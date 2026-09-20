Saját hangját keresi első szerzői lemezén Vajda Attila

Megjelent Vajda Attila első szerzői albuma, a The First Step, amely hat saját kompozíción keresztül mutatja meg, hogyan gondolkodik a székelyudvarhelyi jazzmuzsikus a kompozíció és az improvizáció kapcsolatáról. A lemezbemutató koncert Budapesten lesz.

Újabb fontos állomásához érkezett a székelyudvarhelyi Vajda Attila zenei pályája: szeptember 18-án jelent meg első szerzői albuma, a The First Step. A lemezen hat saját kompozíció kapott helyet, amelyek az elmúlt években kialakult

Az ifjú muzsikus számára az elmúlt időszak szakmai szempontból is mozgalmasan alakult. 2025-ben elnyerte az Év Fiatal Jazz Előadója díjat, 2026-ban pedig MagyarJazz Díjban részesült, emellett több versenyen is eredményesen szerepelt. Az elismerések mellett most egy másik szempontból is fontos lépést tett:

A The First Step nem egyetlen zenei irányzat köré épül. A lemez anyagában a kortárs jazz és a klasszikus zene hatásai mellett a bebop hagyományai és a szabad improvizáció is megjelennek. Vajda Attila számára ugyanakkor nem az egyes hatások felsorolása a legfontosabb, hanem az, hogyan tudják ezek egymást kiegészíteni egy-egy kompozíción belül.

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A hat szerzemény különböző karakterű, közös pontjuk azonban, hogy mindegyik személyes zenei gondolatból indult ki. A zenésznek fontos volt az is, hogy a megírt részek mellett megfelelő tér maradjon az improvizációnak. Így a kompozíciók nem teljesen kötött darabokként működnek, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a zenészek reagáljanak egymás játékára.