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Községek önkéntes összevonását fogja javasolni a kormányprogramban Siegfried Mureșan

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

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Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a Moldovai Köztársaság mintájára községek önkéntes összevonását javasolja majd a kormányprogramban.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 12:292026. szeptember 21., 12:29

A politikus hétfőn az RFI Romániának nyilatkozva elmondta, hogy Moldova egyes területeken előrébb tart Romániánál, ezért érdemes átvenni működő megoldásokat. Szerinte

az önkéntes községösszevonás hatékonyabb önkormányzatokat, gyorsabb uniós forráslehívást és jobb közszolgáltatásokat eredményezhet.

A kijelölt miniszterelnök bírálta az Állampolgársági Hatóság működését is, és az intézmény reformját ígérte. „A Moldovai Köztársaságban élőknek túl sokat kell várniuk a román állampolgárság megszerzésére” – idézi az Agerpres hírügynökség a kijelölt miniszterelnököt. Mureșan emellett

az állami vállalatok átalakítását és egyes kormányzati intézmények összevonását is tervezi.

Közölte azt is, hogy karcsúbb, modernebb államra van szükség, kevesebb bürokratikus intézménnyel és hatékonyabb közpénzfelhasználással.

Nekivág többség nélkül is

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök akkor is a parlament elé terjeszti kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek listáját, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a parlamenti többség támogatását. Mint mondta, ezt egyrészt alkotmányos kötelességének tartja, másrészt így nyilvánosan bemutathatja reformprogramját, és az is kiderül majd, hogyan szavaznak az egyes parlamenti frakciók.

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Mureșan szerint a szavazás a Szociáldemokrata Pártot (PSD) is egyértelmű állásfoglalásra kényszeríti arról, hogy támogat-e egy Európa-barát kormányt, vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együtt ellenzékben marad.

S ha már AUR, akkor Siegfried Mureșan azt is leszögezte, hogy

nem tárgyal kormánya támogatásáról a Románok Egyesüléséért Szövetséggel,

de azt nem tudja befolyásolni, hogyan szavaznak egyénileg a parlamenti képviselők és szenátorok. Szerinte az AUR nem az európai értékek mellett elkötelezett párt, és az utóbbi időszakban nem politizált felelősen az ország problémáinak megoldásáért.

Hétfőn megjelent a Hivatalos Közlönyben a Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Nicușor Dan államfő a parlamenti pártokkal tartott múlt csütörtöki cotroceni-i egyeztetése után jelölte miniszterelnöknek Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt. Az államfő akkor elmondta, azért esett a választása a PNL, az USR és az RMDSZ közös kormányfőjelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción részt vevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított tíz napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját.

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Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök azt fogja kérni a parlament vezetésétől, hogy a miniszterjelöltek meghallgatása legalább hatvan percig tartson.

Belföld Politika
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