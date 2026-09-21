Kelemen Hunor: nincs parlamenti többségük a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, hogy a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatuk.
2026. szeptember 21., 17:542026. szeptember 21., 17:54
2026. szeptember 21., 17:552026. szeptember 21., 17:55
Közölte azt is, hogy az RMDSZ folytatja az egyeztetéseket a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), majd a tárgyalások és a kormányprogram ismeretében dönt a további lépésekről – ismerteti az Agerpres.
Kelemen a parlamentben elmondta, hogy az elmúlt napokban párttársaival, Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnökkel, Ilie Bolojan PNL-elnökkel és Dominic Fritz USR-elnökkel is egyeztetett.
„A PSD döntése után a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak jelenleg nincs parlamenti többségük. Messze állunk a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazattól” – fogalmazott.
Rámutatott arra is, hogy az RMDSZ folytatja az egyeztetéseket elsősorban a PNL-vel és az USR-vel, és megvizsgálja a kormányprogramot. Mint mondta, választ várnak Siegfried Mureșantól többek között
Az RMDSZ elnöke közölte: ha arra a következtetésre jutnak, hogy semmiképpen sem biztosítható a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat,
pártjának mérlegelnie kell, van-e értelme folytatni a tárgyalásokat, és 160-170 támogató szavazattal a parlament elé vinni a kabinetet,
vagy a politikai válság további elmélyítésének elkerülése érdekében inkább azt javasolják Mureșannak, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását.
Hozzátette, ha a kijelölt miniszterelnök mindenképpen el akar jutni a parlamenti szavazásig, az RMDSZ-nek is döntenie kell arról, hogy miként jár el.
– fogalmazott Kelemen.
Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, nem tartaná célszerűnek úgy a parlament elé vinni a kormányt, hogy előre láthatóan nincs meg a beiktatásához szükséges számú szavazat.
„Jelenleg itt tartunk, egyelőre nem jutottak előbbre az egyeztetések” – mondta, hozzátéve, hogy hétfő este és várhatóan kedden is folytatják a tárgyalásokat, elsősorban a kormányprogram fő célkitűzéseiről.
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