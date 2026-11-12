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Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban

Har hónapos haladékot kapnak a háztartások a szelektív gyűjtésre való átállásra • Fotó: Székelyhon

Har hónapos haladékot kapnak a háztartások a szelektív gyűjtésre való átállásra

Fotó: Székelyhon

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Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.

Barabás Hajnal

2026. november 12., 16:282026. november 12., 16:28

2026. november 12., 16:412026. november 12., 16:41

Megbeszélést tartottak Hargita megye településeinek polgármesterei és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztési Társulásának (ADI SIMD) vezetőségének képviselői.

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A decembertől bevezetendő új hulladékszállítási rendszer körüli kérdéseket tisztázták, és

javaslatok is születtek a rendszer rugalmasabbá tételére.

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Bíró Barna-Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke javasolta, hogy féléves átmeneti időszakot vezessenek be, azaz

hat hónappal halasszák el jövő év január elsejétől számítva jövő év júliusáig a „fizess annyit, amennyit eldobsz” elv bevezetését.

A kezdeményezésről közösségi oldalán számolt be a megyei tanácselnök, mint mondta ez az időszak megkönnyíti az átállást az új rendszerre.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Az átmeneti időszakban egységes, személyenkénti díjszabást alkalmaznának:

vidéken személyenként havi 21 lejt, városon személyenként havi 26 lejt.

A javasolt díjak mellett a vegyes, vagyis a maradványhulladék elszállítása a maximális gyakorisággal történne, vidéken havonta két alkalommal, városi környezetben pedig havonta négy alkalommal.

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Milyen változásokat hoz a tömbháznegyedekben az új hulladékgyűjtési rendszer?
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Zárt gyűjtőpontok lesznek, az okos kukákat és más tárolókat is lehet használni az új Hargita megyei hulladékgyűjtési rendszer részeként a tömbháznegyedekben, de még sok a homályos részlet a gyakorlatot illetően.

„A hat hónapos átmeneti időszakot a rendszer gyakorlati finomhangolására is felhasználnák.

Idézet
Azok a háztartások, amelyeknek a jelenleg biztosított 120 literes fekete kuka helyett kisebb vagy nagyobb gyűjtőedényre lenne szükségük, ezt jelezhetnék a szolgáltatónak. A javaslat szerint 60 literes vagy 240 literes edény is igényelhető lenne, amelyet a szolgáltató biztosítana a háztartások számára”

– magyarázta Bíró Barna Botond. Hozzátette, hogy

ezzel párhuzamosan a hulladékgazdálkodási fejlesztési társulás, a szolgáltató és a helyi önkormányzatok közös tájékoztató és tudatosító kampányt indítanának.

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Itt nézheti vissza a hulladékszállításról tartott székelyudvarhelyi fórumot
Itt nézheti vissza a hulladékszállításról tartott székelyudvarhelyi fórumot

Fórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen az új, integrált hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán, ami decembertől lép érvénybe.

Bíró Barna Botond megyei tanácselnök arra biztatott mindenkit, hogy a következő két-három hétben kösse meg a hulladékszállítási szerződést, azoknak pedig, akik már aláírták, nincs további teendőjük.

Molnár József, Tusnád község polgármestere szerint a megbeszélés előrelépést jelenthet a korábbi elképzelésekhez képest. Úgy látja, hogy

a hat hónapos próbaidőszak lehetőséget ad arra, hogy a lakosság fokozatosan alkalmazkodjon az új rendszerhez, és ne egyik napról a másikra kelljen átállnia az új szabályokra.

A polgármester szerint a lakossági elégedetlenség egyik fő oka a költségek növekedése, hiszen az embereket egyszerre több áremelkedés is érinti.

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Gyergyóalfaluban a polgármester is bírálta az új hulladákgazdálkodási rendszert

Tiltakoztak szerda este Gyergyóalfaluban az új megyei hulladékgazdálkodási rendszer ellen: a lakossági fórumon sokan kijelentették, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval.

Molnár József arra is kitért, hogy a lakosság számára nem volt egyértelmű, miért kell ugyanannyit fizetnie annak, aki kevesebb hulladékot termel, mint annak, aki többet. Reményét fejezte ki, hogy

a mostani egyeztetések nyomán olyan megoldások születnek, amelyek legalább részben választ adnak a jogos felvetésekre.

Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere ugyanakkor továbbra is több problémát lát a felvetődött javaslatokban. Mint mondta, a megbeszélésen körvonalazódott, hogy

a 120 literes fekete kukát havi kétszer szállítanák el a 8,71 lejes felár nélkül, de ez önmagában nem ösztönözné a lakosságot a szelektív gyűjtésre.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Úgy véli, visszás helyzetet teremt, ha az a háztartás, amelyik gondosan válogatja a hulladékot, és havonta mindössze 60-70 liter maradékhulladékot termel, ugyanannyit fizet, mint az, amelyik kétszer is megtölti a 120 literes kukát. A gyergyóalfalvi elöljáró szerint

az elmúlt években nem sikerült megfelelően felkészíteni a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésre, ezért most nem lehet egyik napról a másikra elvárni az új szabályok betartását.

Hozzátette, a lakosság tájékoztatása mellett azt is fontosnak tartaná, hogy valódi ösztönzőket építsenek be a rendszerbe.

Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere eredményesnek ítélte a csütörtöki találkozót. Szerinte sikerült rugalmasabbá tenni a rendszert, ami fontos előrelépés lehet a megoldás felé.

Idézet
Mindannyian ugyanazt akarjuk, csak más nyelven mondjuk el”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a megye valamennyi lakója érintett a kérdésben, így olyan megoldást kell találni, amely a közösségek és a háztartások számára is megfelelő.

A javaslatokat a Hargita Megyei Fejlesztési Társulás közgyűlése elé terjesztik, és jövő héten döntenek ezekről.

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