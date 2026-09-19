„Utolsó befutók” – nálunk is elérhetővé vált az Apple streamingplatformja

Minden előzetes promózás nélkül, szeptember 14-én elérhetővé vált Romániában is az Apple streamingplatformja, a 2019-ben indult Apple TV. Kipróbáltuk.

Tamás Attila 2026. szeptember 19., 20:072026. szeptember 19., 20:07 2026. szeptember 19., 20:142026. szeptember 19., 20:14

A platform hét éve alatt rengeteg presztízsorozat készült az almás brandnél, ami a Disney, Paramount és az Amazon valamint a Warner saját streamingfelületei mellett a piacvezető Netflix egyik legnagyobb riválisává nőtte ki magát. Hirdetés A saját gyártású produkcióik között van a Jennifer Anniston és Reese Whiterspoon főszereplésével készült The Morning Show, a párhuzamos történelmi valóságban játszódó For All Mankind, a 13 Emmy-díjat elnyert és a nyáron negyedik évaddal visszatérő Ted Lasso, a Breaking Bad alkotójának új sorozata, a Pluribus, vagy éppen a Hugh Howey posztapokaliptikus regénysorozatát feldolgozó, A Siló és még sorolhatnánk. A minőségi produkcióival az HBO-val a versenyt felvevő – sőt, sokak szerint – a mostani HBO-sorozatokat túlszárnyaló Apple egyik ismérve, hogy olyan A-listás filmsztárokat nyert már meg a filmjeihez és sorozataihoz, mint Tom Hanks (Finch, Greyhound), Harrison Ford (Shrinking), Javier Bardem (Cape Fear), Gary Oldman (Slow Horses), Jason Momoa (See, Chief of War), vagy épp Rebecca Fergusson (Silo).

Azt is érdemes megemlíteni, hogy az Apple finanszírozásával készült a tavaly nagyot ment, Brad Pitt főszereplésével készült F1-mozi, de Ridley Scott Napóleonjába is beszálltak anyagilag az exkluzív streamingpremierért cserébe, soron következő nagy filmjük pedig a Tom Hiddleston, Williem Dafoe és Genden Phunts főszereplésével készült, Jennifer Peedom által rendezett Tenzing lesz októberben, ami a Mount Everestet elsőként meghódító Sir Edmund Hillary és serpa-segítője, Tenzing Norgay történetét tárja a nézők elé életrajzi-drámai alkotásként.

Fotó: Képernyőfotó

Az Apple streamingplatformja eddig a világ számos országában, köztük Magyarországon is elérhető volt, azonban Romániában mindeddig nem lehetett legálisan nézni a csak streamingre készült produkcióikat. Ez változott meg a héttől, ugyanis 39,99 lejes havidíjért már bárki számára elérhető az Apple TV, aminek még vannak furcsaságai, de

egy egész ütős Netflix- vagy HBO Max-alternatíva lehet, ha nincs havi 100-150 lejes keretünk arra, hogy mindegyik, nálunk elérhető streamingfelületre előfizessünk.

A platform élessé válásakor egy Apple-Paramount bundle-t is kínáltak, ez azonban valószínűleg egy másik régió kiváltsága, ugyanis nagyon gyorsan eltűnt a lehetőségek közül. Maradt tehát az alapcsomag, ami 39,99 lejért, egyhetes kipróbálási időszakkal lehet a miénk (tehát az első hét napban nem vonja le az előfizetést a számlánkról), vagy egyben, 349 lejt is kifizethetünk, ami egy éves előfizetést biztosít.

Fotó: Képernyőfotó

Az Apple TV Apple-eszközökön, böngészőből, Samsung, LG, Sony és TCL-okostévéken, Roku- és Amazon Fire TV-eszközökön, PlayStation- és Xbox-konzolokon valamint Google Chromecast segítségével is elérhető – olvasható a hivatalos közlésben. Ezzel ellentétben én sem a középkategóriás,

pár éves LG-okostévémen, sem pedig a Playstation 5 áruházában nem találtam az Apple TV applikációját.

Mivel én is „almás” vagyok, a legkézenfekvőbb megoldás csak akkor derült ki számomra, amikor telefonon próbáltam ki az élményt. Itt rögtön az adott sorozat elindítása után felugrott a lehetőség, hogy az AirPlay-funkció segítségével „átdobhatom” a tévére a néznivalót, tehát nem az van, hogy távirányítóval kell szerencsétlenkedni amíg befrissíti az applikációt és néhány percnyi várakozás után elindíthatjuk az éppen aktuális sorozatepizódot amit nézni szeretnénk. Androidos és Windows-eszközökön nem teszteltem az Apple TV-t, de

ott is adott az applikáció valamint a böngészőből való használat lehetősége.

