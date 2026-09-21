Már egyeztetett az RMDSZ-szel a kijelölt miniszterelnök, itt tart most a kormányalakítási folyamat

Siegfried Mureșan már egyeztetett az őt támogató három párt, a PNL, az USR és az RMDSZ politikusaival
Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök azt fogja kérni a parlament vezetésétől, hogy a miniszterjelöltek meghallgatása legalább hatvan percig tartson.
2026. szeptember 21., 10:282026. szeptember 21., 10:28
2026. szeptember 21., 10:302026. szeptember 21., 10:30
A politikus hétfőn az RFI Romániának elmondta, hogy nem híve a gyorsított meghallgatásoknak, a képviselőknek és szenátoroknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy érdemi párbeszédet folytassanak a jelöltekkel és kérdéseket tegyenek fel nekik. Számításai szerint
a meghallgatásokat pedig a jövő hét elején tarthatják meg.
„Azt fogom kérni a két ház elnökétől, hogy a miniszterek meghallgatása legalább hatvan percig tartson. Komoly meghallgatásokat szeretnék, amelyeken a jelöltek bizonyíthatják, hogy felkészültek a tárcájuk vezetésére” – idézi az Agerpres hírügynökség Mureșant.
Beszámolt arról is, hogy már egyeztetett az őt támogató három párt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ politikusaival, és „rendkívül átlátható” kormányalakítási folyamatot szeretne. Mureșan szerint
A kijelölt miniszterelnök elmondta, hogy az őt támogató pártok után más parlamenti frakciókkal is tárgyal. A kormányprogramot „reformpártinak, Európa-barátnak, felelősnek és ambiciózusnak” nevezte.
Mureșan hangsúlyozta, hogy az előző két kijelölt miniszterelnökkel szemben ő három parlamenti párt nyílt támogatásával kezdi meg a kormányalakítást.
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