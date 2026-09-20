Időseket ellátó központban ütött ki tűz, egy embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba

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Fotó: Haáz Vince
Tűz ütött ki vasárnap egy segesvári, idősek gondozására szolgáló szociális központban. Az épületben negyvenen tartózkodtak, három embert a tűzoltók menekítettek ki.
2026. szeptember 20., 15:132026. szeptember 20., 15:13
2026. szeptember 20., 15:182026. szeptember 20., 15:18
Egy idősek gondozására szolgáló szociális központhoz riasztották a tűzoltókat egy tűzeset miatt Segesváron vasárnap.
A helyszínre két vízzel és habbal oltó tűzoltóautó, egy műszaki mentő, egy elsősegélynyújtó-egység, valamint a mentőszolgálat egyik orvosi egysége vonult ki.
Az épületben összesen 40 személy tartózkodott. Közülük
A tűz időközben kialudt, illetve eloltották, a tűzoltók pedig a helyiségek szellőztetésén és a füst eltávolításán dolgoztak.
Egy ember füstmérgezést szenvedett, de eszméleténél maradt. Őt sárga sürgősségi kód mellett a segesvári kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállították további orvosi ellátásra.
A tűz az egyik szobában keletkezett, a központ többi helyisége nem károsodott.
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