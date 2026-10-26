Milyen változásokat hoz a tömbháznegyedekben az új hulladékgyűjtési rendszer?

Az okos kukák megmaradnak
Fotó: Borbély Fanni
Zárt gyűjtőpontok lesznek, az okos kukákat és más tárolókat is lehet használni az új Hargita megyei hulladékgyűjtési rendszer részeként a tömbháznegyedekben, de még sok a homályos részlet a gyakorlatot illetően.
2026. október 26., 10:302026. október 26., 10:30
2026. október 26., 11:062026. október 26., 11:06
Miután kellő nyilvánosságot kapott a 120 literes fekete kukák elosztása, és a felháborodást kiváltó hulladékelszállítási alapdíj, a tömbháznegyedek lakóit érintő változásokról is igyekeztünk tájékozódni, mert a hulladékgyűjtés új rendszere számukra is hoz újdonságokat.
A szolgáltatót, az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron alkotta konzorciumot kerestük, mivel a változások bevezetése és a rendszer működtetése az ő feladatuk.
A cégcsoport viszont elegánsan hárított, kérdéseinkre azt írták, mivel ezek a rendszer koncepciójára, infrastruktúrájára és működési szabályzatára vonatkoznak, keressük az illetékes Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesületet (ADI S.I.M.D. Hargita). Ennek ügyvezető igazgatója, Balázsi Arnold válaszolt kérdéseinkre.
A szekrény típusú tárolók is integrálhatók az új rendszerbe
Fotó: Veres Nándor
Mivel jelenleg számos különböző méretű, formájú kukát, tárolót használnak a tömbháznegyedekben, arról érdeklődtünk, hogy fog működni a zárt hulladékgyűjtési rendszer, egységes lesz, vagy igazodik a helyi adottságokhoz. Az ügyvezető igazgató szerint az elvek egységesek, de a gyűjtés az egyes települések, adottságaihoz igazodva történik majd.
– ismertette.
Fotó: Pinti Attila
Ahol nincsenek zárt gyűjtőpontok – például Csíkszeredában – a szolgáltató egységes gyűjtőszigeteket hoz létre. A papír- és kartonhulladék, a műanyag- és fémhulladék, valamint a vegyes, úgynevezett maradványhulladék gyűjtésére alapvetően 1100 literes konténereket alkalmaznak.
A biohulladék esetében a gyűjtőpontok méretéhez, a kiszolgált lakosság számához és a várható hulladékmennyiséghez igazodó, 140 és 1100 liter közötti edényzetet használnak.
Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik.
Az üveg- és a textilhulladék számára külön kijelölt gyűjtőpontok állnak majd rendelkezésre. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvétele szintén elkülönítetten, az erre kijelölt gyűjtési lehetőségeken keresztül történik – vázolta Balázsi Arnold.
Fotó: Pinti Attila
Megkérdeztük azt is, hogy mi lesz a digitális hulladékgyűjtő konténerek további sorsa, amelyek okosítása, mágneskártyával történő használata a gyakorlatban nem vált be, a guberálók feltörték, megrongálták ezeket, kiszórták a hulladékot.
Az illetékes azt mondta, a jelenleg használatban lévő tárolók és gyűjtőpontok egy része továbbra is megfelelően működik, ezért indokolatlan lenne valamennyi berendezés lecserélése.
Ezeket műszakilag integrálni kell az egységes üzemeltetési rendszerbe, üritésük pedig a szolgáltató feladatkörébe kerül – közölte.
Fotó: Pinti Attila
Ugyanakkor a Csíkszereda jelentős részén használt szekrény típusú tárolók esetében is megoldható a műszaki integráció, figyelembe véve a berendezések állapotát és a rendszer működési követelményeit – tudtuk meg.
Kérdésünkre, hogy miképp biztosítják, hogy a zárt gyűjtőhelyeket ne törjék fel, az illetékes emlékeztetett, a zárt rendszer célja, hogy a gyűjtőhelyeket elsősorban az oda tartozó lakók használják, és csökkenjen az illetéktelen hozzáférés, valamint a szabálytalan hulladékelhelyezés lehetősége.
A lényeges különbség a korábbi működéshez képest az, hogy a nyertes szolgáltató a szerződés aláírásával kötelezettséget vállalt a rendszer működtetésére, karbantartására és a szükséges javítások elvégzésére” – említette.
Fotó: Borbély Fanni
Így ha egy gyűjtőpont beléptetőrendszere meghibásodik vagy megrongálódik, a szolgáltató feladata a javítás. Hasonlóan problémás helyzeteket okozhat az illetéktelen hulladéklerakás, amelynek a zárt rendszerek feltörése esetén ezután sem lesz akadálya, ugyanakkor a gyűjtőhelyek mellett is megjelenhetnek hulladékkal teli zsákok.
Balázsi Arnold szerint ezt
Hogy kire hárulnak az illegálisan lerakott hulladék eltakarításának költségei, az függ attól, hogy a gyűjtőhely területén, ennek közvetlen közelében, vagy távolabb van a lerakott hulladék, ki a terület tulajdonosa, vagy azonosítható-e a lerakásért felelős személy – magyarázta. Ezért a rendszer működtetésében az önkormányzatok, a szolgáltató és az érintett lakóközösségek együttműködésére is szükség lesz.
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