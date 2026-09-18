Kaszás Attila-díjas lett Bartha Boróka, a gyergyói Figura színésze

Elnyerte az idei Kaszás Attila-díjat Bartha Boróka, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház színművésze. A közönség szavazatai alapján odaítélt elismerést csütörtökön adták át a budapesti Vígszínházban.

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Bartha Boróka, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja nyerte el idén a Kaszás Attila-díjat, amelyet csütörtökön adtak át a budapesti Vígszínházban. A rangos szakmai elismerésről a közönség döntött: a szakma által kiválasztott

A díjat olyan színművészek kaphatják meg, akik az előző évadban kiemelkedő művészi teljesítményük mellett meghatározó közösségépítő szerepet is vállaltak társulatuk életében. Az elismerést 2008-ban alapították Kaszás Attila emlékére.

Bartha Boróka 2008 óta a Figura Stúdió Színház társulatának meghatározó tagja. Az elmúlt közel két évtizedben számos emlékezetes előadásban szerepelt, művészi pályájának fontos állomásai pedig az egyszemélyes előadások. A Lola Blau című monodrámát

A Kaszás Attila-díjat az első díjazott, Szarvas József megfogalmazása szerint „az a kolléga kapja meg, akinek a tevékenysége messzire hallatszik”.

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A díj a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház számára is jelentős elismerés, amely ismét ráirányítja a figyelmet az erdélyi magyar színjátszás egyik meghatározó műhelyére.