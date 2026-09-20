Nicușor Dan is ott lesz az ENSZ 81. közgyűlésén

Fotó: Presidency
Nicușor Dan román államfő szeptember 20. és 23. között több megbeszélésen és rendezvényen vesz részt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 81. közgyűlésének New Yorkban szervezett közgyűlésének keretében – közölte az államelnöki hivatal.
Az államfő szeptember 23-án, romániai idő szerint 16:30-tól tartja meg beszédét az ENSZ-közgyűlés plenáris ülésén. A beszédet az elnöki hivatal élő adásban közvetíti honlapján – ismerteti az Agerpres.
A szerdai beszéd előtt azonban több fontos találkozó szerepel Nicușor Dan programjában:
Hétfőn találkozik az Egyesült Államok romániai volt nagyköveteinek szövetségével, valamint üzletemberekkel, az amerikai román technológiai vállalkozók képviselőivel.
Kedden, a közgyűlés munkálatainak megnyitása előtt, Nicușor Dan találkozik a helyi román közösség képviselőivel.
A szerdai beszéd után az államfő részt vesz a Krím Nemzetközi Platform csúcstalálkozóján, majd az ENSZ Biztonsági Tanácsának Ukrajna helyzetével foglalkozó ülésén. Ugyanezen a napon
Mirabela Grădinaru szintén több eseményen is részt vesz, köztük az ukrán elnök felesége, Olena Zelenszka által szervezett csúcstalálkozón.
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