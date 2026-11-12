Har hónapos haladékot kapnak a háztartások a szelektív gyűjtésre való átállásra
Fotó: Székelyhon
Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.
2026. november 12., 16:282026. november 12., 16:28
2026. november 12., 16:412026. november 12., 16:41
Megbeszélést tartottak Hargita megye településeinek polgármesterei és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztési Társulásának (ADI SIMD) vezetőségének képviselői.
A decembertől bevezetendő új hulladékszállítási rendszer körüli kérdéseket tisztázták, és
Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.
Bíró Barna-Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke javasolta, hogy féléves átmeneti időszakot vezessenek be, azaz
A kezdeményezésről közösségi oldalán számolt be a megyei tanácselnök, mint mondta ez az időszak megkönnyíti az átállást az új rendszerre.
Fotó: Székelyhon
Az átmeneti időszakban egységes, személyenkénti díjszabást alkalmaznának:
A javasolt díjak mellett a vegyes, vagyis a maradványhulladék elszállítása a maximális gyakorisággal történne, vidéken havonta két alkalommal, városi környezetben pedig havonta négy alkalommal.
Zárt gyűjtőpontok lesznek, az okos kukákat és más tárolókat is lehet használni az új Hargita megyei hulladékgyűjtési rendszer részeként a tömbháznegyedekben, de még sok a homályos részlet a gyakorlatot illetően.
„A hat hónapos átmeneti időszakot a rendszer gyakorlati finomhangolására is felhasználnák.
– magyarázta Bíró Barna Botond. Hozzátette, hogy
Fórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen az új, integrált hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán, ami decembertől lép érvénybe.
Bíró Barna Botond megyei tanácselnök arra biztatott mindenkit, hogy a következő két-három hétben kösse meg a hulladékszállítási szerződést, azoknak pedig, akik már aláírták, nincs további teendőjük.
Molnár József, Tusnád község polgármestere szerint a megbeszélés előrelépést jelenthet a korábbi elképzelésekhez képest. Úgy látja, hogy
A polgármester szerint a lakossági elégedetlenség egyik fő oka a költségek növekedése, hiszen az embereket egyszerre több áremelkedés is érinti.
Tiltakoztak szerda este Gyergyóalfaluban az új megyei hulladékgazdálkodási rendszer ellen: a lakossági fórumon sokan kijelentették, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval.
Molnár József arra is kitért, hogy a lakosság számára nem volt egyértelmű, miért kell ugyanannyit fizetnie annak, aki kevesebb hulladékot termel, mint annak, aki többet. Reményét fejezte ki, hogy
Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere ugyanakkor továbbra is több problémát lát a felvetődött javaslatokban. Mint mondta, a megbeszélésen körvonalazódott, hogy
Fotó: Székelyhon
Úgy véli, visszás helyzetet teremt, ha az a háztartás, amelyik gondosan válogatja a hulladékot, és havonta mindössze 60-70 liter maradékhulladékot termel, ugyanannyit fizet, mint az, amelyik kétszer is megtölti a 120 literes kukát. A gyergyóalfalvi elöljáró szerint
Hozzátette, a lakosság tájékoztatása mellett azt is fontosnak tartaná, hogy valódi ösztönzőket építsenek be a rendszerbe.
Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere eredményesnek ítélte a csütörtöki találkozót. Szerinte sikerült rugalmasabbá tenni a rendszert, ami fontos előrelépés lehet a megoldás felé.
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a megye valamennyi lakója érintett a kérdésben, így olyan megoldást kell találni, amely a közösségek és a háztartások számára is megfelelő.
A javaslatokat a Hargita Megyei Fejlesztési Társulás közgyűlése elé terjesztik, és jövő héten döntenek ezekről.
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