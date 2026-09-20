Ingyenes szemészeti szűrésen vehetnek részt a gyermekek Sepsiszentgyörgyön

Idén ősszel kerül sor az előkészítősök és elsősök szemészeti szűrésére, ott, ahol erre van fogadókészség az iskolák és osztályok részéről

Romániában nincs intézményesített iskolai szemészeti szűrés, de Sepsiszentgyörgyön már ötödik éve zajlik ingyenes és átfogó vizsgálatsorozat a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. Minden kisiskolásnak fontos lenne átesni rajta.

Bodor Tünde 2026. szeptember 20., 16:022026. szeptember 20., 16:02

Immár ötödik éve, hogy a Máltai Szeretetszolgálat, illetve Albert András szemész főorvos ingyenesen megvizsgálja Sepsiszentgyörgy összes iskolájában az előkészítős és első osztályos gyermekek látását, hogy idejében kaphassanak segítséget azok a gyermekek, akiknek látásproblémáik vannak, tudtuk meg a két kezdeményező közös sajtótájékoztatóján. Ezek ugyanis

sokszor rejtve maradnak az iskolába indulásig,

ott viszont már sok problémát okozhatnak akkor, hiszen a gyermek rákényszerül szeme intenzív használatára: a kisdiák szeme, feje megfájdulhat az erőltetéstől, visszavetheti az írás- és olvasástanulás tempóját, önbizalomproblémákat okozhat, sőt a mozgásában is korlátozhatja a gyermeket (pl. ha nem látja a küszöböket, a lépcső szélét stb.). Előfordult, hogy miután az ilyen gyermek megkapta a megfelelő segítséget, illetve szemüveget,

tanulmányi eredményei megugrottak,

illetve olyan is volt, akire rásütötték, hogy diszlexiás, pedig csak nem látta jól a betűket, mondta Albert András. A szemészeti szűrés kizárólagos célja, hogy a gyermekek azon 5 százalékának, akiknek valóban probléma van a látásával, időben, a helyzet rosszabbra fordulása előtt segítséget kaphasson. „A megelőzés lenne a cél, nem a tűzoltás, a sürgősségi ellátás”, mondta Albert András.

Fotó: Albert Zoltán

A szűrés eredményeként mindenki kézhez kap egy lapot az eredményekkel, azon szerepel a látásélesség, a szem és a szemfenék állapota, az esetleges dioptriaszám. Hirdetés A program működése óta összesen 3525 gyermeket vizsgált meg a szemész főorvos, 1331 gyermek másodszor, vagyis az előkészítő után első osztályban is átesett a vizsgálaton. Kiderült, hogy ebben a korban a probléma sokaknál gyengébb hipermetrópia (pluszos szemüveget igénylő távollátás) formájában jelentkezik. A megvizsgáltak nagy többségénél (95 százalék) még

enyhe formában tapasztalható a látásélesség csökkenése,

amikor mínusz 1,5 – plusz 2,5-ös dioptria elég lenne, bár utóbbiaknál a kialakuló féloldali tompa látás megnehezíti vagy ellehetetleníti a korrigálást. Az akció jelentős eredménye viszont, hogy kéttucat olyan gyermek került szakorvos szeme elé, akinek súlyos látásproblémája addig senkinek, sem szülőknek, sem az óvodában nem tűnt fel. A szűréseknek van múltja és remélhetően jövője is A vizsgálatokat a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezte évekkel ezelőtt, jelenleg az önkormányzat biztosít ehhez részleges támogatást, de az a reális költségeket távolról sem fedezi, viszont a „szolgálat szeretettel szolgál, Albert András pedig önkéntes alapon vesz részt benne” – mondta Székely Róbert, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Húsznál is több olyan gyermekhez sikerült eljutni, akinek súlyos látásproblémái iskolás korukig rejtve maradtak. Fotó: Albert Zoltán

A szűréshez való hozzáférést sok önkéntes és néhány pedagógus szervezőmunkájával teszik könnyebbé a kezdeményezők. Igaz, hogy a gyermekek 95 százalékának nagyjából rendben van a látása, de a többiekért és

a szülők nyugalmáért érdemes mindenkinek vállalnia a részvételt.