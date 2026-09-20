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Saját hangját keresi első szerzői lemezén Vajda Attila

Vajda Attila, lemez, album, jazz, zenész, The First Step

A szeptember 18-i albummegjelenés Vajda Attila eddigi pályájának egy jól meghatározható pontját jelenti

Fotó: Vajda Attila archívuma

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Megjelent Vajda Attila első szerzői albuma, a The First Step, amely hat saját kompozíción keresztül mutatja meg, hogyan gondolkodik a székelyudvarhelyi jazzmuzsikus a kompozíció és az improvizáció kapcsolatáról. A lemezbemutató koncert Budapesten lesz.

Nagy Lilla

2026. szeptember 20., 18:142026. szeptember 20., 18:14

Újabb fontos állomásához érkezett a székelyudvarhelyi Vajda Attila zenei pályája: szeptember 18-án jelent meg első szerzői albuma, a The First Step. A lemezen hat saját kompozíció kapott helyet, amelyek az elmúlt években kialakult

zenei gondolkodásába engednek betekintést.

Az ifjú muzsikus számára az elmúlt időszak szakmai szempontból is mozgalmasan alakult. 2025-ben elnyerte az Év Fiatal Jazz Előadója díjat, 2026-ban pedig MagyarJazz Díjban részesült, emellett több versenyen is eredményesen szerepelt. Az elismerések mellett most egy másik szempontból is fontos lépést tett:

saját kompozícióiból állított össze teljes albumot.

A The First Step nem egyetlen zenei irányzat köré épül. A lemez anyagában a kortárs jazz és a klasszikus zene hatásai mellett a bebop hagyományai és a szabad improvizáció is megjelennek. Vajda Attila számára ugyanakkor nem az egyes hatások felsorolása a legfontosabb, hanem az, hogyan tudják ezek egymást kiegészíteni egy-egy kompozíción belül.

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A hat szerzemény különböző karakterű, közös pontjuk azonban, hogy mindegyik személyes zenei gondolatból indult ki. A zenésznek fontos volt az is, hogy a megírt részek mellett megfelelő tér maradjon az improvizációnak. Így a kompozíciók nem teljesen kötött darabokként működnek, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a zenészek reagáljanak egymás játékára.

Vajda Attila, lemez, album, jazz, zenész, The First Step Galéria

Vajda Attila első szerzői albuma szeptember 18-án jelenik meg

Fotó: Vajda Attila archívuma

Ez a szemlélet az élő megszólalásban is hangsúlyos. A The First Step lemezbemutató koncertjét október 29-én tartják Budapesten. Bár az est alapját természetesen az album hat kompozíciója adja, a koncert nem feltétlenül a felvételek egyszerű reprodukciója lesz. Az improvizáció miatt

ugyanaz a darab más környezetben és más zenészekkel új részleteket is megmutathat.

Az első szerzői album elkészítése közben Attila egyben azt a zenei világot is igyekezett összefoglalni, amely az elmúlt években fokozatosan alakult ki nála. A lemez ezért bizonyos értelemben pillanatfelvétel is: megmutatja, hol tart jelenleg alkotóként, milyen zenei elemek foglalkoztatják, és hogyan gondolkodik a kompozíció és az improvizáció kapcsolatáról.

A szeptember 18-i albummegjelenés Vajda Attila eddigi

pályájának jól meghatározható pontját jelenti.

A következő lépés pedig már a színpadon következik: október 29-én Budapesten derül ki, hogyan működnek az új kompozíciók élőben, az improvizáció és a zenészek közötti pillanatnyi reakciók terében.

Udvarhelyszék Zene
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