Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben.
„Ilie Bolojan miniszterelnök világosságot gyújtott a svindlik kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved.
– írta Siegfried Mureșan vasárnap a Facebook-oldalán, amelyet az Agerpres szemlézett.
Mureșan ezzel Ilie Bolojan egy áprilisi nyilatkozatára utalt, amelyben a kormányfő
A Radio România Actualități-nak nyilatkozó Bolojan akkor kifejtette, ő világosságot gyújtott abban a kamrában a pénzpazarlást megakadályozandó, ez pedig zavarta bizonyos körök érdekeit.
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