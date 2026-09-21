A városi könyvtár névadó ünnepségére készülnek Székelyudvarhelyen

Történelmi pillanatra készül Székelyudvarhely kulturális közössége: a 75 éves városi könyvtár október 2-án hivatalosan is felveszi Kányádi Sándor nevét. A névadó ünnepség 17 órától lesz a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban.

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Az intézmény névadása önkormányzati javaslat nyomán valósul meg, és egyszerre jelent tisztelgést a 2018-ban elhunyt, Kossuth-díjas költő életműve előtt, valamint

Kányádi Sándor, Nagygalambfalva szülötte és Székelyudvarhely díszpolgára, költészetével több generáció számára tette meghatározóvá a szülőföld, az anyanyelv és a közösséghez való tartozás értékeit. Művei a magyar irodalom maradandó részét képezik, versei pedig máig jelen vannak az iskolákban, a családokban és a közösségi emlékezetben.

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A könyvtár névválasztása ezért nem csupán egy intézményi változás, hanem szimbolikus gesztus is: