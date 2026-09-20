Ingyenes szemészeti szűrésen vehetnek részt a gyermekek Sepsiszentgyörgyön

Idén ősszel kerül sor az előkészítősök és elsősök szemészeti szűrésére, ott, ahol erre van fogadókészség az iskolák és osztályok részéről
Fotó: Albert Zoltán
Romániában nincs intézményesített iskolai szemészeti szűrés, de Sepsiszentgyörgyön már ötödik éve zajlik ingyenes és átfogó vizsgálatsorozat a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. Minden kisiskolásnak fontos lenne átesni rajta.
Immár ötödik éve, hogy a Máltai Szeretetszolgálat, illetve Albert András szemész főorvos ingyenesen megvizsgálja Sepsiszentgyörgy összes iskolájában az előkészítős és első osztályos gyermekek látását, hogy idejében kaphassanak segítséget azok a gyermekek, akiknek látásproblémáik vannak, tudtuk meg a két kezdeményező közös sajtótájékoztatóján.
Ezek ugyanis
ott viszont már sok problémát okozhatnak akkor, hiszen a gyermek rákényszerül szeme intenzív használatára: a kisdiák szeme, feje megfájdulhat az erőltetéstől, visszavetheti az írás- és olvasástanulás tempóját, önbizalomproblémákat okozhat, sőt a mozgásában is korlátozhatja a gyermeket (pl. ha nem látja a küszöböket, a lépcső szélét stb.).
Előfordult, hogy miután az ilyen gyermek megkapta a megfelelő segítséget, illetve szemüveget,
illetve olyan is volt, akire rásütötték, hogy diszlexiás, pedig csak nem látta jól a betűket, mondta Albert András.
A szemészeti szűrés kizárólagos célja, hogy a gyermekek azon 5 százalékának, akiknek valóban probléma van a látásával, időben, a helyzet rosszabbra fordulása előtt segítséget kaphasson. „A megelőzés lenne a cél, nem a tűzoltás, a sürgősségi ellátás”, mondta Albert András.
Fotó: Albert Zoltán
A szűrés eredményeként mindenki kézhez kap egy lapot az eredményekkel, azon szerepel a látásélesség, a szem és a szemfenék állapota, az esetleges dioptriaszám.
A program működése óta összesen 3525 gyermeket vizsgált meg a szemész főorvos, 1331 gyermek másodszor, vagyis az előkészítő után első osztályban is átesett a vizsgálaton. Kiderült, hogy ebben a korban a probléma sokaknál gyengébb hipermetrópia (pluszos szemüveget igénylő távollátás) formájában jelentkezik.
A megvizsgáltak nagy többségénél (95 százalék) még
amikor mínusz 1,5 – plusz 2,5-ös dioptria elég lenne, bár utóbbiaknál a kialakuló féloldali tompa látás megnehezíti vagy ellehetetleníti a korrigálást.
Az akció jelentős eredménye viszont, hogy kéttucat olyan gyermek került szakorvos szeme elé, akinek súlyos látásproblémája addig senkinek, sem szülőknek, sem az óvodában nem tűnt fel.
A vizsgálatokat a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezte évekkel ezelőtt, jelenleg az önkormányzat biztosít ehhez részleges támogatást, de az a reális költségeket távolról sem fedezi, viszont a „szolgálat szeretettel szolgál, Albert András pedig önkéntes alapon vesz részt benne” – mondta Székely Róbert, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója.
Húsznál is több olyan gyermekhez sikerült eljutni, akinek súlyos látásproblémái iskolás korukig rejtve maradtak.
Fotó: Albert Zoltán
A szűréshez való hozzáférést sok önkéntes és néhány pedagógus szervezőmunkájával teszik könnyebbé a kezdeményezők. Igaz, hogy a gyermekek 95 százalékának nagyjából rendben van a látása, de a többiekért és
Érdekes módon a szűrésekre a román osztályokban nincs fogadókészség, tudtuk meg. Az idei vizsgálatokra október–november folyamán kerül sor.
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