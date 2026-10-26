Milyen változásokat hoz a tömbháznegyedekben az új hulladékgyűjtési rendszer?

Zárt gyűjtőpontok lesznek, az okos kukákat és más tárolókat is lehet használni az új Hargita megyei hulladékgyűjtési rendszer részeként a tömbháznegyedekben, de még sok a homályos részlet a gyakorlatot illetően.

Kovács Attila 2026. október 26., 10:302026. október 26., 10:30 2026. október 26., 11:062026. október 26., 11:06

Miután kellő nyilvánosságot kapott a 120 literes fekete kukák elosztása, és a felháborodást kiváltó hulladékelszállítási alapdíj, a tömbháznegyedek lakóit érintő változásokról is igyekeztünk tájékozódni, mert a hulladékgyűjtés új rendszere számukra is hoz újdonságokat. Hirdetés A szolgáltatót, az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron alkotta konzorciumot kerestük, mivel a változások bevezetése és a rendszer működtetése az ő feladatuk. A cégcsoport viszont elegánsan hárított, kérdéseinkre azt írták, mivel ezek a rendszer koncepciójára, infrastruktúrájára és működési szabályzatára vonatkoznak, keressük az illetékes Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesületet (ADI S.I.M.D. Hargita). Ennek ügyvezető igazgatója, Balázsi Arnold válaszolt kérdéseinkre.

A szekrény típusú tárolók is integrálhatók az új rendszerbe Fotó: Veres Nándor

Zárt rendszer, többféle módon Mivel jelenleg számos különböző méretű, formájú kukát, tárolót használnak a tömbháznegyedekben, arról érdeklődtünk, hogy fog működni a zárt hulladékgyűjtési rendszer, egységes lesz, vagy igazodik a helyi adottságokhoz. Az ügyvezető igazgató szerint az elvek egységesek, de a gyűjtés az egyes települések, adottságaihoz igazodva történik majd.

Ahol jelenleg is rendelkezésre állnak megfelelő állapotú, bekerített hulladékgyűjtő szigetek, ott a nyertes szolgáltató a meglévő infrastruktúrát beléptetőrendszerrel egészíti ki. A hozzáférést mágneszáras, jogosultsághoz kötött rendszer biztosítja majd”

– ismertette.

Fotó: Pinti Attila

Ahol nincsenek zárt gyűjtőpontok – például Csíkszeredában – a szolgáltató egységes gyűjtőszigeteket hoz létre. A papír- és kartonhulladék, a műanyag- és fémhulladék, valamint a vegyes, úgynevezett maradványhulladék gyűjtésére alapvetően 1100 literes konténereket alkalmaznak.

Ahol jelenleg is működnek megfelelő műszaki állapotú, földbe süllyesztett hulladéktárolók, azok a továbbiakban is használhatók lesznek, elsősorban a vegyes hulladék gyűjtésére.

A biohulladék esetében a gyűjtőpontok méretéhez, a kiszolgált lakosság számához és a várható hulladékmennyiséghez igazodó, 140 és 1100 liter közötti edényzetet használnak. korábban írtuk Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik. Az üveg- és a textilhulladék számára külön kijelölt gyűjtőpontok állnak majd rendelkezésre. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvétele szintén elkülönítetten, az erre kijelölt gyűjtési lehetőségeken keresztül történik – vázolta Balázsi Arnold.

Fotó: Pinti Attila

Az okos kukák maradnak Megkérdeztük azt is, hogy mi lesz a digitális hulladékgyűjtő konténerek további sorsa, amelyek okosítása, mágneskártyával történő használata a gyakorlatban nem vált be, a guberálók feltörték, megrongálták ezeket, kiszórták a hulladékot. Az illetékes azt mondta, a jelenleg használatban lévő tárolók és gyűjtőpontok egy része továbbra is megfelelően működik, ezért indokolatlan lenne valamennyi berendezés lecserélése.

A már működő intelligens, digitális hulladékgyűjtő szigetek szintén az új rendszer részét képezik majd.

Ezeket műszakilag integrálni kell az egységes üzemeltetési rendszerbe, üritésük pedig a szolgáltató feladatkörébe kerül – közölte.

Fotó: Pinti Attila

Ugyanakkor a Csíkszereda jelentős részén használt szekrény típusú tárolók esetében is megoldható a műszaki integráció, figyelembe véve a berendezések állapotát és a rendszer működési követelményeit – tudtuk meg.

Ennek gyakorlati lépeseiről azonban még nem lehet tudni semmit.

Kérdésünkre, hogy miképp biztosítják, hogy a zárt gyűjtőhelyeket ne törjék fel, az illetékes emlékeztetett, a zárt rendszer célja, hogy a gyűjtőhelyeket elsősorban az oda tartozó lakók használják, és csökkenjen az illetéktelen hozzáférés, valamint a szabálytalan hulladékelhelyezés lehetősége.

Ugyanakkor fontos reálisan látni, hogy egyetlen műszaki megoldás sem képes teljes mértékben kizárni a szándékos rongálást vagy a feltörést.

A lényeges különbség a korábbi működéshez képest az, hogy a nyertes szolgáltató a szerződés aláírásával kötelezettséget vállalt a rendszer működtetésére, karbantartására és a szükséges javítások elvégzésére” – említette.

Fotó: Borbély Fanni

Így ha egy gyűjtőpont beléptetőrendszere meghibásodik vagy megrongálódik, a szolgáltató feladata a javítás. Hasonlóan problémás helyzeteket okozhat az illetéktelen hulladéklerakás, amelynek a zárt rendszerek feltörése esetén ezután sem lesz akadálya, ugyanakkor a gyűjtőhelyek mellett is megjelenhetnek hulladékkal teli zsákok. Balázsi Arnold szerint ezt

a problémát a gyűjtőhelyek lezárása nem tudja teljesen megszüntetni.