Rongálnak és szemetelnek a turisták, hatósági beavatkozást sürgetnek a hegyimentők

Egyre járhatatlanabbak az erdei utak
Fotó: Maros megyei hegyimentő-szolgálat/Facebook
Járhatatlanná teszik az erdei utakat, szemetet hagynak maguk után, és veszélyes helyeken gyújtanak tüzet a Görgényi-havasokba terepjárókkal, kvadokkal és más motoros járművekkel érkező turisták – hívják fel a figyelmet a Maros megyei hegyimentők, hatósági beavatkozást sürgetve.
Az erdészet és a környezetvédelmi hatóság beavatkozását kéri a Maros megyei hegyimentő-szolgálat, hogy megakadályozzák a Nagy-Mező-Havas tönkretételét.
Kovács Róbert, a hegyimentő-szolgálat vezetője a Székelyhonnak elmondta: idén az átlagosnál több rongálás történt a Görgényi-havasokban, a Nagy-Mező-Havason. Mint mondta, egyre többen mennek fel terepjárókkal, ATV-kkel és más elektromos járművekkel egészen a csúcsig,
„A felázott talaj szétjárása és az utak tönkretétele mellett több rögtönzött tűzrakóhelyet is találtunk olyan területeken, ahol a tűz használata komoly veszélyt jelenthet az erdőre és a hegyvidéki növényzetre. A hely nagyon népszerű a turisták körében, de ma már egyre járhatatlanabb gyalog, két kerékkel, nem beszélve arról, hogy a mentőegységek közlekedését is ellehetetlenítik.
– hangsúlyozta.
A hegyimentő hozzátette: a menedékházat is rendszeresen használják a négy keréken érkező turisták, szemetet hagyva maguk után. Legutóbb például sörösdobozokat találtak, amikor arra járőröztek.
Kovács Róberttől megtudtuk, a hegyimentők nem büntethetik meg a természetet rongálókat, legfeljebb figyelmeztethetik őket arra, hogy amit tesznek, káros. Ezt rendszeresen megteszik, amikor olyanokkal találkoznak, akik terepjárókkal közelítik meg a havasokat,
Az erdészet és a környezetvédelem büntethet, pénzbírságot is kiróhat, és akár a járműveket is elkobozhatja. „Jól látszik, hogy az már nem elég, hogy a völgyek bejáratához az erdészet sorompót állított és figyelmeztető táblát helyezett ki, hogy autóval, ATV-kkel nem lehet közlekedni.
– hívta fel a figyelmet.
A hegycsúcsra nem terepjáróval kell feljutni
Fotó: Maros megyei hegyimentő-szolgálat/Facebook
A hegyimentő arra biztat mindenkit, hogy ha találkozik olyanokkal, akik károsítják a természetet, rongálják az utakat, szemetelnek vagy tüzet gyújtanak, jelezzék a hatóságoknak, és amennyiben biztonságosan megtehető, dokumentálják a helyszínt, a járművet és annak rendszámát, anélkül hogy konfliktusba vagy veszélyes helyzetbe kerülnének.
Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a természet nem épül újjá egyik napról a másikra. Néhány perc „szórakozás” nyomai akár évekig is megmaradhatnak.
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