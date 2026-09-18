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Kaszás Attila-díjas lett Bartha Boróka, a gyergyói Figura színésze

Kaszás Attila-díj, Bartha Boróka, színjátszás, Figura Stúdió Színház

Bartha Boróka nyerte el idén a Kaszás Attila-díjat

Fotó: Bartha Boróka archívuma

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Elnyerte az idei Kaszás Attila-díjat Bartha Boróka, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház színművésze. A közönség szavazatai alapján odaítélt elismerést csütörtökön adták át a budapesti Vígszínházban.

Nagy Lilla

2026. szeptember 18., 11:292026. szeptember 18., 11:29

2026. szeptember 18., 15:072026. szeptember 18., 15:07

Bartha Boróka, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja nyerte el idén a Kaszás Attila-díjat, amelyet csütörtökön adtak át a budapesti Vígszínházban. A rangos szakmai elismerésről a közönség döntött: a szakma által kiválasztott

négy döntős közül Bartha Borókára érkezett a legtöbb szavazat.

A díjat olyan színművészek kaphatják meg, akik az előző évadban kiemelkedő művészi teljesítményük mellett meghatározó közösségépítő szerepet is vállaltak társulatuk életében. Az elismerést 2008-ban alapították Kaszás Attila emlékére.

Kaszás Attila-díj, Bartha Boróka, színjátszás, Figura Stúdió Színház Galéria

2008 óta a Figura Stúdió Színház társulatának tagja

Fotó: Figura Stúdió Színház/Facebook

Bartha Boróka 2008 óta a Figura Stúdió Színház társulatának meghatározó tagja. Az elmúlt közel két évtizedben számos emlékezetes előadásban szerepelt, művészi pályájának fontos állomásai pedig az egyszemélyes előadások. A Lola Blau című monodrámát

öt országban játszotta sikerrel.

A Kaszás Attila-díjat az első díjazott, Szarvas József megfogalmazása szerint „az a kolléga kapja meg, akinek a tevékenysége messzire hallatszik”.

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A díj a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház számára is jelentős elismerés, amely ismét ráirányítja a figyelmet az erdélyi magyar színjátszás egyik meghatározó műhelyére.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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