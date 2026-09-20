Nicușor Dan is ott lesz az ENSZ 81. közgyűlésén

Nicușor Dan román államfő szeptember 20. és 23. között több megbeszélésen és rendezvényen vesz részt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 81. közgyűlésének New Yorkban szervezett közgyűlésének keretében – közölte az államelnöki hivatal.

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Az államfő szeptember 23-án, romániai idő szerint 16:30-tól tartja meg beszédét az ENSZ-közgyűlés plenáris ülésén. A beszédet az elnöki hivatal élő adásban közvetíti honlapján – ismerteti az Agerpres.

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A szerdai beszéd előtt azonban több fontos találkozó szerepel Nicușor Dan programjában: