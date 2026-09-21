Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Összetörték a rendőrségi Dustert, öten megsérültek

• Fotó: Facebook/Info Trafic jud. Sibiu

Fotó: Facebook/Info Trafic jud. Sibiu

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Öt ember, köztük egy hétéves gyermek is megsérült a vasárnap este Nagyszebenben történt közúti balesetben, amelyben egy rendőrségi jármű is érintett volt.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 08:532026. szeptember 21., 08:53

2026. szeptember 21., 08:592026. szeptember 21., 08:59

A Szeben Megyei Mentőszolgálat (SAJ) tájékoztatása szerint a helyszínre érkező egészségügyi egységek több, a balesetben érintett személynek nyújtottak segítséget.

A rendőrautóban tartózkodó két férfi (40, illetve 45 évesek) kéz- és mellkastájékon szenvedett sérüléseket, egy másik, 40 éves férfi szintén a végtagjain és mellkasán szenvedett sérüléseket, egy hétéves gyermek pedig hasi sérülést szenvedett, és a sürgősségi betegellátó osztályra szállították – írja az Agerpres hírügynökség a mentőszolgálat tájékoztatására hivatkozva.

Hirdetés

A Szeben megyei katasztrófavédelem (ISU) egysége további egy embert szállított a sürgősségi betegellátó osztályra, közölték a tűzoltóságtól.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Belföld Baleset Közlekedés Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen
Gyorsan fordított, majd összeomlott a Sportklub Újpesten
Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani
Hibátlan mérleggel nyerték a Három Nemzet Női Jégkorongtornát a gyergyói rókalányok
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
Székelyhon

Személyautó és motorkerékpár ütközött Csíkkozmáson
Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen
Székelyhon

Alkohol hatása alatt vezetett egy 33 éves nő Csíkszeredában, fennakadt a rendőri ellenőrzésen
Gyorsan fordított, majd összeomlott a Sportklub Újpesten
Székely Sport

Gyorsan fordított, majd összeomlott a Sportklub Újpesten
Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani
Krónika

Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani
Hibátlan mérleggel nyerték a Három Nemzet Női Jégkorongtornát a gyergyói rókalányok
Székely Sport

Hibátlan mérleggel nyerték a Három Nemzet Női Jégkorongtornát a gyergyói rókalányok
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Nőileg

Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 21., hétfő

A forgalomból szűrték ki, majd kísérték haza házkutatásra Călin Georgescut

Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres. A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást.

A forgalomból szűrték ki, majd kísérték haza házkutatásra Călin Georgescut
A forgalomból szűrték ki, majd kísérték haza házkutatásra Călin Georgescut
2026. szeptember 21., hétfő

A forgalomból szűrték ki, majd kísérték haza házkutatásra Călin Georgescut
Hirdetés
2026. szeptember 20., vasárnap

Nicușor Dan is ott lesz az ENSZ 81. közgyűlésén

Nicușor Dan román államfő szeptember 20. és 23. között több megbeszélésen és rendezvényen vesz részt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 81. közgyűlésének New Yorkban szervezett közgyűlésének keretében – közölte az államelnöki hivatal.

Nicușor Dan is ott lesz az ENSZ 81. közgyűlésén
Nicușor Dan is ott lesz az ENSZ 81. közgyűlésén
2026. szeptember 20., vasárnap

Nicușor Dan is ott lesz az ENSZ 81. közgyűlésén
2026. szeptember 20., vasárnap

Emelkedni fog jövő héttől a Duna vízhozama Romániában, de ez még mindig jóval elmarad a sokéves átlagtól

Másodpercenként 1650 köbméterre emelkedik a Duna vízhozama a jövő héten az országba való belépési pontnál, Báziásnál, és ezzel még mindig jóval a szeptemberi 3800 köbméteres sokéves átlag alatt marad.

Emelkedni fog jövő héttől a Duna vízhozama Romániában, de ez még mindig jóval elmarad a sokéves átlagtól
Emelkedni fog jövő héttől a Duna vízhozama Romániában, de ez még mindig jóval elmarad a sokéves átlagtól
2026. szeptember 20., vasárnap

Emelkedni fog jövő héttől a Duna vízhozama Romániában, de ez még mindig jóval elmarad a sokéves átlagtól
2026. szeptember 20., vasárnap

Szökevényeket és bűnözőket kerestek a rendőrök, sokukat meg is találták

A szeptember 11-17. közötti időszakban összesen 19 európai elfogatóparancsot hajtott végre az Országos Rendőr-főkapitányság.

Szökevényeket és bűnözőket kerestek a rendőrök, sokukat meg is találták
Szökevényeket és bűnözőket kerestek a rendőrök, sokukat meg is találták
2026. szeptember 20., vasárnap

Szökevényeket és bűnözőket kerestek a rendőrök, sokukat meg is találták
Hirdetés
2026. szeptember 20., vasárnap

Kútásás közben került elő a világháborús kézigránát

Kút ásása közben találtak egy feltételezett lőszert szombaton a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonimpéren. A helyszínre kiszálló tűzszerészek egy második világháborúból származó támadó kézigránátot azonosítottak.

Kútásás közben került elő a világháborús kézigránát
Kútásás közben került elő a világháborús kézigránát
2026. szeptember 20., vasárnap

Kútásás közben került elő a világháborús kézigránát
2026. szeptember 20., vasárnap

Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt

Közel 3000 szabálysértési bírságot róttak ki ezen a héten az autópálya-rendőrök a közlekedésbiztonsági ellenőrzéseik során.

Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt
Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt
2026. szeptember 20., vasárnap

Akcióban az autópálya-rendőrök: közel 3000 bírságot róttak ki egy hét alatt
2026. szeptember 20., vasárnap

Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították

A Fekete-tengerben, a Chituc homokpadtól mintegy 50 tengeri mérföldre keletre talált dróndarabot ártalmatlanítottak vasárnap reggel – közölte a védelmi minisztérium.

Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították
Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították
2026. szeptember 20., vasárnap

Szombaton észrevették a tengerben lebegő dróndarabot, vasárnap tűzszerészek ártalmatlanították
Hirdetés
2026. szeptember 20., vasárnap

Időseket ellátó központban ütött ki tűz, egy embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba

Tűz ütött ki vasárnap egy segesvári, idősek gondozására szolgáló szociális központban. Az épületben negyvenen tartózkodtak, három embert a tűzoltók menekítettek ki.

Időseket ellátó központban ütött ki tűz, egy embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba
Időseket ellátó központban ütött ki tűz, egy embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba
2026. szeptember 20., vasárnap

Időseket ellátó központban ütött ki tűz, egy embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba
2026. szeptember 20., vasárnap

Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek

Három maroshévízi férfit vettek 24 órára őrizetbe, miután a gyanú szerint egy helyi szórakozóhelyen biztonsági őrökre támadtak, majd több berendezési tárgyat is megrongáltak. A rendbontás az utcán is folytatódott.

Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek
Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek
2026. szeptember 20., vasárnap

Balhéztak majd a biztonsági őröket is inzultálták – őrizetbe kerültek
2026. szeptember 20., vasárnap

Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben.

Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját
Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját
2026. szeptember 20., vasárnap

Egyértelművé tette Siegfried Mureșan, hogy folytatná Ilie Bolojan politikáját
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!