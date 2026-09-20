Ahogy egyre korszerűbb lesz a környék, annál feltűnőbb a romos ház

Marosvásárhelyen a Ballada utcában, korszerű épületek között több éve áll lakatlanul és egyre romosabb állapotban egy ház, már hozzánőtt az utcaképhez. Ahogy a környezete egyre korszerűbb lesz, a ház annál feltűnőbb látványt nyújt, de már nem sokáig.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 20., 19:282026. szeptember 20., 19:28 2026. szeptember 20., 20:542026. szeptember 20., 20:54

Marosvásárhely központi részén, az egykori Lázár Vilmos utcában, (ma Ballada utca), – amely összeköti a Horea és a Cuza Vodă utcákat – több lakóház van, az elmúlt években pedig tömbházlakások is épültek körülötte. A két modern tömbház között pedig lakatlanul és elhanyagoltan áll egy régi,

eldőlt fakerítéssel körbekerített kis ház, bedeszkázott ablakokkal, leomló kátránytetővel.

Szomszédságában épül a mélygarázs, és szintén a Ballada utcából nyílik a Marosvásárhelyi Református Kollégium elemi osztályainak otthont adó épület hátsó udvarának új kapuja is.

Feltűnően romos állapotban van a korszerű lakóházak között Fotó: Haáz Vince

A ház mindössze három perc sétára van a Kultúrpalotától – bár a mélygarázs építése óta ez a sétaidő jelentősen megnőtt, hiszen lezárták az Enescu utca felőli átjárót, így a környéken lakók is kénytelenek kerülni, ha a Kultúrpalotába szeretnének eljutni. A ház mintegy

tizenöt éve lakatlanul és egyre romosabb állapotban

vonja magára a figyelmet, hiszen ahogy a környéke egyre korszerűbb képet kap, a ház egyre jobban kitűnik onnan. Ráadásul mögötte parkoló van, de egyre veszélyesebbnek tűnik a környékére parkolni, ugyanis egyre nagyobb a kerítés és a ház dőlésszöge is.

Szeptember végén készül el a megvalósíthatósági tanulmány, majd indulhat a kisajátítás eljárása Fotó: Haáz Vince

Megkérdeztük a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól, tudnak-e bármit is tenni a házzal kapcsolatban, hiszen feltűnően romos állapotban van már évek óta. Borsos Csabától, a hivatal sajtófelelősétől megtudtuk, a ház magántulajdonban van, és

hamarosan kisajátítás alatt lesz.

Szeptember végén készül el a megvalósíthatósági tanulmány – egy olyan dokumentum, amely egy tervezett projekt (beruházás, fejlesztés, stb.) megvalósíthatóságát vizsgálja meg részletesen – és utána indul az ingatlan kisajátítása. Ez egy jogi eljárás, nem önkényes lépés, hanem jogszabályi keretek között zajlik – a 33/1994-es törvény szabályozza –, és kártalanítás jár érte. Hirdetés Hasonló projekt volt a Kövesdomb lakótelepen lévő lakatlan ingatlannak a kisajátítása, amelyre azért volt szükség, hogy megvalosíthassák a Kövesdomb utca és az 1848-as sugárút összekötését, egy 58 méter hosszú és 5,5 méter széles új útszakasz kialakításával. Akkor azt a beruházást közhasznúvá minősítették, hogy lehessen kisajátítani a kijelölt útszakaszon álló házat, amely akadályozta az útszakasz kialakítását.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince