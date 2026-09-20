Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították

2026. szeptember 20., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Erdővidék

Az egyiknél azt kifogásolták az emberek, miért nem nyitott csőrrel formázta meg a művész, a másiknál így tett, ám valami bekerült a szájába – de a lényeg, hogy léteznek! Ezúttal a hajdani Miklósvár- és Bardocszéken eredtünk a turulmadár nyomába.