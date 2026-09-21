Fotó: Facebook/Info Trafic jud. Sibiu
Öt ember, köztük egy hétéves gyermek is megsérült a vasárnap este Nagyszebenben történt közúti balesetben, amelyben egy rendőrségi jármű is érintett volt.
2026. szeptember 21., 08:532026. szeptember 21., 08:53
2026. szeptember 21., 08:592026. szeptember 21., 08:59
A Szeben Megyei Mentőszolgálat (SAJ) tájékoztatása szerint a helyszínre érkező egészségügyi egységek több, a balesetben érintett személynek nyújtottak segítséget.
A rendőrautóban tartózkodó két férfi (40, illetve 45 évesek) kéz- és mellkastájékon szenvedett sérüléseket, egy másik, 40 éves férfi szintén a végtagjain és mellkasán szenvedett sérüléseket, egy hétéves gyermek pedig hasi sérülést szenvedett, és a sürgősségi betegellátó osztályra szállították – írja az Agerpres hírügynökség a mentőszolgálat tájékoztatására hivatkozva.
A Szeben megyei katasztrófavédelem (ISU) egysége további egy embert szállított a sürgősségi betegellátó osztályra, közölték a tűzoltóságtól.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
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