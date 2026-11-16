Kaja Kallas: az EU következő napokban bemutatja az Oroszország elleni 22. szankciós csomagot

Az EU a következő napokban bemutatja az Oroszországgal szembeni 22. szankciós csomagot – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.

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Mindezt az EU-tagállamok külügyminiszterek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján jelentette ki, hozzátéve, hogy tovább fokozza a Moszkvára gyakorolt nyomást az ukrajnai háború miatt – számol be az MTI.

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A főképviselő szerint a miniszterek