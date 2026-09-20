Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben.

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„Ilie Bolojan miniszterelnök világosságot gyújtott a svindlik kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved.

Égve hagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze”

Mureșan ezzel Ilie Bolojan egy áprilisi nyilatkozatára utalt, amelyben a kormányfő

– írta Siegfried Mureșan vasárnap a Facebook-oldalán, amelyet az Agerpres szemlézett.

az adókból és illetékekből beszedett pénzek pazarlását egy olyan kamrához hasonlította, amelyben patkányok rágják az élelmiszereket.

A Radio România Actualități-nak nyilatkozó Bolojan akkor kifejtette, ő világosságot gyújtott abban a kamrában a pénzpazarlást megakadályozandó, ez pedig zavarta bizonyos körök érdekeit.

Nicușor Dan csütörtökön bejelentette, hogy Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott cotroceni-i konzultációk után.