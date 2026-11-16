Erős széllel, kiadós esővel és havazással indul a hét

Erős szélre, esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés szerda estig érvényes.

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A meteorológusok szerint hétfőn a Bánság déli részén, Moldvában, Dobrudzsában és a hegyvidéken, kedden és szerdán pedig főként az ország nyugati és délkeleti részén, valamint a hegyekben erősödik meg a szél. A széllökések sebessége eléri az óránkénti 40–50 kilométert, a hegyekben pedig a 70–90 kilométert.

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Az ország délnyugati, nyugati és északnyugati részén, valamint a hegyvidéken