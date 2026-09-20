Nem diéta, hanem szokásváltás: így segít a tartós fogyásban a finomhangolás

A szigorú diéták helyett apró, fenntartható változtatásokra épít Negoiță Robert sporttáplálkozási szakértő módszere. Tapasztalatai szerint a tartós fogyás kulcsa nem a megvonás, hanem a fokozatos szokásváltás.

Nagy Lilla 2026. szeptember 20., 17:172026. szeptember 20., 17:17 2026. szeptember 20., 17:192026. szeptember 20., 17:19

Az elmúlt két év tapasztalatairól és a tartós fogyás titkáról mesélt Negoiță Robert sporttáplálkozási szakértő a Székelyhonnak. Megközelítése jelentősen eltér a hagyományos diétás módszerektől: nem grammra kimért étrendekkel és szigorú tiltásokkal dolgozik, hanem az egyéni étkezési szokások megismerésére és fokozatos átalakítására helyezi a hangsúlyt. A folyamat alapja az őszinteség A közös munka első lépése mindig egy részletes felmérés. A szakember arra kéri klienseit, hogy

néhány napon keresztül fotókkal dokumentálják minden étkezésüket, szűrők és utólagos változtatások nélkül.

Ennek célja, hogy valós képet kapjon arról, mit és hogyan eszik az illető a mindennapokban. A folyamat alapja az őszinteség, hiszen csak így lehet feltérképezni azokat a szokásokat, amelyek hosszú távon befolyásolják a testsúlyt és az egészségi állapotot. Szerinte a legtöbb hagyományos diéta azért vall kudarcot, mert túl szigorú. A pontosan meghatározott mennyiségek és előírások rövid távon ugyan eredményt hozhatnak, de hosszabb idő után sokan belefáradnak az állandó számolgatásba és önkontrollba. A diéta megszakad, a leadott kilók pedig gyakran hamar visszatérnek.

A szakember arra kéri klienseit, hogy néhány napon keresztül fotókkal dokumentálják minden étkezésüket Fotó: Pixabay

A szakember célja éppen ennek a jojóeffektusnak az elkerülése. Inspirációt részben az angol atlétikai válogatottnál szerzett tapasztalataiból merített, ahol azt látta, hogy a sportolók nem méricskélik folyamatosan az ételeiket. A hangsúly inkább az étkezések összetételén és az általános egyensúlyon van, nem pedig az egyes falatok precíz számbavételén. A módszer egyik alapelve, hogy

senki sem képes hosszú távon olyan ételeket fogyasztani, amelyeket nem szeret.

Éppen ezért a felmérés során nemcsak a hibákra, hanem a már meglévő jó szokásokra is figyelnek. A szakember ezekből kiindulva javasol kisebb módosításokat, amelyek nem forgatják fel gyökeresen a mindennapokat. Először az alapozás, aztán a finomhangolás A változtatások gyakran meglepően egyszerűek. Például három tojás helyett két egész tojás és egy tojásfehérje kerülhet a tányérra,

csökkenhet a pékáruk mennyisége, miközben nő a zöldségfogyasztás.

Később a megfelelő folyadékbevitelre is nagyobb hangsúly kerül. A cél nem a teljes megvonás, hanem az arányok javítása.

A módszer nem ígér gyors eredményeket, de a tapasztalatok szerint tartós fogyást tesz lehetővé Fotó: Pixabay