Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt

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Fotó: Haáz Vince
Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki ezen a héten az autópálya-rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során.
2026. szeptember 20., 15:322026. szeptember 20., 15:32
2026. szeptember 20., 15:372026. szeptember 20., 15:37
A Román Rendőrség vasárnapi közleménye szerint az autópálya-rendőrség munkatársai szeptember 7-13. között
– ismerteti az Agerpres.
Emellett 54 esetben műszaki hibákért, 53 esetben az érvényes időszakos műszaki vizsga hiánya miatt, 1039 esetben pedig a járművezetők vezetési idejére és a tachográfok használatára vonatkozó szabályok megszegéséért szankcionáltak.
Kiegészítő intézkedésként a héten az autópálya-rendőrök 82 jogosítványt vontak be – ezek közül 28-at gyorshajtás miatt –, illetve 147 forgalmi engedélyt vontak be.
Az ellenőrzések során 16 bűncselekményt is megállapítottak – számolt be a rendőrség.
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