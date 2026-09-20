Emelkedni fog jövő héttől a Duna vízhozama Romániában, de ez még mindig jóval elmarad a sokéves átlagtól

Ilyen volt a Duna egyik partszakasza augusztusban. Nem sokat javult a helyzet azóta

Másodpercenként 1650 köbméterre emelkedik a Duna vízhozama a jövő héten az országba való belépési pontnál, Báziásnál, és ezzel még mindig jóval a szeptemberi 3800 köbméteres sokéves átlag alatt marad.

Székelyhon 2026. szeptember 20., 17:562026. szeptember 20., 17:56 2026. szeptember 20., 18:452026. szeptember 20., 18:45

Többek között ez derül ki az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) szeptember 19. és 26. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből, amelyet az Agerpres ismertet. A vasárnap közzétett prognózis szerint a jelzett időszak első két napján Hirdetés

a vízhozam másodpercenként 1550 köbméteren stagnál, majd megemelkedik 1650 köbméterre.

A Vaskaputól lefelé enyhén növekvő vízhozamra számítanak, kivéve az időszak első felét, amikor a Brăila -Tulcea szakaszon nem lesz jelentős változás. Negyedéves előrejelzésükben a hidrológusok másodpercenként 1800 köbméteres maximális és 1400 köbméteres minimális dunai vízhozamot jeleztek szeptemberre. A belföldi folyók vízhozama az időszak nagy részében viszonylag változatlan marad, a hét közepén azonban

a jelentősebb mennyiségű csapadék hatására a domb- és hegyvidéki folyókon emelkedhet.