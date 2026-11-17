Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több erdélyi, bánsági, körösvidéki és olténiai folyó vízgyűjtő területére.

Székelyhon 2026. november 17., 17:382026. november 17., 17:38 2026. november 17., 18:102026. november 17., 18:10

A hidrológusok szerint szerda hajnali 2 órától este 8 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon,

villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet

az Iza, Túr, Lápos, Nagy-Szamos, Fekete-Körös, Fehér-Körös, Aranyos, Maros és Temes folyók vízgyűjtő területén. Hirdetés



Ugyanakkor kedd estétől csütörtök reggelig elsőfokú árvízvédelmi készültség lesz érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén: Ugyanakkor kedd estétől csütörtök reggelig elsőfokú árvízvédelmi készültség lesz érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén:

Maros (Hargita és Maros megye), Nyárád (Maros megye),