Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt

Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki ezen a héten az autópálya-rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során.

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A Román Rendőrség vasárnapi közleménye szerint az autópálya-rendőrség munkatársai szeptember 7-13. között

összesen 2954 bírságot szabtak ki: 387-et a megengedett sebességhatár túllépése, 216-ot pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt

Emellett 54 esetben műszaki hibákért, 53 esetben az érvényes időszakos műszaki vizsga hiánya miatt, 1039 esetben pedig a járművezetők vezetési idejére és a tachográfok használatára vonatkozó szabályok megszegéséért szankcionáltak.

– ismerteti az Agerpres .

Ugyanakkor 18 bírságot róttak ki a leállósávon történő veszteglésért és hatot szabálytalan előzésért.

Kiegészítő intézkedésként a héten az autópálya-rendőrök 82 jogosítványt vontak be – ezek közül 28-at gyorshajtás miatt –, illetve 147 forgalmi engedélyt vontak be.

Az ellenőrzések során 16 bűncselekményt is megállapítottak – számolt be a rendőrség.