Kelemen Hunor: nincs parlamenti többségük a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, hogy a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatuk.

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Közölte azt is, hogy az RMDSZ folytatja az egyeztetéseket a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR), majd a tárgyalások és a kormányprogram ismeretében dönt a további lépésekről – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Kelemen a parlamentben elmondta, hogy az elmúlt napokban párttársaival, Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnökkel, Ilie Bolojan PNL-elnökkel és Dominic Fritz USR-elnökkel is egyeztetett.

Az RMDSZ vezető testülete várhatóan kedden határoz a további lépésekről.

„A PSD döntése után a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak jelenleg nincs parlamenti többségük. Messze állunk a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazattól” – fogalmazott. Rámutatott arra is, hogy az RMDSZ folytatja az egyeztetéseket elsősorban a PNL-vel és az USR-vel, és megvizsgálja a kormányprogramot. Mint mondta, választ várnak Siegfried Mureșantól többek között

az adópolitikával, az állami költségvetéssel, a támogatásra szoruló emberek helyzetével, a gazdaságfejlesztéssel és a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Az RMDSZ elnöke közölte: ha arra a következtetésre jutnak, hogy semmiképpen sem biztosítható a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat, pártjának mérlegelnie kell, van-e értelme folytatni a tárgyalásokat, és 160-170 támogató szavazattal a parlament elé vinni a kabinetet,

vagy a politikai válság további elmélyítésének elkerülése érdekében inkább azt javasolják Mureșannak, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását. Hozzátette, ha a kijelölt miniszterelnök mindenképpen el akar jutni a parlamenti szavazásig, az RMDSZ-nek is döntenie kell arról, hogy miként jár el.

Én azt szeretném, hogy ne mélyítsük és ne hosszabbítsuk meg a válságot, de ez nem rajtam múlik”