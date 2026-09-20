Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Időseket ellátó központban ütött ki tűz, egy embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tűz ütött ki vasárnap egy segesvári, idősek gondozására szolgáló szociális központban. Az épületben negyvenen tartózkodtak, három embert a tűzoltók menekítettek ki.

Székelyhon

2026. szeptember 20., 15:132026. szeptember 20., 15:13

2026. szeptember 20., 15:182026. szeptember 20., 15:18

Egy idősek gondozására szolgáló szociális központhoz riasztották a tűzoltókat egy tűzeset miatt Segesváron vasárnap.

Hirdetés

A helyszínre két vízzel és habbal oltó tűzoltóautó, egy műszaki mentő, egy elsősegélynyújtó-egység, valamint a mentőszolgálat egyik orvosi egysége vonult ki.

Az épületben összesen 40 személy tartózkodott. Közülük

36-an maguktól hagyták el az ingatlant, további három személyt pedig a tűzoltók menekítettek ki. Egy személyt a helyszínen láttak el.

A tűz időközben kialudt, illetve eloltották, a tűzoltók pedig a helyiségek szellőztetésén és a füst eltávolításán dolgoztak.

Egy ember füstmérgezést szenvedett, de eszméleténél maradt. Őt sárga sürgősségi kód mellett a segesvári kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállították további orvosi ellátásra.

A tűz az egyik szobában keletkezett, a központ többi helyisége nem károsodott.

Marosszék Segesvár
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott
Megőrizte érintetlenül a hálóját, tartja a lépést a címvédővel az FK Csíkszereda
Mi az az urbex, amelynek veszélyeire már a román belügy is figyelmeztet?
Csak döntetlenre futotta az SZFC-től a sereghajtó ellen
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
Székelyhon

Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott
Székelyhon

Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott
Megőrizte érintetlenül a hálóját, tartja a lépést a címvédővel az FK Csíkszereda
Székely Sport

Megőrizte érintetlenül a hálóját, tartja a lépést a címvédővel az FK Csíkszereda
Mi az az urbex, amelynek veszélyeire már a román belügy is figyelmeztet?
Krónika

Mi az az urbex, amelynek veszélyeire már a román belügy is figyelmeztet?
Csak döntetlenre futotta az SZFC-től a sereghajtó ellen
Székely Sport

Csak döntetlenre futotta az SZFC-től a sereghajtó ellen
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Nőileg

Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 20., vasárnap

Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt

Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki ezen a héten az autópálya-rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során.

Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt
Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt
2026. szeptember 20., vasárnap

Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt
Hirdetés
2026. szeptember 20., vasárnap

Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították

A Fekete-tengerben, a Chituc homokpadtól mintegy 50 tengeri mérföldre keletre talált dróndarabot ártalmatlanítottak vasárnap reggel – közölte a védelmi minisztérium.

Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították
Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították
2026. szeptember 20., vasárnap

Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították
2026. szeptember 20., vasárnap

Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek

Három maroshévízi férfit vettek 24 órára őrizetbe, miután a gyanú szerint egy helyi szórakozóhelyen biztonsági őrökre támadtak, majd több berendezési tárgyat is megrongáltak. A rendbontás az utcán is folytatódott.

Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek
Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek
2026. szeptember 20., vasárnap

Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek
2026. szeptember 20., vasárnap

Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben.

Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját
Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját
2026. szeptember 20., vasárnap

Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját
Hirdetés
2026. szeptember 20., vasárnap

Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen

0,67 milligramm/liter alkoholt mutatott ki a szonda annak a 33 éves nőnek a leheletében, akit szombat hajnalban igazoltattak a csíkszeredai rendőrök.

Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen
Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen
2026. szeptember 20., vasárnap

Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen
2026. szeptember 20., vasárnap

Élvezzük ki a napsütést, mert jövő héttől érkezik a lehűlés

Szeles időre adtak ki elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetést a meteorológusok vasárnap, a riasztás hétfőn lesz érvényes 13 megyére. Emellett lehűlés következik a jövő héten.

Élvezzük ki a napsütést, mert jövő héttől érkezik a lehűlés
Élvezzük ki a napsütést, mert jövő héttől érkezik a lehűlés
2026. szeptember 20., vasárnap

Élvezzük ki a napsütést, mert jövő héttől érkezik a lehűlés
2026. szeptember 20., vasárnap

Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson

Motorossal ütközött egy személyautó Csíkkozmáson az egyik útkereszteződésnél vasárnap délelőtt – jelentette a helyszínről kollégánk. A baleset helyszínére mentőt riasztottak a sérült ellátására.

Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
2026. szeptember 20., vasárnap

Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
Hirdetés
2026. szeptember 20., vasárnap

Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott

Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy Nagysármási gazdaságban. Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a gazdaság tulajdonosát pánikroham miatt a helyszínen ellátták.

Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott
Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott
2026. szeptember 20., vasárnap

Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott
2026. szeptember 20., vasárnap

Máriától Máriáig: 500 kilométeres zarándokút kapcsolja össze Máriapócsot és Csíksomlyót

Sok munka, imádság és szolgálat eredményeként vált teljessé a Máriapócsot Csíksomlyóval összekötő Mária Út-szakasz. Az 500 kilométeres út ünnepélyes átadását szombaton tartották a csíksomlyói kegytemplom előtt.

Máriától Máriáig: 500 kilométeres zarándokút kapcsolja össze Máriapócsot és Csíksomlyót
Máriától Máriáig: 500 kilométeres zarándokút kapcsolja össze Máriapócsot és Csíksomlyót
2026. szeptember 20., vasárnap

Máriától Máriáig: 500 kilométeres zarándokút kapcsolja össze Máriapócsot és Csíksomlyót
2026. szeptember 20., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Erdővidék

Az egyiknél azt kifogásolták az emberek, miért nem nyitott csőrrel formázta meg a művész, a másiknál így tett, ám valami bekerült a szájába – de a lényeg, hogy léteznek! Ezúttal a hajdani Miklósvár- és Bardocszéken eredtünk a turulmadár nyomába.

A turulmadár visszaszáll: Erdővidék
A turulmadár visszaszáll: Erdővidék
2026. szeptember 20., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Erdővidék
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!