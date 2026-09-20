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Élvezzük ki a napsütést, mert jövő héttől érkezik a lehűlés

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Szeles időre adtak ki elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetést a meteorológusok vasárnap, a riasztás hétfőn lesz érvényes 13 megyére. Emellett lehűlés következik a jövő héten.

Székelyhon

2026. szeptember 20., 13:412026. szeptember 20., 13:41

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint hétfőn dél és 21 óra között a szél megerősödik Olténiában, Moldva középső és déli részén, a Bánsági-hegyekben, a Déli-Kárpátok nyugati felében. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként, az 1700 méter fölötti térségekben pedig a 80-90 kilométert is – ismerteti az Agerpres.

Az ANM vasárnapi előrejelzése szerint ugyanakkor hétfő reggel 10 órától csütörtök reggel 10 óráig az ország nagy részén fokozott lehűlés, szél és csapadék várható.

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Hétfőn az ország túlnyomó részén szeles lesz az idő, kedden azonban csak Olténiára, Munténia egyes vidékeire és a hegyvidékre korlátozódik az erős szélfúvás. A széllökések sebessége eléri a 45-55, a magas hegyvidéken a 70-80 kilométert óránként.

A hőmérsékleti értékek átlagban 8-12 Celsius-fokkal csökkenek, sokkal hidegebb lesz az ilyenkor megszokottnál.

Hétfőn előbb az északi országrészben következik be a lehűlés, amely kedden és szerdán fokozatosan kiterjed a déli területekre is. A maximumok átlaga 14 és 21 Celsius-fok között, a minimumoké 2 és 11 Celsius-fok között alakul.

A leghidegebb a hegyközi medencékben lesz.

Hétfőn az ország északi, középső, keleti és délkeleti, majd később a többi régióban is záporokra, zivatarokra lehet számítani. A csapadék mennyisége eléri a 10-15, helyenként a 20-30 litert négyzetméterenként.

Keddre virradóra a hegyvidéken, főként az 1700 méter fölötti régiókban, elszórtan havas eső és havazás is előfordulhat.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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