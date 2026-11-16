Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem csak az autósoknál gond az alkohol, a biciklisek között is sok az ittas

Idén októberig 17 pszichoaktív szert, és több mint 500 alkoholt fogyasztó sofört kaptak el Hargita megyében. • Fotó: Borbély Fanni

Idén októberig 17 pszichoaktív szert, és több mint 500 alkoholt fogyasztó sofört kaptak el Hargita megyében.

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az év első tíz hónapjában 506 esetben intézkedtek ittas autóvezetés miatt Hargita megyében. A kerékpárosoknál sem jobb a helyzet, hiszen a balesetet szenvedett biciklisek mintegy negyede alkohol hatása alatt közlekedett.

Barabás Hajnal

2026. november 16., 16:002026. november 16., 16:00

Az alkohol és a pszichoaktív szerek fogyasztása továbbra is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelent Hargita megyében. Nica Nicolae, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetének vezetője hétfőn számolt be az ellenőrzéseik eredményeiről a sajtónak.

Hirdetés

Tőle tudjuk, hogy az év első tíz hónapjában öt olyan súlyos közúti baleset történt a megyében, amelynek elsődleges oka a gépkocsivezető alkoholfogyasztása volt. Ezekben öt személy súlyosan megsérült. Emellett nyolc könnyű balesetet is regisztráltak, amelyekben tízen szenvedtek könnyebb sérüléseket.

A kerékpáros balesetek mintegy negyedében is ittasan bicikliztek az érintettek.

„Ez egy meglehetősen magas arány” – értékelte az adatokat Nica Nicolae.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Az autóvezetők esetében összesen 506, alkoholfogyasztással kapcsolatos esetet állapítottak meg: 309 alkalommal szabálysértési bírságot szabtak ki, további 197 esetben pedig büntetőeljárás indult.

A szabálysértésekért 9–20 büntetőpontnak megfelelő pénzbírságot, azaz 1946,25 és 4325 lej közötti összeget róttak ki,

a vezetői engedélyt pedig 90 napra felfüggesztették.

A rendőrségi vezető pontosította, hogy a 0,40 mg/l légalkoholszintig terjedő érték szabálysértésnek minősül, 0,41 mg/l-től viszont már büntetőjogi következményekkel kell számolni.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Az ellenőrzések során különösen magas véralkoholszintet is mértek. Nica Nicolae felidézett egy idei esetet, amikor ugyanazt

a gépkocsivezetőt egy napon belül kétszer is ellenőrizték: az egyik mérés 4,17, a másik 3,08 ezrelékes véralkoholszintet mutatott.

710 drogtesztből 17 volt igazoltan pozitív

A pszichoaktív szerek fogyasztásának kiszűrésére az év első tíz hónapjában 710 tesztet végeztek a rendőrök. Ezek közül húsz esetben jelzett pozitív eredményt a gyorsteszt,

a laboratóriumi vizsgálatok pedig 17 alkalommal igazolták a tiltott szerek jelenlétét.

A közlekedésrendészet vezetője rámutatott, hogy a kábítószer-fogyasztás bizonyítása összetettebb eljárás, mint az alkoholos befolyásoltság megállapítása. A jelenleg használt Dräger 5000-es készülék nyolc pszichoaktív szer kimutatására alkalmas, a pozitív gyorstesztet azonban laboratóriumi vizsgálatnak kell követnie.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Először minőségi elemzéssel állapítják meg a szer jelenlétét, ezt követi a mennyiségi vizsgálat, amely azt is tisztázza, hogy az adott koncentráció befolyásolta-e a járművezetési képességet, ha nem befolyásolta, akkor nincs ügy.

Idézet
Kábítószer esetében nincs szabálysértés, csak bűncselekmény vagy semmi”

– magyarázta Nica Nicolae. Vagyis önmagában a pozitív gyorsteszt még nem elegendő a büntetőjogi felelősség megállapításához.

