Nem csak az autósoknál gond az alkohol, a biciklisek között is sok az ittas

Idén októberig 17 pszichoaktív szert, és több mint 500 alkoholt fogyasztó sofört kaptak el Hargita megyében.
Fotó: Borbély Fanni
Az év első tíz hónapjában 506 esetben intézkedtek ittas autóvezetés miatt Hargita megyében. A kerékpárosoknál sem jobb a helyzet, hiszen a balesetet szenvedett biciklisek mintegy negyede alkohol hatása alatt közlekedett.
Az alkohol és a pszichoaktív szerek fogyasztása továbbra is komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelent Hargita megyében. Nica Nicolae, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetének vezetője hétfőn számolt be az ellenőrzéseik eredményeiről a sajtónak.
Tőle tudjuk, hogy az év első tíz hónapjában öt olyan súlyos közúti baleset történt a megyében, amelynek elsődleges oka a gépkocsivezető alkoholfogyasztása volt. Ezekben öt személy súlyosan megsérült. Emellett nyolc könnyű balesetet is regisztráltak, amelyekben tízen szenvedtek könnyebb sérüléseket.
„Ez egy meglehetősen magas arány” – értékelte az adatokat Nica Nicolae.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az autóvezetők esetében összesen 506, alkoholfogyasztással kapcsolatos esetet állapítottak meg: 309 alkalommal szabálysértési bírságot szabtak ki, további 197 esetben pedig büntetőeljárás indult.
a vezetői engedélyt pedig 90 napra felfüggesztették.
A rendőrségi vezető pontosította, hogy a 0,40 mg/l légalkoholszintig terjedő érték szabálysértésnek minősül, 0,41 mg/l-től viszont már büntetőjogi következményekkel kell számolni.
Fotó: Orbán Orsolya
Az ellenőrzések során különösen magas véralkoholszintet is mértek. Nica Nicolae felidézett egy idei esetet, amikor ugyanazt
A pszichoaktív szerek fogyasztásának kiszűrésére az év első tíz hónapjában 710 tesztet végeztek a rendőrök. Ezek közül húsz esetben jelzett pozitív eredményt a gyorsteszt,
A közlekedésrendészet vezetője rámutatott, hogy a kábítószer-fogyasztás bizonyítása összetettebb eljárás, mint az alkoholos befolyásoltság megállapítása. A jelenleg használt Dräger 5000-es készülék nyolc pszichoaktív szer kimutatására alkalmas, a pozitív gyorstesztet azonban laboratóriumi vizsgálatnak kell követnie.
Fotó: Orbán Orsolya
Először minőségi elemzéssel állapítják meg a szer jelenlétét, ezt követi a mennyiségi vizsgálat, amely azt is tisztázza, hogy az adott koncentráció befolyásolta-e a járművezetési képességet, ha nem befolyásolta, akkor nincs ügy.
– magyarázta Nica Nicolae. Vagyis önmagában a pozitív gyorsteszt még nem elegendő a büntetőjogi felelősség megállapításához.
A három olyan esetben, amelyben a laboratóriumi vizsgálat nem igazolta a pszichoaktív anyag jelenlétét, a gépkocsivezetők legfeljebb 72 órán belül visszakapták a jogosítványukat. A rendőrség szerint az igazságügyi orvostani szolgálattal való együttműködésnek köszönhetően ezen a téren nem voltak késések.
Fotó: Orbán Orsolya
Fontos ugyanakkor, hogy
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