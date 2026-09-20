Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek

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Fotó: 123RF
Három maroshévízi férfit vettek 24 órára őrizetbe, miután a gyanú szerint egy helyi szórakozóhelyen biztonsági őrökre támadtak, majd több berendezési tárgyat is megrongáltak. A rendbontás az utcán is folytatódott.
2026. szeptember 20., 15:042026. szeptember 20., 15:04
2026. szeptember 20., 15:192026. szeptember 20., 15:19
A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint három 25-28 év közötti férfi szeptember 18-ról 19-re virradóan, hajnali 2 óra 20 perc körül egy mároshévízi vendéglátóhelyen tartózkodtak, ahol
A rendőrök vizsgálatai alapján a három férfi nem tett eleget a hely alkalmazottai és a biztonsági őrök felszólításának, hogy hagyják el a szórakozóhelyet.
Ezt követően a gyanú szerint
A rendőrség szerint a bántalmazás az üzlethelyiségen kívül is folytatódott, a három férfi magatartásával pedig megzavarta a közrendet és a köznyugalmat.
A három férfit szeptember 19-én 24 órára őrizetbe vették. Hétfőn az ügyben eljáró ügyész elé állítják őket, aki megelőző intézkedés elrendelését javasolhatja.
A rendőrség hangsúlyozza: a büntetőeljárás teljes ideje alatt a vizsgált személyeket megilletik a törvény által biztosított jogok és eljárási garanciák, valamint az ártatlanság vélelme.
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