Ami a böngészőt illeti, nekem napokig hibaüzenetet adott ki a Google Chrome-ban elindított bármely Apple TV-sorozatepizód ha bele akartam futtatni vagy éppen el szerettem volna indítani, ez a hiányosság azonban időközben magától megoldódott.

Fotó: Képernyőfotó

A kínálatra első ránézésre nem lehet panasz, hacsak az elmúlt pár évben nem torrenteztük le, és nem néztük meg az összes Apple-sorozatot. Nézhetjük többek között az eddig három évadot megért Alapítványt (Foundation), az Emmy-n, a harmadik évadra berendelt Különválást (Severance), az Emmy-n díjazott, nyolcadik évadára is berendelt Utolsó befutókat (Slow Horses), de az Apple TV kínálatában érhető el a Colin Farrel főszereplésével készült Sugar, az Alexander Skarsgårddal készült Murderbot-sorozat, vagy éppen a Presumed Innocence, aminek főszereplőjét Jake Gyllenhaal alakítja, de itt található meg a Godzilla vs. Kong előzménysorozat, a Monarch: Legacy of Monsters, a Dark Matter, valamint a Widow’s Bay, aminek főszereplőjét, Matthew Rhys-t színészi Emmyvel jutalmazták. korábban írtuk Kiosztották az Emmy-díjakat, Matthew Rhys történelmet írt A Vészhelyzet Pittsburghben és a Widow’s Bay nyerte a fő sorozatkategóriákat a 78. Emmy-díjátadón Los Angelesben. Az est egyik nagy nyertese Matthew Rhys volt, aki két különböző alakításáért is főszereplői díjat kapott. Ryan Reynolds és Kenneth Branagh új komédiája, a Szovjetúnióban játszódó Mayday, a Matthew McConaughey főszereplésével készült, The Lost Bus, de Natalie Portman és Jon Krasinski 2025-ös akciómozija, a Fontain of Youth is az Apple TV-n nézhető. A saját gyártású produkciók mellett licenszelt filmek és sorozatok is megtalálhatók a kínálatban, így például a Mission Impossible, vagy épp az Indiana Jones-filmek, az A24-nél készült Eternity, vagy épp a Channing Tatummal és Scarlett Johanssonnal készült Fly Me to the Moon, hogy csak néhányat említsünk.

Fotó: Képernyőfotó

Az Apple saját filmjei és sorozatai mellett nem annyira bőséges a felhozatal, mint például a Netflix vagy az HBO Max rendelkezésünkre álló könyvtára, de ez is folyamatosan bővül, és amennyiben ezt az előfizetést tartanánk meg, nem maradunk itt sem néznivalók nélkül, hiszen

folyamatosan érkeznek ide is az újabbnál újabb tartalmak.

A kérdés, hogy kinek éri meg az amúgy is egyre többe kerülő streamingfelületek közül erre is előfizetni? Mindenképp azoknak, akik pótolni szeretnék az Apple saját gyártású filmjeit és sorozatait, vagy akik a Netflix, Disney, HBO-Max tengelyen épp nem találnak kedvükre való néznivalót, vagy csak nemes egyszerűséggel szétnéznének egy új platform kínálatában. Az egyetlen előfizetési opcióért természetesen a filmek és sorozatok többségéhez alapból jár a román és magyar felirat (a romániai lokalizáció miatt az előbbivel is promózza a platform a sorozatokat), a magyar szinkront azonban hiába keressük, ugyanis az Apple számára nem elég nagy piac a magyar nyelvterület, hogy ezen a nyelven is elérhetővé tegyék a tartalmaikat. A feliratok mérete elég kicsi, és nem találtam opciót, ahol ez változtatható lenne, de várhatóan a későbbiekben több testreszabhatósági funkcióval látják el ezt a platformot is a jobb felhasználói élmény érdekében.

Fotó: Képernyőfotó

Ezzel pedig számunkra is kiteljesedett a streamingpiac, ugyanis a Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime, SkyShowtime mellett az Apple TV is elérhető Romániában is, a kérdés pedig már csak az, hogy melyikre vagyunk hajlandóak előfizetési díjat áldozni azért cserébe, hogy kedvünkre böngészhessük a kínálatot és megnézzünk jónéhány sorozatot, amit egyáltalán nem birtoklunk, hanem csupán kikölcsönzünk.

Ebben a túlkínálatban anyagi megfontolásból csak kevesek kiváltsága az összesre előfizetés, ráadásul úgy, hogy alig van hónap, amikor ne jelentenének be újabb áremeléseket ezen a piacon is, most épp a Youtube Premium ára fog emelkedni. Ezért a pénzért pedig csak hozzáférést kapunk különböző szolgáltatók tartalmaihoz, vagy épp a reklámmentességért és a kényelemért fizetünk, miközben a fizikai, kézzel fogható média (CD, DVD, Blu-Ray, magazinok, képregények stb.) épp most rúgja az utolsókat, a streamingplatformok pedig újabb szögeket vernek bele a koporsójukba.