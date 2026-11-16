Nem csak az autósoknál gond az alkohol, a biciklisek között is sok az ittas

Idén októberig 17 pszichoaktív szert, és több mint 500 alkoholt fogyasztó sofört kaptak el Hargita megyében.

Az év első tíz hónapjában 506 esetben intézkedtek ittas autóvezetés miatt Hargita megyében. A kerékpárosoknál sem jobb a helyzet, hiszen a balesetet szenvedett biciklisek mintegy negyede alkohol hatása alatt közlekedett.

Barabás Hajnal 2026. november 16., 16:002026. november 16., 16:00

Az alkohol és a pszichoaktív szerek fogyasztása továbbra is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelent Hargita megyében. Nica Nicolae, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetének vezetője hétfőn számolt be az ellenőrzéseik eredményeiről a sajtónak. Hirdetés Tőle tudjuk, hogy az év első tíz hónapjában öt olyan súlyos közúti baleset történt a megyében, amelynek elsődleges oka a gépkocsivezető alkoholfogyasztása volt. Ezekben öt személy súlyosan megsérült. Emellett nyolc könnyű balesetet is regisztráltak, amelyekben tízen szenvedtek könnyebb sérüléseket.

A kerékpáros balesetek mintegy negyedében is ittasan bicikliztek az érintettek.

„Ez egy meglehetősen magas arány” – értékelte az adatokat Nica Nicolae.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az autóvezetők esetében összesen 506, alkoholfogyasztással kapcsolatos esetet állapítottak meg: 309 alkalommal szabálysértési bírságot szabtak ki, további 197 esetben pedig büntetőeljárás indult.

A szabálysértésekért 9–20 büntetőpontnak megfelelő pénzbírságot, azaz 1946,25 és 4325 lej közötti összeget róttak ki,

a vezetői engedélyt pedig 90 napra felfüggesztették. A rendőrségi vezető pontosította, hogy a 0,40 mg/l légalkoholszintig terjedő érték szabálysértésnek minősül, 0,41 mg/l-től viszont már büntetőjogi következményekkel kell számolni.

Fotó: Orbán Orsolya

Az ellenőrzések során különösen magas véralkoholszintet is mértek. Nica Nicolae felidézett egy idei esetet, amikor ugyanazt

a gépkocsivezetőt egy napon belül kétszer is ellenőrizték: az egyik mérés 4,17, a másik 3,08 ezrelékes véralkoholszintet mutatott.

710 drogtesztből 17 volt igazoltan pozitív A pszichoaktív szerek fogyasztásának kiszűrésére az év első tíz hónapjában 710 tesztet végeztek a rendőrök. Ezek közül húsz esetben jelzett pozitív eredményt a gyorsteszt,

a laboratóriumi vizsgálatok pedig 17 alkalommal igazolták a tiltott szerek jelenlétét.

A közlekedésrendészet vezetője rámutatott, hogy a kábítószer-fogyasztás bizonyítása összetettebb eljárás, mint az alkoholos befolyásoltság megállapítása. A jelenleg használt Dräger 5000-es készülék nyolc pszichoaktív szer kimutatására alkalmas, a pozitív gyorstesztet azonban laboratóriumi vizsgálatnak kell követnie.

Fotó: Orbán Orsolya

Először minőségi elemzéssel állapítják meg a szer jelenlétét, ezt követi a mennyiségi vizsgálat, amely azt is tisztázza, hogy az adott koncentráció befolyásolta-e a járművezetési képességet, ha nem befolyásolta, akkor nincs ügy.

Kábítószer esetében nincs szabálysértés, csak bűncselekmény vagy semmi”

– magyarázta Nica Nicolae. Vagyis önmagában a pozitív gyorsteszt még nem elegendő a büntetőjogi felelősség megállapításához. A három olyan esetben, amelyben a laboratóriumi vizsgálat nem igazolta a pszichoaktív anyag jelenlétét, a gépkocsivezetők legfeljebb 72 órán belül visszakapták a jogosítványukat. A rendőrség szerint az igazságügyi orvostani szolgálattal való együttműködésnek köszönhetően ezen a téren nem voltak késések.

Fotó: Orbán Orsolya

Fontos ugyanakkor, hogy