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Rongálnak és szemetelnek a turisták, hatósági beavatkozást sürgetnek a hegyimentők

Egyre járhatatlanabbak az erdei utak • Fotó: Maros megyei hegyimentő-szolgálat/Facebook

Egyre járhatatlanabbak az erdei utak

Fotó: Maros megyei hegyimentő-szolgálat/Facebook

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Járhatatlanná teszik az erdei utakat, szemetet hagynak maguk után, és veszélyes helyeken gyújtanak tüzet a Görgényi-havasokba terepjárókkal, kvadokkal és más motoros járművekkel érkező turisták – hívják fel a figyelmet a Maros megyei hegyimentők, hatósági beavatkozást sürgetve.

Simon Virág

2026. szeptember 19., 08:572026. szeptember 19., 08:57

Az erdészet és a környezetvédelmi hatóság beavatkozását kéri a Maros megyei hegyimentő-szolgálat, hogy megakadályozzák a Nagy-Mező-Havas tönkretételét.

Rongálnak a természetvédelmi területen

Kovács Róbert, a hegyimentő-szolgálat vezetője a Székelyhonnak elmondta: idén az átlagosnál több rongálás történt a Görgényi-havasokban, a Nagy-Mező-Havason. Mint mondta, egyre többen mennek fel terepjárókkal, ATV-kkel és más elektromos járművekkel egészen a csúcsig,

az erdei utak és turistaútvonalak pedig olyan mértékben megrongálódtak, hogy kerékpárral és gyalog szinte lehetetlen közlekedni rajtuk.

„A felázott talaj szétjárása és az utak tönkretétele mellett több rögtönzött tűzrakóhelyet is találtunk olyan területeken, ahol a tűz használata komoly veszélyt jelenthet az erdőre és a hegyvidéki növényzetre. A hely nagyon népszerű a turisták körében, de ma már egyre járhatatlanabb gyalog, két kerékkel, nem beszélve arról, hogy a mentőegységek közlekedését is ellehetetlenítik.

Idézet
Sajnos egyre több az elhagyott szemét is – ez korábban egyáltalán nem volt jellemző ilyen mértékben erre a környékre”

– hangsúlyozta.

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A hegyimentő hozzátette: a menedékházat is rendszeresen használják a négy keréken érkező turisták, szemetet hagyva maguk után. Legutóbb például sörösdobozokat találtak, amikor arra járőröztek.

Fel kell lépjenek a hatóságok

Kovács Róberttől megtudtuk, a hegyimentők nem büntethetik meg a természetet rongálókat, legfeljebb figyelmeztethetik őket arra, hogy amit tesznek, káros. Ezt rendszeresen megteszik, amikor olyanokkal találkoznak, akik terepjárókkal közelítik meg a havasokat,

a legtöbben azonban meg sem hallgatják őket.

Az erdészet és a környezetvédelem büntethet, pénzbírságot is kiróhat, és akár a járműveket is elkobozhatja. „Jól látszik, hogy az már nem elég, hogy a völgyek bejáratához az erdészet sorompót állított és figyelmeztető táblát helyezett ki, hogy autóval, ATV-kkel nem lehet közlekedni.

Idézet
Határozottabb fellépésre van szükség”

– hívta fel a figyelmet.

A hegycsúcsra nem terepjáróval kell feljutni • Fotó: Maros megyei hegyimentő-szolgálat/Facebook Galéria

A hegycsúcsra nem terepjáróval kell feljutni

Fotó: Maros megyei hegyimentő-szolgálat/Facebook

A hegyimentő arra biztat mindenkit, hogy ha találkozik olyanokkal, akik károsítják a természetet, rongálják az utakat, szemetelnek vagy tüzet gyújtanak, jelezzék a hatóságoknak, és amennyiben biztonságosan megtehető, dokumentálják a helyszínt, a járművet és annak rendszámát, anélkül hogy konfliktusba vagy veszélyes helyzetbe kerülnének.

Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a természet nem épül újjá egyik napról a másikra. Néhány perc „szórakozás” nyomai akár évekig is megmaradhatnak.

Marosszék Természet
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