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Grindeanu felszólította Mureșant, hogy adja vissza a megbízását

• Fotó: Sorin Grindeanu/Facebook

Fotó: Sorin Grindeanu/Facebook

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Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásának visszaadását sürgeti, hogy ezt követően vagy írjanak ki előrehozott választásokat, vagy Nicușor Dan államfő nevezzen meg egy másik miniszterelnök-jelöltet.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 15:332026. szeptember 21., 15:33

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfői vezetőségi ülése után Grindeanu kijelentette: Romániának mielőbb költségvetés-kiigazításra és olyan kormányra van szüksége, amely változtat az ország jelenlegi irányvonalán.

Idézet
Ha Siegfried Mureșan nem akar parlamenti többséget kialakítani, vagy más politikai erőktől szavazatokat szerezni, akkor mielőbb adja vissza a megbízását. Mi nem szavazzuk meg”

– idézi a PSD elnökét az Agerpres.

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Egyhangú döntést hozott a PSD Siegfried Mureșan kormányának támogatásáról

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége hétfőn egyhangúlag úgy döntött, hogy nem fogják támogatni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát.

Grindeanu hozzátette, a Mureșan-kormány a szociáldemokraták nélkül is többséget szerezhet a parlamentben, ha más pártok hajlandók támogatni. De ha erre nincs lehetőség, a kijelölt miniszterelnöknek haladéktalanul félre kell állnia – szögezte le.

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A politikus emlékeztetett arra, hogy pártja azért szavazta meg az Ilie Bolojan vezette kabinet elleni bizalmatlansági indítványt, mert hibásnak tartotta a kormány politikáját. Hangsúlyozta: pártja nem támogathat olyan új kabinetet, amely ugyanezen az úton haladna tovább.

Idézet
Ne vesztegessük az időt. Mureșan adja vissza a megbízását, és kezdődjön meg az előre hozott választásokhoz vezető eljárás, vagy az államfő nevezzen meg új miniszterelnök-jelöltet”

– fogalmazott.

Grindeanu szerint a PSD álláspontja nem személyes ellenszenven alapul, hanem azon, hogy az előző kormány rosszul vezette az országot, és elszegényítette a lakosságot. Úgy vélekedett, pártja megtagadná korábbi döntését és a tagsággal folytatott belső egyeztetés eredményét, ha most támogatná ugyanennek a politikának a folytatását.

Az előre hozott választások lehetősége kapcsán Grindeanu kijelentette, ez esetben

pártja legalább annyi szavazatra számít, mint a 2024-es parlamenti választásokon, amelyeket megnyertek.

A politikus valótlannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint egy esetleges előre hozott választáson a szociáldemokraták támogatottsága akár 10 százalékra is visszaeshetne. Állítása szerint ezeket az információkat a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) terjesztette, a belső felméréseik azonban cáfolják ezeket az adatokat.

Belföld Politika
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