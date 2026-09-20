Szökevényeket és bűnözőket kerestek a rendőrök, sokukat meg is találták

A szeptember 11-17. közötti időszakban összesen 19 európai elfogatóparancsot hajtott végre az Országos Rendőr-főkapitányság.

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A romániai rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint az elmúlt héten

50 olyan személyt tartóztattak fel a román hatóságok, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre.

Ugyanakkor 401 személyt azonosítottak Románia területén a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően, közülük 183-at, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, őrizetbe vettek. Azonosítottak 6 eltűntnek nyilvánított személyt is – számol be az Agerpres.

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Emellett megtaláltak 27 okmányt és 29 járművet, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében.

A SIRENE-irodán keresztül történő információcserének köszönhetően a szóban forgó időszakban