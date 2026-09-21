Községek önkéntes összevonását fogja javasolni a kormányprogramban Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a Moldovai Köztársaság mintájára községek önkéntes összevonását javasolja majd a kormányprogramban.

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A politikus hétfőn az RFI Romániának nyilatkozva elmondta, hogy Moldova egyes területeken előrébb tart Romániánál, ezért érdemes átvenni működő megoldásokat. Szerinte

A kijelölt miniszterelnök bírálta az Állampolgársági Hatóság működését is, és az intézmény reformját ígérte. „A Moldovai Köztársaságban élőknek túl sokat kell várniuk a román állampolgárság megszerzésére” – idézi az Agerpres hírügynökség a kijelölt miniszterelnököt. Mureșan emellett

az állami vállalatok átalakítását és egyes kormányzati intézmények összevonását is tervezi.

Közölte azt is, hogy karcsúbb, modernebb államra van szükség, kevesebb bürokratikus intézménnyel és hatékonyabb közpénzfelhasználással.

Nekivág többség nélkül is

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök akkor is a parlament elé terjeszti kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek listáját, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a parlamenti többség támogatását. Mint mondta, ezt egyrészt alkotmányos kötelességének tartja, másrészt így nyilvánosan bemutathatja reformprogramját, és az is kiderül majd, hogyan szavaznak az egyes parlamenti frakciók.

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Mureșan szerint a szavazás a Szociáldemokrata Pártot (PSD) is egyértelmű állásfoglalásra kényszeríti arról, hogy támogat-e egy Európa-barát kormányt, vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt ellenzékben marad.

S ha már AUR, akkor Siegfried Mureșan azt is leszögezte, hogy