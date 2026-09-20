Időseket ellátó központban ütött ki tűz, egy embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba

Tűz ütött ki vasárnap egy segesvári, idősek gondozására szolgáló szociális központban. Az épületben negyvenen tartózkodtak, három embert a tűzoltók menekítettek ki.

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A helyszínre két vízzel és habbal oltó tűzoltóautó, egy műszaki mentő, egy elsősegélynyújtó-egység, valamint a mentőszolgálat egyik orvosi egysége vonult ki.

Egy idősek gondozására szolgáló szociális központhoz riasztották a tűzoltókat egy tűzeset miatt Segesváron vasárnap.

36-an maguktól hagyták el az ingatlant, további három személyt pedig a tűzoltók menekítettek ki. Egy személyt a helyszínen láttak el.

A tűz időközben kialudt, illetve eloltották, a tűzoltók pedig a helyiségek szellőztetésén és a füst eltávolításán dolgoztak.

Egy ember füstmérgezést szenvedett, de eszméleténél maradt. Őt sárga sürgősségi kód mellett a segesvári kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállították további orvosi ellátásra.

A tűz az egyik szobában keletkezett, a központ többi helyisége nem károsodott.