legoptimistább és a legpesszimistább könyv, amit valaha írtam. Ennek az iszonyatos kettőssége rezonált bennem: a legvidámabb szövegeimnek lett durva vége, és a legdurvábbaknak kicsit vidámabb” – fogalmazott. Mint megjegyezte, a kötetet úgy szerkesztette, mint egy regényt, de

bárhol el lehet kezdeni olvasni.