Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek

Három maroshévízi férfit vettek 24 órára őrizetbe, miután a gyanú szerint egy helyi szórakozóhelyen biztonsági őrökre támadtak, majd több berendezési tárgyat is megrongáltak. A rendbontás az utcán is folytatódott.

Székelyhon 2026. szeptember 20., 15:042026. szeptember 20., 15:04 2026. szeptember 20., 15:192026. szeptember 20., 15:19

A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint három 25-28 év közötti férfi szeptember 18-ról 19-re virradóan, hajnali 2 óra 20 perc körül egy mároshévízi vendéglátóhelyen tartózkodtak, ahol

alkoholfogyasztást követően spontán konfliktus alakult ki közöttük.

A rendőrök vizsgálatai alapján a három férfi nem tett eleget a hely alkalmazottai és a biztonsági őrök felszólításának, hogy hagyják el a szórakozóhelyet. Hirdetés Ezt követően a gyanú szerint

fizikailag bántalmazták a biztonsági őröket, valamint több, a vendéglátóhelyen található tárgyat is megrongáltak.

A rendőrség szerint a bántalmazás az üzlethelyiségen kívül is folytatódott, a három férfi magatartásával pedig megzavarta a közrendet és a köznyugalmat. A három férfit szeptember 19-én 24 órára őrizetbe vették. Hétfőn az ügyben eljáró ügyész elé állítják őket, aki megelőző intézkedés elrendelését javasolhatja.

Az érintettek ellen testi sértés, a közrend és köznyugalom megzavarása, valamint rongálás gyanújával folyik eljárás.