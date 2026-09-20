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Szökevényeket és bűnözőket kerestek a rendőrök, sokukat meg is találták

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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A szeptember 11-17. közötti időszakban összesen 19 európai elfogatóparancsot hajtott végre az Országos Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. szeptember 20., 17:442026. szeptember 20., 17:44

A romániai rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint az elmúlt héten

50 olyan személyt tartóztattak fel a román hatóságok, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre.

Ugyanakkor 401 személyt azonosítottak Románia területén a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően, közülük 183-at, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, őrizetbe vettek. Azonosítottak 6 eltűntnek nyilvánított személyt is – számol be az Agerpres.

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Emellett megtaláltak 27 okmányt és 29 járművet, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében.

A SIRENE-irodán keresztül történő információcserének köszönhetően a szóban forgó időszakban

a román hatóságok által körözött 107 személyt azonosítottak a partnerországok területén.

Közülük 19 személyt a hazai rendőrség európai elfogatóparancs alapján keresett, 15-nek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre, további 26 személyt büntetőeljárásban való érintettségük miatt köröztek, nyolcat pedig a román hatóságok korábban eltűntnek nyilvánítottak.

Ugyanakkor a külföldi partnerek hat gépkocsit és 63 olyan dokumentumot azonosítottak országuk területén, amelyeket a román hatóságok lefoglalás céljából vagy büntetőeljárási bizonyítékként való felhasználásra kerestek.

Külföld Belföld Rendőrség
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