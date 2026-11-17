Vádat emelt a legfőbb ügyészség egy ploiești-i férfi ellen hatósági közeg megsértése miatt, miután tavaly a TikTokon megfenyegette Ilie Bolojan akkori kormányfőt és Nicușor Dan államelnököt, hogy lelövi őket, ha tartalékosként fegyvert fognak adni a kezébe. Az eset a tartalékosok mozgósítási gyakorlatainak időszakában történt.

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A 2025 augusztusából származó videófelvételen a férfi azzal fenyegette meg Ilie Bolojant, Nicușor Dant és Marian Enache volt alkotmánybírósági elnököt, hogy az elsők lesznek, akiket lelő, ha mozgósítás során fegyvert adnak a kezébe, hogy háborúba küldjék – íeja az Agerpres hírügynökség az ügyészség keddi közleményére hivatkozva.

a férfi beismerte bűnösségét, és vádalkut kötött az ügyészekkel.

Elfogadta, hogy nyolc hónap börtönbüntetésre ítéljék a büntetés alkalmazásának kétéves elhalasztásával, amely idő alatt felügyelet alatt lesz.

A vádalkut a ploiești-i bíróságnak is jóvá kell hagynia.