Egyenruha az iskolákban: valódi megoldás vagy csak látszatintézkedés a bullying ellen?

Az egyenruha mellett ott marad a többi ruhadarab, a kiegészítők, és úgyis kiderül, kinek milyen telefonja, cipője van
Fotó: Olti Angyalka
Romániában újra napirenden az iskolai egyenruha kötelezővé tétele: a szenátus bizottsága elfogadta a javaslatot, de sokak szerint ez nem oldaná meg a bullying problémáját. Mások úgy vélik, az egyenruha csökkenti a diákok közötti különbségeket.
Az egyenruha bevezetése két táborra osztja a társadalmat: elsősorban az a korosztály ellenzi, amely még maga is hordott iskolai egyenruhát, és a kommunizmus kék-fehér kockás sabloningjei jutnak eszébe róla – minden egyéb korlátozással és beolvasztási törekvéssel együtt.
A másik tábor az uniformisban az iskolai „divatbemutatók”, és illetlen öltözet megszűnését látja. A diákokat képviselő Országos Diáktanács azonban azt ellenzi, ahogyan tárgyal a politikum az ügyről:
Szeptember 15-én elfogadta a szenátus oktatási bizottsága a Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényjavaslatát, amely az iskolai egyenruhák kötelező bevezetését célozza. A javaslatból törölték azokat a bírságokat, amelyeket eredetileg azoknak a szülőknek szántak, akiknek gyermeke nem visel egyenruhát, valamint azoknak az iskoláknak is, amelyek nem tartják be az egyenruha-kötelezettséget.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
A módosításokat a PSD, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői szavazták meg, míg a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tartózkodott. A kezdeményezést ezután a szenátus plénuma vitatja meg, a végső döntést pedig a képviselőház hozza meg. A törvényjavaslat előterjesztésének egyik fő célja az iskolai bullying visszaszorítása.
Több olyan tanintézet is van, ahol hosszú évek óta kötelező az egyenruha viselése. Marosvásárhelyen a fehér póló piros mellénnyel vagy piros kötényruhával jelzi: a diákok a Dacia Általános Iskolába járnak. Tordai Zsuzsa, a tanintézmény igazgatóhelyettese a Székelyhonnak elmondta, úgy látja,
hiszen nem a márkás pólók kerülnek előtérbe, és tiszteletet sugároz a pedagógus felé.
A marosvásárhelyi Dacia Általános Iskolában fehér póló, piros mellény vagy kötényruha az egyenruha
Fotó: Haáz Vince
Az iskola elemi osztályaiban hordják is rendesen a diákok, a nagyobbakat viszont már nehezebb erre kötelezni, ők nem szívesen veszik fel a piros egyenruhát.
hiszen anyagiakban nem tud segíteni a szülőknek az egyenruha megvásárlásában.
Az iskola idéntől alternatívát is kínál a diákoknak: halványszürke kapucnis felsőt az iskola lógójával ellátva, amelyet már szívesebben viselnek a tinédzserek. Az igazgatóhelyettes hozzátette, elsősorban a szülők támogatására lenne szükség ahhoz, hogy valóban hordják is a diákok az egyenruhát.
Lukács-Márton Réka, Marosvásárhelyen dolgozó pszichológus, egyetemi oktató úgy véli, ha az egyenruha célja az iskolai bullying visszaszorítása, ez a törekvés túlzottan idealista, sőt kissé elrugaszkodott a valóságtól.
„Meglátásom szerint mindez sokkal inkább jó üzleti lehetőség lenne valaki számára – hiszen minden diáknak be kellene szerezni –, mintsem hatékony eszköz a zaklatás ellen. Hiszen
Az iskolán kívüli életben a diákok úgyis találkoznak egymással, ami újabb teret ad a bullyingnak” – fejtette ki a szakember. Hozzátette, ezt a jelenséget önmagában semmi nem fogja megszüntetni, és téves az a feltételezés, hogy ha mindenki egyformán öltözik, megszűnik a megkülönböztetés.
Aki hazaért az iskolából, legalább otthon békén hagyták, ma már nincs így, otthon is folytatódik a zaklatás. Sőt, gyakran pont azok válnak online zaklatókká, akiket a hétköznapokban, az offline térben bántanak” – magyarázta.
Az egyenruha kötelezővé tétele lenne a megoldás a bullying visszaszorítására?
Fotó: Barabás Ákos
Lukács Márton Réka meggyőződése, hogy bármennyire is megosztó ez a kérdés, az egyenruha önmagában nem oldja meg a problémát.
Ami valóban segítene: ha a szülők odafigyelnének arra, hogyan vélekednek gyermekük előtt más nemzetiségekről, vallásokról, emberekről, és nem ítélnek el senkit származása, hite vagy külseje miatt – fejtette ki a pszichológus.
„Ennek alapja egyértelműen az otthoni nevelés, amelyet aztán az intézményes nevelés követ – ideális esetben olyan pedagógusokkal, akik maguk nem válnak zaklatóvá, hiszen sajnos erre is számos példa akad, amikor éppen a tantestület tagjai bántalmazzák a diákokat. Úgy vélem, ezt a kérdést sokkal szélesebb körben kellene kezelni.
– emelte ki Lukács-Márton Réka a Székelyhonnak.
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