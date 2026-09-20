Emelkedni fog jövő héttől a Duna vízhozama Romániában, de ez még mindig jóval elmarad a sokéves átlagtól

Ilyen volt a Duna egyik partszakasza augusztusban. Nem sokat javult a helyzet azóta
Fotó: Apele Române/Facebook
Másodpercenként 1650 köbméterre emelkedik a Duna vízhozama a jövő héten az országba való belépési pontnál, Báziásnál, és ezzel még mindig jóval a szeptemberi 3800 köbméteres sokéves átlag alatt marad.
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Többek között ez derül ki az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) szeptember 19. és 26. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből, amelyet az Agerpres ismertet.
A vasárnap közzétett prognózis szerint a jelzett időszak első két napján
A Vaskaputól lefelé enyhén növekvő vízhozamra számítanak, kivéve az időszak első felét, amikor a Brăila -Tulcea szakaszon nem lesz jelentős változás.
Negyedéves előrejelzésükben a hidrológusok másodpercenként 1800 köbméteres maximális és 1400 köbméteres minimális dunai vízhozamot jeleztek szeptemberre.
A belföldi folyók vízhozama az időszak nagy részében viszonylag változatlan marad, a hét közepén azonban
Szeptemberben a romániai folyók vízhozama általában a sokéves havi átlag 30-50 százaléka körül alakul, a Prahova vízgyűjtőjén, valamint a Bodza és a Ialomița felső vízgyűjtőjén azonban elérheti az 50-80 százalékot.
A Kraszna, a Berettyó és a Sebes-Körös, a Fekete-Körös, a Fehér-Körös, valamint több moldvai és dobrudzsai folyó vízgyűjtőjén ugyanakkor a sokéves átlag 30 százaléka alatt maradhat.
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