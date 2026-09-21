Grindeanu felszólította Mureșant, hogy adja vissza a megbízását

Fotó: Sorin Grindeanu/Facebook
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásának visszaadását sürgeti, hogy ezt követően vagy írjanak ki előrehozott választásokat, vagy Nicușor Dan államfő nevezzen meg egy másik miniszterelnök-jelöltet.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfői vezetőségi ülése után Grindeanu kijelentette: Romániának mielőbb költségvetés-kiigazításra és olyan kormányra van szüksége, amely változtat az ország jelenlegi irányvonalán.
– idézi a PSD elnökét az Agerpres.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége hétfőn egyhangúlag úgy döntött, hogy nem fogják támogatni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát.
Grindeanu hozzátette, a Mureșan-kormány a szociáldemokraták nélkül is többséget szerezhet a parlamentben, ha más pártok hajlandók támogatni. De ha erre nincs lehetőség, a kijelölt miniszterelnöknek haladéktalanul félre kell állnia – szögezte le.
A politikus emlékeztetett arra, hogy pártja azért szavazta meg az Ilie Bolojan vezette kabinet elleni bizalmatlansági indítványt, mert hibásnak tartotta a kormány politikáját. Hangsúlyozta: pártja nem támogathat olyan új kabinetet, amely ugyanezen az úton haladna tovább.
– fogalmazott.
Grindeanu szerint a PSD álláspontja nem személyes ellenszenven alapul, hanem azon, hogy az előző kormány rosszul vezette az országot, és elszegényítette a lakosságot. Úgy vélekedett, pártja megtagadná korábbi döntését és a tagsággal folytatott belső egyeztetés eredményét, ha most támogatná ugyanennek a politikának a folytatását.
Az előre hozott választások lehetősége kapcsán Grindeanu kijelentette, ez esetben
A politikus valótlannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint egy esetleges előre hozott választáson a szociáldemokraták támogatottsága akár 10 százalékra is visszaeshetne. Állítása szerint ezeket az információkat a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) terjesztette, a belső felméréseik azonban cáfolják ezeket az adatokat.
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