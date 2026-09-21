Áramszünet lesz Csíkszereda több utcájában

Fotó: Orbán Orsolya
Javítási munkálatok miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás szeptember 22-én, kedden több csíkszeredai utcában.
Az áramhálózatot működtető vállalat (DEER Harghita) beütemezett karbantartási beavatkozásai miatt kedden, szeptember 22-én szünetel az áramszolgáltatás a következő helyszíneken:
Fésülő utca;
Kas utca;
Előd vezér utca;
Tas vezér utca;
Töhötöm vezér utca;
Huba vezér utca;
Barátok kertje;
Somlyó utca 83–167., 82–118. házszámok;
Nagymező utca 74., 82., 84/D, 119., 121., 123. házszámok;
Barátság utca;
Szék II utca;
Taploca utca 2/A, 2/B házszámok;
Apor Péter utca 1–23., 2–18. házszámok;
Székely Mózes utca 17–19., 14–22. házszámok;
Sarkadi Elek utca 5–37., 6–46. házszámok;
Szék útja 1–63., 2–52., 1/A–1/D, 9/A, 11/A.
Az áramszolgáltatás megszakításával járó beütemezett karbantartásokról itt tájékozódhatnak.
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