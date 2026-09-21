Grindeanu felszólította Mureșant, hogy adja vissza a megbízását

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásának visszaadását sürgeti, hogy ezt követően vagy írjanak ki előrehozott választásokat, vagy Nicușor Dan államfő nevezzen meg egy másik miniszterelnök-jelöltet.

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfői vezetőségi ülése után Grindeanu kijelentette: Romániának mielőbb költségvetés-kiigazításra és olyan kormányra van szüksége, amely változtat az ország jelenlegi irányvonalán.

Ha Siegfried Mureșan nem akar parlamenti többséget kialakítani, vagy más politikai erőktől szavazatokat szerezni, akkor mielőbb adja vissza a megbízását. Mi nem szavazzuk meg”

– idézi a PSD elnökét az Agerpres.

korábban írtuk Egyhangú döntést hozott a PSD Siegfried Mureșan kormányának támogatásáról A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége hétfőn egyhangúlag úgy döntött, hogy nem fogják támogatni Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát.

Grindeanu hozzátette, a Mureșan-kormány a szociáldemokraták nélkül is többséget szerezhet a parlamentben, ha más pártok hajlandók támogatni. De ha erre nincs lehetőség, a kijelölt miniszterelnöknek haladéktalanul félre kell állnia – szögezte le.

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A politikus emlékeztetett arra, hogy pártja azért szavazta meg az Ilie Bolojan vezette kabinet elleni bizalmatlansági indítványt, mert hibásnak tartotta a kormány politikáját. Hangsúlyozta: pártja nem támogathat olyan új kabinetet, amely ugyanezen az úton haladna tovább.