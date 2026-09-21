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Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik. Barabás Hajnal 2026. szeptember 21., 20:042026. szeptember 21., 20:04

Fotó: Borbély Fanni

Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik.

Barabás Hajnal 2026. szeptember 21., 20:042026. szeptember 21., 20:04

Számos kérdés merült fel a csíkszeredai lakástulajdonosi társulás képviselői részéről az új megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével kapcsolatban, amelyeket a hétfő délután tehettek fel a szolgáltatást elnyerő – AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron – alkotta konzorcium vezetőinek a Csíki Moziban tartott tájékoztatón. Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere is arra biztatta őket, hogy kérdezzenek bátran, hogy mindenre legyen válaszuk a szolgáltatóktól. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

István Árpád, az egyik lakószövetség részéről attól tartott, hogy bürokratikusabb lesz a kapcsolat az új szolgáltatóval, amelynek havonta kell lejelenteni az apartmanok lakóinak számát, és mint fogalmazott a régi szolgáltatóval, az Eco Csík Kft.-vel személyesen, telefonon tartották a kapcsolatot nagyon operatívan. A konzorcium részéről biztosították őt arról, hogy

továbbra is megmarad ez a kapcsolat, nem lesznek bürokratikusak, ráadásul az Eco-Csík számos alkalmazottját átveszik, és náluk fogják folytatni a munkájukat.

Fotó: Borbély Fanni

István Árpád mellett több más lakószövetség vezetője kifejtette abbéli aggodalmát, hogy kinek lesz a felelőssége a hulladékgyűjtő-pontok körül a takarítás, lévén, hogy a guberálók sok helyen kiszórják a szemetet. A szolgáltatók ezzel kapcsolatban is megnyugtatták a jelenlévőket, hogy

ők vállalják a gyűjtőpontok körüli takarítást.

A számlázás körül is akadtak tisztáznivalók, ebben is segítséget ígértek a lakószövetségeknek.

Fotó: Borbély Fanni

Az új rendszerrel mi változik A nyertes konzorcium új szerződést kell kössön a lakószövetségekkel, minden tömbház a hozzájuk kijelölt, zárt gyűjtőpontokat használják majd. Minden lakáshoz egy belépőkártya jár,

a gyűjtőpontokon pedig a papírt és kartont kék, a műanyag és fém sárga, az üveg zöld, a biohulladék barna, illetve a vegyes hulladék fekete konténerbe kell kerüljön.

Minden háztartásnak egy 10 literes bioedényt is biztosítanak külön eldobható, szintén lebomló papírzsákokkal.

Kérdeztek a csíkszeredai lakószövetségek az új hulladékszállító rendszerről Fotó: Borbély Fanni

A fekete, vagyis vegyes hulladékot gyűjtő konténerek ürítését RFID-chipes rendszer rögzíti. Ez azért fontos, mert

az új díjszámításban nemcsak a lakásban élők száma számít, hanem az is, hányszor ürítik a közös fekete konténert.

Fotó: Borbély Fanni

Hogyan számláznak a lakószövetségnek? Wesselényi István, a konzorcium egyik tagjának, az Ave Romániának a képviselője ismertette az új rendszer működését, amelyhez a díjszabás is szorosan hozzátartozik. Ennek megfelelően a hulladékok elvitelének alapdíja a lakásban élők száma szerint:

1 személy esetében 20,68 lej, 2 személy esetében 44,79 lej, 3 személy esetében 65,33 lej, 4 vagy több személy esetében 90,24 lej.

Ez állandó költség. Ami változó kiadás lesz, az a fekete kuka, azaz vegyes háztartási tartalmának elszállításáért, kezeléséért és lerakásáért kérnek el. Ez az úgynevezett űrítési díj.

Fotó: Borbély Fanni

Egy 1100 literes konténer ürítése nettó 79, 86 lej áfástól, egy 3000 literesé pedig 217,8 lej.

Ha egy lakószövetséghez tartozó fekete kukát egy hónapban tízszer kell üríteni, akkor az 798, 6 lejbe kerül a lakószövetségnek, amelyet eloszt annyi személyre ahányan laknak a tömbházban. A számlázást személyek száma szerint adják az alapdíjjal plusz a fekete kuka ürítési díjával együtt. Egy háromtagú családnak például 65,33 lej a fix havi része. Ehhez azonban hozzáadódik a társulás fekete konténereinek ürítési költsége, elosztva a lakók számával. A szelektálásnak tehát pénzügyi jelentősége is lesz, hiszen

minél kevesebb kerül a fekete kukába, annál kevésbé telnek meg a vegyeshulladék-konténerek, így az ürítések száma és a társulás változó költsége is mérsékelhető.

Fotó: Borbély Fanni

Mi lesz a szemétledobókkal? A csíkszeredai 51 hulladékledobó fokozatos megszüntetését tervezik – hangzott el a tájékoztatón. Mindez a szelektív gyűjtés lehetőségének biztosítása miatt fontos. Elsőként a Tudor és a Kalász negyedben oldanák ezt meg.

A ledobók helyett megfelelő gyűjtőpontokat kell kialakítani, és a megszüntetésről a lakótársulásokkal, illetve az önkormányzattal is egyeztetnek.

A szolgáltatást végző konzorciummal februárban írta alá a szerződést a közösségi fejlesztési társulás.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni