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Nem diéta, hanem szokásváltás: így segít a tartós fogyásban a finomhangolás

diéta, fogyás, felmérés, nassolnivaló, fehérjebevitel, sporttáplálkozási szakértő

Negoiță Robert sporttáplálkozási szakértő

Fotó: Borbély Fanni

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A szigorú diéták helyett apró, fenntartható változtatásokra épít Negoiță Robert sporttáplálkozási szakértő módszere. Tapasztalatai szerint a tartós fogyás kulcsa nem a megvonás, hanem a fokozatos szokásváltás.

Nagy Lilla

2026. szeptember 20., 17:172026. szeptember 20., 17:17

2026. szeptember 20., 17:192026. szeptember 20., 17:19

Az elmúlt két év tapasztalatairól és a tartós fogyás titkáról mesélt Negoiță Robert sporttáplálkozási szakértő a Székelyhonnak. Megközelítése jelentősen eltér a hagyományos diétás módszerektől: nem grammra kimért étrendekkel és szigorú tiltásokkal dolgozik, hanem az egyéni étkezési szokások megismerésére és fokozatos átalakítására helyezi a hangsúlyt.

A folyamat alapja az őszinteség

A közös munka első lépése mindig egy részletes felmérés. A szakember arra kéri klienseit, hogy

néhány napon keresztül fotókkal dokumentálják minden étkezésüket, szűrők és utólagos változtatások nélkül.

Ennek célja, hogy valós képet kapjon arról, mit és hogyan eszik az illető a mindennapokban. A folyamat alapja az őszinteség, hiszen csak így lehet feltérképezni azokat a szokásokat, amelyek hosszú távon befolyásolják a testsúlyt és az egészségi állapotot.

Szerinte a legtöbb hagyományos diéta azért vall kudarcot, mert túl szigorú. A pontosan meghatározott mennyiségek és előírások rövid távon ugyan eredményt hozhatnak, de hosszabb idő után sokan belefáradnak az állandó számolgatásba és önkontrollba. A diéta megszakad, a leadott kilók pedig gyakran hamar visszatérnek.

diéta, fogyás, felmérés, nassolnivaló, fehérjebevitel, sporttáplálkozási szakértő Galéria

A szakember arra kéri klienseit, hogy néhány napon keresztül fotókkal dokumentálják minden étkezésüket

Fotó: Pixabay

A szakember célja éppen ennek a jojóeffektusnak az elkerülése. Inspirációt részben az angol atlétikai válogatottnál szerzett tapasztalataiból merített, ahol azt látta, hogy a sportolók nem méricskélik folyamatosan az ételeiket. A hangsúly inkább az étkezések összetételén és az általános egyensúlyon van, nem pedig az egyes falatok precíz számbavételén.

A módszer egyik alapelve, hogy

senki sem képes hosszú távon olyan ételeket fogyasztani, amelyeket nem szeret.

Éppen ezért a felmérés során nemcsak a hibákra, hanem a már meglévő jó szokásokra is figyelnek. A szakember ezekből kiindulva javasol kisebb módosításokat, amelyek nem forgatják fel gyökeresen a mindennapokat.

Először az alapozás, aztán a finomhangolás

A változtatások gyakran meglepően egyszerűek. Például három tojás helyett két egész tojás és egy tojásfehérje kerülhet a tányérra,

csökkenhet a pékáruk mennyisége, miközben nő a zöldségfogyasztás.

Később a megfelelő folyadékbevitelre is nagyobb hangsúly kerül. A cél nem a teljes megvonás, hanem az arányok javítása.

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A módszer nem ígér gyors eredményeket, de a tapasztalatok szerint tartós fogyást tesz lehetővé

Fotó: Pixabay

Negoiță Robert úgy véli, ha valaki étrendjének nagyjából 80 százaléka megfelelő, a fennmaradó 20 százalékban belefér egy-egy édesség vagy kedvenc nassolnivaló is. Ez a rugalmasság segít abban, hogy az új szokások hosszú távon is fenntarthatók legyenek.

A folyamat következő szakaszában a fehérjebevitel optimalizálása kerül előtérbe. Fontos, hogy minden étkezés tartalmazzon elegendő fehérjét, emellett növelik a zöldség- és gyümölcsfogyasztást is. A későbbi finomhangolás során új alapanyagok és ízek kipróbálása is szerepet kap, de továbbra is fokozatosan, a kliens igényeihez igazodva.

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A bizalom szintén kulcsfontosságú. A klienseknek nem kell eltitkolniuk az úgynevezett „bűnös élvezeteket”, hiszen ezek is részei a valóságnak. A cél nem a tökéletesség, hanem egy olyan életmód kialakítása, amely hosszú távon tartható.

Noha a módszer nem ígér gyors eredményeket, a tapasztalatok szerint tartós fogyást tesz lehetővé. Negoiță Robert szerint akár közel tíz kilogramm súlyvesztés is elérhető mintegy tizenkilenc hét alatt, miközben az új szokások hosszú távon is beépülnek a mindennapokba.

Egészségügy Életmód Liget
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