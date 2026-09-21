Már egyeztetett az RMDSZ-szel a kijelölt miniszterelnök, itt tart most a kormányalakítási folyamat

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök azt fogja kérni a parlament vezetésétől, hogy a miniszterjelöltek meghallgatása legalább hatvan percig tartson.

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A politikus hétfőn az RFI Romániának elmondta, hogy nem híve a gyorsított meghallgatásoknak, a képviselőknek és szenátoroknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy érdemi párbeszédet folytassanak a jelöltekkel és kérdéseket tegyenek fel nekik. Számításai szerint

a kijelölt miniszterelnök a hét végéig benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát,

a meghallgatásokat pedig a jövő hét elején tarthatják meg.

„Azt fogom kérni a két ház elnökétől, hogy a miniszterek meghallgatása legalább hatvan percig tartson. Komoly meghallgatásokat szeretnék, amelyeken a jelöltek bizonyíthatják, hogy felkészültek a tárcájuk vezetésére” – idézi az Agerpres hírügynökség Mureșant.

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Beszámolt arról is, hogy már egyeztetett az őt támogató három párt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ politikusaival, és „rendkívül átlátható” kormányalakítási folyamatot szeretne. Mureșan szerint