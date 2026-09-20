Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen

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Fotó: Pinti Attila
0,67 milligramm/liter alkoholt mutatott ki a szonda annak a 33 éves nőnek a leheletében, akit szombat hajnalban igazoltattak a csíkszeredai rendőrök.
2026. szeptember 20., 13:462026. szeptember 20., 13:46
2026. szeptember 20., 13:472026. szeptember 20., 13:47
A Csíkszeredai Városi Rendőrség munkatársai szeptember 19-én, hajnali 4 óra körül azonosítottak egy 33 éves, csíkszentmártoni nőt, aki
Az alkoholszondás vizsgálat 0,67 milligramm/liter tiszta alkohol jelenlétét mutatta ki a sofőr által kilélegzett levegőben. A nőt ezt követően egy egészségügyi intézménybe kísérték, ahol biológiai mintát vettek a véralkoholszint megállapításához.
A rendőrök büntetőeljárást indítottak ittas vagy más szerek hatása alatt történő járművezetés gyanújával.
Szeles időre adtak ki elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetést a meteorológusok vasárnap, a riasztás hétfőn lesz érvényes 13 megyére. Emellett lehűlés következik a jövő héten.
Motorossal ütközött egy személyautó Csíkkozmáson az egyik útkereszteződésnél vasárnap délelőtt – jelentette a helyszínről kollégánk. A baleset helyszínére mentőt riasztottak a sérült ellátására.
Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy Nagysármási gazdaságban. Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a gazdaság tulajdonosát pánikroham miatt a helyszínen ellátták.
Sok munka, imádság és szolgálat eredményeként vált teljessé a Máriapócsot Csíksomlyóval összekötő Mária Út-szakasz. Az 500 kilométeres út ünnepélyes átadását szombaton tartották a csíksomlyói kegytemplom előtt.
Az egyiknél azt kifogásolták az emberek, miért nem nyitott csőrrel formázta meg a művész, a másiknál így tett, ám valami bekerült a szájába – de a lényeg, hogy léteznek! Ezúttal a hajdani Miklósvár- és Bardocszéken eredtünk a turulmadár nyomába.
Egy 4 éves gyermek kiesett szombaton egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről – közölte a Fehér megyei rendőrség.
Tovább emelkedett az üzemanyagok ára Romániában szombaton is, miután a piacvezető OMV-Petrom hálózat literenként 9 banival emelte a dízel árát. A benzin nem drágult az elmúlt napokhoz képest.
Pszichoaktív anyagok jelenlétét mutatták ki egy 36 éves férfi szervezetében, akit Marosvásárhelyen állítottak meg a rendőrök. A nyárádgálfalvi férfi ellen büntetőeljárás indult.
Beszterce-Naszód megye jó példaként szolgál az egészségügyi rendszer korszerűsítéséhez nyújtott európai uniós források hatékony felhasználásában – jelentette ki szombaton Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter.
Több mint 65 millió szál cigarettát és 9729 kilogramm dohányt foglaltak le a rendőrök 2026 első nyolc hónapjában a dohányáruk és dohánytermékek csempészése elleni akciók során – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.
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