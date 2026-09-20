Élvezzük ki a napsütést, mert jövő héttől érkezik a lehűlés

Szeles időre adtak ki elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetést a meteorológusok vasárnap, a riasztás hétfőn lesz érvényes 13 megyére. Emellett lehűlés következik a jövő héten.

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Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint hétfőn dél és 21 óra között a szél megerősödik Olténiában, Moldva középső és déli részén, a Bánsági-hegyekben, a Déli-Kárpátok nyugati felében. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként, az 1700 méter fölötti térségekben pedig a 80-90 kilométert is – ismerteti az Agerpres .

Az ANM vasárnapi előrejelzése szerint ugyanakkor hétfő reggel 10 órától csütörtök reggel 10 óráig az ország nagy részén fokozott lehűlés, szél és csapadék várható.

Hétfőn az ország túlnyomó részén szeles lesz az idő, kedden azonban csak Olténiára, Munténia egyes vidékeire és a hegyvidékre korlátozódik az erős szélfúvás. A széllökések sebessége eléri a 45-55, a magas hegyvidéken a 70-80 kilométert óránként.

A hőmérsékleti értékek átlagban 8-12 Celsius-fokkal csökkenek, sokkal hidegebb lesz az ilyenkor megszokottnál.

Hétfőn előbb az északi országrészben következik be a lehűlés, amely kedden és szerdán fokozatosan kiterjed a déli területekre is. A maximumok átlaga 14 és 21 Celsius-fok között, a minimumoké 2 és 11 Celsius-fok között alakul.

A leghidegebb a hegyközi medencékben lesz.

Hétfőn az ország északi, középső, keleti és délkeleti, majd később a többi régióban is záporokra, zivatarokra lehet számítani. A csapadék mennyisége eléri a 10-15, helyenként a 20-30 litert négyzetméterenként.

Keddre virradóra a hegyvidéken, főként az 1700 méter fölötti régiókban, elszórtan havas eső és havazás is előfordulhat.