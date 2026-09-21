A forgalomból szűrték ki, majd kísérték haza házkutatásra Călin Georgescut

Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.

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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Georgescu neve említése nélkül közölte, hogy hétfőn öt helyszínen – Bukarestben, Mogoșoaián, Ciolpani-ban és Bufteán – tartanak házkutatást

Az ügyben előállították Ionel Rusen üzletembert is, aki korábban részt vett Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozásához szükséges pénzek összegyűjtésében.

A DIICOT szerint a bűnözői csoportot 2021 szeptemberében két román és egy olasz állampolgár hozta létre, és főként Romániában, de Nagy-Britanniában is jogtalan vagyoni haszon megszerzésére törekedett – írja az Agerpres hírügynökség a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tájékoztatására hivatkozva.

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Az ügyészség szerint a csoport tagjai tehetős üzletembereknek, külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, és