A három olyan esetben, amelyben a laboratóriumi vizsgálat nem igazolta a pszichoaktív anyag jelenlétét, a gépkocsivezetők legfeljebb 72 órán belül visszakapták a jogosítványukat. A rendőrség szerint az igazságügyi orvostani szolgálattal való együttműködésnek köszönhetően ezen a téren nem voltak késések.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Fontos ugyanakkor, hogy

idén októberig nem jegyeztek fel olyan közúti balesetet Hargita megyében, amelyet gépkocsivezető pszichoaktív szer fogyasztása okozott volna.

Hargita megye Közlekedés Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Unger Anna: a nyomozók tudták hova kell menni a pénzért
Juhászkutyák támadtak egy tacskóit sétáltató férfira Csíksomlyón
Ilyen szintre még romániai hokiklub nem jutott, mint a Brassói Corona
Függőségtől a józanság felé: új életet tanulnak a szenvedélybetegek Magyarózdon
Ezúttal nehezebben sikerült legyőzni az Ágyúsokat Csíkban
A befogadás nem csupán a sajátos nevelési igényű gyermekek ügye
Unger Anna: a nyomozók tudták hova kell menni a pénzért
Székelyhon

Unger Anna: a nyomozók tudták hova kell menni a pénzért
Juhászkutyák támadtak egy tacskóit sétáltató férfira Csíksomlyón
Székelyhon

Juhászkutyák támadtak egy tacskóit sétáltató férfira Csíksomlyón
Ilyen szintre még romániai hokiklub nem jutott, mint a Brassói Corona
Székely Sport

Ilyen szintre még romániai hokiklub nem jutott, mint a Brassói Corona
Függőségtől a józanság felé: új életet tanulnak a szenvedélybetegek Magyarózdon
Krónika

Függőségtől a józanság felé: új életet tanulnak a szenvedélybetegek Magyarózdon
Ezúttal nehezebben sikerült legyőzni az Ágyúsokat Csíkban
Székely Sport

Ezúttal nehezebben sikerült legyőzni az Ágyúsokat Csíkban
A befogadás nem csupán a sajátos nevelési igényű gyermekek ügye
Nőileg

A befogadás nem csupán a sajátos nevelési igényű gyermekek ügye
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 16., hétfő

Niculescu: alaposan elő kell készíteni a területi-közigazgatási átszervezést

Luca Niculescu miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy szükség van Románia területi-közigazgatási átszervezésére, de a települések összevonásáról csak alapos előkészítés és egyeztetés után dönthet a kormány.

Niculescu: alaposan elő kell készíteni a területi-közigazgatási átszervezést
Niculescu: alaposan elő kell készíteni a területi-közigazgatási átszervezést
2026. november 16., hétfő

Niculescu: alaposan elő kell készíteni a területi-közigazgatási átszervezést
Hirdetés
2026. november 16., hétfő

Felállították Csíkszereda karácsonyfáját a központi parkban

Helyére került az a fenyőfa, ami Csíkszereda karácsonyfája lesz az ünnepi időszakban.

Felállították Csíkszereda karácsonyfáját a központi parkban
Felállították Csíkszereda karácsonyfáját a központi parkban
2026. november 16., hétfő

Felállították Csíkszereda karácsonyfáját a központi parkban
2026. november 16., hétfő

Harminc banival zuhant vissza egyetlen hétvége alatt a benzin ára

Kicsit nem figyelünk oda, s máris 9 lejhez közelít a standard benzin ára a székelyföldi üzemanyagtöltő-állomásokon.

Harminc banival zuhant vissza egyetlen hétvége alatt a benzin ára
Harminc banival zuhant vissza egyetlen hétvége alatt a benzin ára
2026. november 16., hétfő

Harminc banival zuhant vissza egyetlen hétvége alatt a benzin ára
2026. november 16., hétfő

A miniszterelnök garantálja, hogy jövőre nőne a nyugdíjak, de az emelés mértéke még kérdéses

Luca Niculescu miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy 2026 végéig elkészül a jövő évi állami költségvetés tervezete és 2027-ben emelkednek a nyugdíjak.

