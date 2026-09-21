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A városi könyvtár névadó ünnepségére készülnek Székelyudvarhelyen

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Történelmi pillanatra készül Székelyudvarhely kulturális közössége: a 75 éves városi könyvtár október 2-án hivatalosan is felveszi Kányádi Sándor nevét. A névadó ünnepség 17 órától lesz a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban.

Székelyhon

2026. szeptember 21., 08:302026. szeptember 21., 08:30

Az intézmény névadása önkormányzati javaslat nyomán valósul meg, és egyszerre jelent tisztelgést a 2018-ban elhunyt, Kossuth-díjas költő életműve előtt, valamint

a székelyföldi kulturális örökség továbbadásának vállalását.

Kányádi Sándor, Nagygalambfalva szülötte és Székelyudvarhely díszpolgára, költészetével több generáció számára tette meghatározóvá a szülőföld, az anyanyelv és a közösséghez való tartozás értékeit. Művei a magyar irodalom maradandó részét képezik, versei pedig máig jelen vannak az iskolákban, a családokban és a közösségi emlékezetben.

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A könyvtár névválasztása ezért nem csupán egy intézményi változás, hanem szimbolikus gesztus is:

annak kifejezése, hogy Székelyudvarhely közössége továbbra is fontosnak tartja Kányádi Sándor szellemi örökségének ápolását és továbbadását.

A szervezők minden érdeklődőt várnak az ünnepségre, hogy közösen legyenek tanúi annak a pillanatnak, amikor a 75 éves könyvtár hivatalosan is felveszi Kányádi Sándor nevét.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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