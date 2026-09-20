Kútásás közben került elő a világháborús kézigránát

Kút ásása közben találtak egy feltételezett lőszert szombaton a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonimpéren. A helyszínre kiszálló tűzszerészek egy második világháborúból származó támadó kézigránátot azonosítottak.

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A szakemberek megvizsgálták a megtalált tárgyat, és megállapították, hogy

Egy kászonimpéri lakó értesítette vasárnap a 112-es segélyhívó számot, miután ásás közben egy feltételezett lövedéket talált a telkén. A helyszínre a Hargita megyei tűzoltóság tűzszerész-csapata vonult ki.

egy kézigránátról van szó, amely feltehetően a második világháborúból származik.

A tűzszerészek átvizsgálták a környéket is, de más lőszert nem találtak.

A gránátot biztonságos körülmények között elszállították, megsemmisítésére egy későbbi, erre kijelölt beavatkozás során kerül sor.

A tűzoltók ismét arra figyelmeztetnek, hogy a fel nem robbant lőszerek évtizedek elteltével is veszélyt jelenthetnek. Ha valaki hasonló tárgyat talál, ne érintse meg, ne üsse meg, ne próbálja elmozdítani vagy szétszerelni, hanem távolodjon el a helyszíntől, és azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón.