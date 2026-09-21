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Áramszünet lesz Csíkszereda több utcájában

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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Javítási munkálatok miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás szeptember 22-én, kedden több csíkszeredai utcában.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 21., 08:422026. szeptember 21., 08:42

Az áramhálózatot működtető vállalat (DEER Harghita) beütemezett karbantartási beavatkozásai miatt kedden, szeptember 22-én szünetel az áramszolgáltatás a következő helyszíneken:

  • Fésülő utca;

  • Kas utca;

  • Előd vezér utca;

  • Tas vezér utca;

  • Töhötöm vezér utca;

  • Huba vezér utca;

  • Barátok kertje;

  • Somlyó utca 83–167., 82–118. házszámok;

  • Nagymező utca 74., 82., 84/D, 119., 121., 123. házszámok;

  • Barátság utca;

  • Szék II utca;

  • Taploca utca 2/A, 2/B házszámok;

  • Apor Péter utca 1–23., 2–18. házszámok;

  • Székely Mózes utca 17–19., 14–22. házszámok;

  • Sarkadi Elek utca 5–37., 6–46. házszámok;

  • Szék útja 1–63., 2–52., 1/A–1/D, 9/A, 11/A.

Az áramszolgáltatás megszakításával járó beütemezett karbantartásokról itt tájékozódhatnak.

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Csíkszék Csíkszereda
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