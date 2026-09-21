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Kelemen Hunor: nincs parlamenti többségük a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak

• Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook

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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, hogy a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatuk.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 17:542026. szeptember 21., 17:54

2026. szeptember 21., 17:552026. szeptember 21., 17:55

Közölte azt is, hogy az RMDSZ folytatja az egyeztetéseket a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), majd a tárgyalások és a kormányprogram ismeretében dönt a további lépésekről – ismerteti az Agerpres.

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Kelemen a parlamentben elmondta, hogy az elmúlt napokban párttársaival, Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnökkel, Ilie Bolojan PNL-elnökkel és Dominic Fritz USR-elnökkel is egyeztetett.

Az RMDSZ vezető testülete várhatóan kedden határoz a további lépésekről.

„A PSD döntése után a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak jelenleg nincs parlamenti többségük. Messze állunk a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazattól” – fogalmazott.

Rámutatott arra is, hogy az RMDSZ folytatja az egyeztetéseket elsősorban a PNL-vel és az USR-vel, és megvizsgálja a kormányprogramot. Mint mondta, választ várnak Siegfried Mureșantól többek között

az adópolitikával, az állami költségvetéssel, a támogatásra szoruló emberek helyzetével, a gazdaságfejlesztéssel és a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Az RMDSZ elnöke közölte: ha arra a következtetésre jutnak, hogy semmiképpen sem biztosítható a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat,

  • pártjának mérlegelnie kell, van-e értelme folytatni a tárgyalásokat, és 160-170 támogató szavazattal a parlament elé vinni a kabinetet,

  • vagy a politikai válság további elmélyítésének elkerülése érdekében inkább azt javasolják Mureșannak, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását.

Hozzátette, ha a kijelölt miniszterelnök mindenképpen el akar jutni a parlamenti szavazásig, az RMDSZ-nek is döntenie kell arról, hogy miként jár el.

Idézet
Én azt szeretném, hogy ne mélyítsük és ne hosszabbítsuk meg a válságot, de ez nem rajtam múlik”

– fogalmazott Kelemen.

Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, nem tartaná célszerűnek úgy a parlament elé vinni a kormányt, hogy előre láthatóan nincs meg a beiktatásához szükséges számú szavazat.

„Jelenleg itt tartunk, egyelőre nem jutottak előbbre az egyeztetések” – mondta, hozzátéve, hogy hétfő este és várhatóan kedden is folytatják a tárgyalásokat, elsősorban a kormányprogram fő célkitűzéseiről.

Belföld RMDSZ
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