Kútásás közben került elő a világháborús kézigránát

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Kút ásása közben találtak egy feltételezett lőszert szombaton a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonimpéren. A helyszínre kiszálló tűzszerészek egy második világháborúból származó támadó kézigránátot azonosítottak.
Egy kászonimpéri lakó értesítette vasárnap a 112-es segélyhívó számot, miután ásás közben egy feltételezett lövedéket talált a telkén. A helyszínre a Hargita megyei tűzoltóság tűzszerész-csapata vonult ki.
A szakemberek megvizsgálták a megtalált tárgyat, és megállapították, hogy
A tűzszerészek átvizsgálták a környéket is, de más lőszert nem találtak.
A gránátot biztonságos körülmények között elszállították, megsemmisítésére egy későbbi, erre kijelölt beavatkozás során kerül sor.
A tűzoltók ismét arra figyelmeztetnek, hogy a fel nem robbant lőszerek évtizedek elteltével is veszélyt jelenthetnek. Ha valaki hasonló tárgyat talál, ne érintse meg, ne üsse meg, ne próbálja elmozdítani vagy szétszerelni, hanem távolodjon el a helyszíntől, és azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívón.
Másodpercenként 1650 köbméterre emelkedik a Duna vízhozama a jövő héten az országba való belépési pontnál, Báziásnál, és ezzel még mindig jóval a szeptemberi 3800 köbméteres sokéves átlag alatt marad.
A szeptember 11-17. közötti időszakban összesen 19 európai elfogatóparancsot hajtott végre az Országos Rendőr-főkapitányság.
Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki ezen a héten az autópálya-rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során.
A Fekete-tengerben, a Chituc homokpadtól mintegy 50 tengeri mérföldre keletre talált dróndarabot ártalmatlanítottak vasárnap reggel – közölte a védelmi minisztérium.
Tűz ütött ki vasárnap egy segesvári, idősek gondozására szolgáló szociális központban. Az épületben negyvenen tartózkodtak, három embert a tűzoltók menekítettek ki.
Három maroshévízi férfit vettek 24 órára őrizetbe, miután a gyanú szerint egy helyi szórakozóhelyen biztonsági őrökre támadtak, majd több berendezési tárgyat is megrongáltak. A rendbontás az utcán is folytatódott.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben.
0,67 milligramm/liter alkoholt mutatott ki a szonda annak a 33 éves nőnek a leheletében, akit szombat hajnalban igazoltattak a csíkszeredai rendőrök.
Szeles időre adtak ki elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetést a meteorológusok vasárnap, a riasztás hétfőn lesz érvényes 13 megyére. Emellett lehűlés következik a jövő héten.
Motorossal ütközött egy személyautó Csíkkozmáson az egyik útkereszteződésnél vasárnap délelőtt – jelentette a helyszínről kollégánk. A baleset helyszínére mentőt riasztottak a sérült ellátására.
szóljon hozzá!