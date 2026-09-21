A forgalomból szűrték ki, majd kísérték haza házkutatásra Călin Georgescut

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Fotó: Tuchiluș Alex
Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.
2026. szeptember 21., 09:522026. szeptember 21., 09:52
2026. szeptember 21., 10:162026. szeptember 21., 10:16
Az ügyben előállították Ionel Rusen üzletembert is, aki korábban részt vett Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozásához szükséges pénzek összegyűjtésében.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Georgescu neve említése nélkül közölte, hogy hétfőn öt helyszínen – Bukarestben, Mogoșoaián, Ciolpani-ban és Bufteán – tartanak házkutatást
A DIICOT szerint a bűnözői csoportot 2021 szeptemberében két román és egy olasz állampolgár hozta létre, és főként Romániában, de Nagy-Britanniában is jogtalan vagyoni haszon megszerzésére törekedett – írja az Agerpres hírügynökség a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tájékoztatására hivatkozva.
Az ügyészség szerint a csoport tagjai tehetős üzletembereknek, külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, és
A DIICOT szerint egy vállalkozót azzal tévesztették meg, hogy hatmillió eurós hitelhez juthat, ha garanciát fizet. A sértett több mint egymillió eurót utalt át, majd további 100 ezer eurót fizetett, miután azt ígérték neki, hogy a bankkölcsön összege 15 millió euróra növelhető. A DIICOT a kárt több mint 1,1 millió euróra becsüli.
Az ügyben a kihallgatások a DIICOT központi székhelyén zajlanak. Az akcióban a csendőrség különleges bevetési egysége is részt vesz.
Öt ember, köztük egy hétéves gyermek is megsérült a vasárnap este Nagyszebenben történt közúti balesetben, amelyben egy rendőrségi jármű is érintett volt.
Nicușor Dan román államfő szeptember 20. és 23. között több megbeszélésen és rendezvényen vesz részt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 81. közgyűlésének New Yorkban szervezett közgyűlésének keretében – közölte az államelnöki hivatal.
Másodpercenként 1650 köbméterre emelkedik a Duna vízhozama a jövő héten az országba való belépési pontnál, Báziásnál, és ezzel még mindig jóval a szeptemberi 3800 köbméteres sokéves átlag alatt marad.
A szeptember 11-17. közötti időszakban összesen 19 európai elfogatóparancsot hajtott végre az Országos Rendőr-főkapitányság.
Kút ásása közben találtak egy feltételezett lőszert szombaton a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonimpéren. A helyszínre kiszálló tűzszerészek egy második világháborúból származó támadó kézigránátot azonosítottak.
Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki ezen a héten az autópálya-rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során.
A Fekete-tengerben, a Chituc homokpadtól mintegy 50 tengeri mérföldre keletre talált dróndarabot ártalmatlanítottak vasárnap reggel – közölte a védelmi minisztérium.
Tűz ütött ki vasárnap egy segesvári, idősek gondozására szolgáló szociális központban. Az épületben negyvenen tartózkodtak, három embert a tűzoltók menekítettek ki.
Három maroshévízi férfit vettek 24 órára őrizetbe, miután a gyanú szerint egy helyi szórakozóhelyen biztonsági őrökre támadtak, majd több berendezési tárgyat is megrongáltak. A rendbontás az utcán is folytatódott.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben.
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