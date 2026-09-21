Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz

Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik.
Fotó: Borbély Fanni
Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik.
Számos kérdés merült fel a csíkszeredai lakástulajdonosi társulás képviselői részéről az új megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével kapcsolatban, amelyeket a hétfő délután tehettek fel a szolgáltatást elnyerő – AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron – alkotta konzorcium vezetőinek a Csíki Moziban tartott tájékoztatón.
Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere is arra biztatta őket, hogy kérdezzenek bátran, hogy mindenre legyen válaszuk a szolgáltatóktól.
Fotó: Borbély Fanni
István Árpád, az egyik lakószövetség részéről attól tartott, hogy bürokratikusabb lesz a kapcsolat az új szolgáltatóval, amelynek havonta kell lejelenteni az apartmanok lakóinak számát, és mint fogalmazott a régi szolgáltatóval, az Eco Csík Kft.-vel személyesen, telefonon tartották a kapcsolatot nagyon operatívan.
A konzorcium részéről biztosították őt arról, hogy
Fotó: Borbély Fanni
István Árpád mellett több más lakószövetség vezetője kifejtette abbéli aggodalmát, hogy kinek lesz a felelőssége a hulladékgyűjtő-pontok körül a takarítás, lévén, hogy a guberálók sok helyen kiszórják a szemetet. A szolgáltatók ezzel kapcsolatban is megnyugtatták a jelenlévőket, hogy
A számlázás körül is akadtak tisztáznivalók, ebben is segítséget ígértek a lakószövetségeknek.
Fotó: Borbély Fanni
A nyertes konzorcium új szerződést kell kössön a lakószövetségekkel, minden tömbház a hozzájuk kijelölt, zárt gyűjtőpontokat használják majd. Minden lakáshoz egy belépőkártya jár,
Minden háztartásnak egy 10 literes bioedényt is biztosítanak külön eldobható, szintén lebomló papírzsákokkal.
Kérdeztek a csíkszeredai lakószövetségek az új hulladékszállító rendszerről
Fotó: Borbély Fanni
A fekete, vagyis vegyes hulladékot gyűjtő konténerek ürítését RFID-chipes rendszer rögzíti. Ez azért fontos, mert
Fotó: Borbély Fanni
Wesselényi István, a konzorcium egyik tagjának, az Ave Romániának a képviselője ismertette az új rendszer működését, amelyhez a díjszabás is szorosan hozzátartozik.
Ennek megfelelően a hulladékok elvitelének alapdíja a lakásban élők száma szerint:
Ez állandó költség. Ami változó kiadás lesz, az a fekete kuka, azaz vegyes háztartási tartalmának elszállításáért, kezeléséért és lerakásáért kérnek el. Ez az úgynevezett űrítési díj.
Fotó: Borbély Fanni
Ha egy lakószövetséghez tartozó fekete kukát egy hónapban tízszer kell üríteni, akkor az 798, 6 lejbe kerül a lakószövetségnek, amelyet eloszt annyi személyre ahányan laknak a tömbházban. A számlázást személyek száma szerint adják az alapdíjjal plusz a fekete kuka ürítési díjával együtt.
Egy háromtagú családnak például 65,33 lej a fix havi része. Ehhez azonban hozzáadódik a társulás fekete konténereinek ürítési költsége, elosztva a lakók számával. A szelektálásnak tehát pénzügyi jelentősége is lesz, hiszen
Fotó: Borbély Fanni
A csíkszeredai 51 hulladékledobó fokozatos megszüntetését tervezik – hangzott el a tájékoztatón. Mindez a szelektív gyűjtés lehetőségének biztosítása miatt fontos. Elsőként a Tudor és a Kalász negyedben oldanák ezt meg.
A szolgáltatást végző konzorciummal februárban írta alá a szerződést a közösségi fejlesztési társulás.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn kijelentette, hogy kész tárgyalni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnökkel, ha az hajlandó beépíteni kormányprogramjába a szociáldemokraták sinaiai tanácskozásán elfogadott tíz javaslatot.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei hétfőn 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn a parlamentben tiltakoztak Călin Georgescu volt államfőjelölt előállítása és a vele szembeni hatósági eljárás miatt.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök hétfőn úgy vélekedett, hogy a PSD jelenlegi vezetősége nem nem érdekelt a politikai válság megoldásában.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, hogy a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatuk.
A Szuverén Máltai Lovagrend romániai nagykövetsége hétfőn közölte, hogy nem állított ki semmilyen okmányt Călin Georgescu nevére.
Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak! – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.
Több mint háromezer erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az Iskola Alapítványnak a magyar kormány támogatásával működtetett délutáni oktatási programjában, mely hétfőn indult 14 romániai megyében.
Anyagi kárral járó közúti baleset történt hétfő délután a 13A jelzésű országúton Szentegyháza és Csíkszereda között.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a politikai válság elmélyítése és elnyújtása mellett döntött azzal, hogy nem támogatja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását – közölte hétfőn a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
szóljon hozzá!