A miniszterelnök garantálja, hogy jövőre nőne a nyugdíjak, de az emelés mértéke még kérdéses
A miniszterelnök garantálja, hogy jövőre nőne a nyugdíjak, de az emelés mértéke még kérdéses
2026. november 16., hétfő

A miniszterelnök garantálja, hogy jövőre nőne a nyugdíjak, de az emelés mértéke még kérdéses
Hirdetés
2026. november 16., hétfő

Botrány a pályán: rátámadtak a játékvezetőre, félbeszakadt a bánsági meccs – videóval

Két játékos bántalmazta a játékvezetőt a hétvégi fordulóban, mert elégedetlenek voltak a bírói döntésekkel a Temes megyei Nagyszentmiklós és Óbesenyő közötti, 5. ligás mérkőzésen.

Botrány a pályán: rátámadtak a játékvezetőre, félbeszakadt a bánsági meccs – videóval
Botrány a pályán: rátámadtak a játékvezetőre, félbeszakadt a bánsági meccs – videóval
2026. november 16., hétfő

Botrány a pályán: rátámadtak a játékvezetőre, félbeszakadt a bánsági meccs – videóval
2026. november 16., hétfő

Kivonultak az osztályból a diákok, és addig nem mennek vissza, amíg nem garantálják a biztonságukat az egyik osztálytársukkal szemben

Az iskola udvarán tiltakoznak, biztonságos megoldást kérve egy osztálytársukkal szemben a temesvári Nikolaus Lenau-iskola egyik nyolcadik osztályának diákjai és szüleik hétfőn.

Kivonultak az osztályból a diákok, és addig nem mennek vissza, amíg nem garantálják a biztonságukat az egyik osztálytársukkal szemben
Kivonultak az osztályból a diákok, és addig nem mennek vissza, amíg nem garantálják a biztonságukat az egyik osztálytársukkal szemben
2026. november 16., hétfő

Kivonultak az osztályból a diákok, és addig nem mennek vissza, amíg nem garantálják a biztonságukat az egyik osztálytársukkal szemben
2026. november 16., hétfő

Nincs már messze a pénzügyi elemzők szerint az 5,4 lej fölötti euróárfolyam

Októberben 9,6 ponttal 33,3 pontra csökkent a CFA Románia makrogazdasági bizalmi mutatója a román gazdaság kilátásainak romlása miatt.

Nincs már messze a pénzügyi elemzők szerint az 5,4 lej fölötti euróárfolyam
Nincs már messze a pénzügyi elemzők szerint az 5,4 lej fölötti euróárfolyam
2026. november 16., hétfő

Nincs már messze a pénzügyi elemzők szerint az 5,4 lej fölötti euróárfolyam
Hirdetés
2026. november 16., hétfő

Erős széllel, kiadós esővel és havazással indul a hét

Erős szélre, esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés szerda estig érvényes.

Erős széllel, kiadós esővel és havazással indul a hét
Erős széllel, kiadós esővel és havazással indul a hét
2026. november 16., hétfő

Erős széllel, kiadós esővel és havazással indul a hét
2026. november 16., hétfő

Lövések dördültek a bánsági városban, miután kövekkel támadtak a rendőrökre

Fegyverhasználatra kényszerültek vasárnap este a rendőrök Resicabányán, miután egy gyanúsított elfogása közben többen rájuk támadtak és kövekkel dobálták őket – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség. A lövésekben senki nem sérült meg.

Lövések dördültek a bánsági városban, miután kövekkel támadtak a rendőrökre
Lövések dördültek a bánsági városban, miután kövekkel támadtak a rendőrökre
2026. november 16., hétfő

Lövések dördültek a bánsági városban, miután kövekkel támadtak a rendőrökre
2026. november 16., hétfő

Indul a jelentkezés az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítésére

A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) hétfőn délelőtt tíz órától fogadja az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését támogató programban részt venni kívánó kivitelezők jelentkezését.

Indul a jelentkezés az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítésére
Indul a jelentkezés az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítésére
2026. november 16., hétfő

Indul a jelentkezés az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítésére
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!