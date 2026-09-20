Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen

0,67 milligramm/liter alkoholt mutatott ki a szonda annak a 33 éves nőnek a leheletében, akit szombat hajnalban igazoltattak a csíkszeredai rendőrök.

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A Csíkszeredai Városi Rendőrség munkatársai szeptember 19-én, hajnali 4 óra körül azonosítottak egy 33 éves, csíkszentmártoni nőt, aki

Az alkoholszondás vizsgálat 0,67 milligramm/liter tiszta alkohol jelenlétét mutatta ki a sofőr által kilélegzett levegőben. A nőt ezt követően egy egészségügyi intézménybe kísérték, ahol biológiai mintát vettek a véralkoholszint megállapításához.

A rendőrök büntetőeljárást indítottak ittas vagy más szerek hatása alatt történő járművezetés gyanújával.