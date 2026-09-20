Szerencsejáték: Segesváron teljes tiltás, Marosvásárhelyen helyszínváltozás

Egyre több volt játékteremre fog lakat kerülni
Fotó: Borbély Fanni
Segesváron a májusi korlátozás után a héten teljesen betiltották a szerencsejáték-termek működését. Marosvásárhelyen jövő héten szavaznak újra a kérdésről, pontosításokat eszközölve a helyszíneket illetően.
Idén tavasszal nagy port kavart az a kormányhatározat, amely a helyi tanács hatáskörébe helyezi át a szerencsejáték-termek működési engedélyét, lehetőséget teremtve a választott képviselőknek, hogy teljesen kitiltsák vagy jelentősen korlátozzák ezek működését. Több, Maros megyei város döntött már ebben a kérdésben, de Segesvár és Marosvásárhely most visszatért ezekre.
Segesváron májusban fogadták el az első, a szerencsejáték-termek működésére vonatkozó határozatot. Akkor a tanácsosok arról döntöttek, hogy lakóépületekben csak a szomszédok vagy a tulajdonosi társulás hozzájárulásával lehetett ilyen tevékenységet folytatni.
Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.
Emellett egy 500 méteres körzetben legfeljebb két szerencsejáték-helyszín működhetett. Erre azonban a keddi ülésükön visszatértek a tanácsosok és eldöntötték, hogy
A döntés nem azonnal lép életbe, azok a cégek, amelyeknek még érvényes az országos szakhatóságtól kapott éves engedélye, azok továbbra is fogadhatnak ügyfelet. Amikor azonban az éves engedély lejár és a helyi tanácsnak meghosszabbítania, akkor többé erre nem lesz lehetőség. A segesvári tanácsosok tizennégy igen és két tartózkodó szavazással fogadták el a teljes kitiltást.
A kékkel jelölt területeken működhetnek a szerencsejáték-termek Marosvásárhelyen
Fotó: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
A marosvásárhelyi városháza honlapjára a héten került fel az a tervezet, ami a szerencsejáték termek működését szabályozó korábbi döntést változtatja meg. Az iratot Kovács Mihály Levente alpolgármester nyújtotta be és két fontos változást javasol. Az egyik értelmében ahelyett, hogy a szerencsejátékok egyes típusaihoz külön-külön engedélyre lenne szükség, ezt egységesítik, így
A másik fontos változás, hogy pontosítják a korábban megjelent térképet. Ezen ugyanis, mint a városlakók is szóvá tették, csak bizonyos területeket karikáztak be, de nem jelölték meg pontosan, hogy melyik utcákat érinti.
A most előterjesztett térkép utcaneveket is tartalmaz majd, hogy lehessen azonosítani azokat a helyszíneket, ahol engedélyezik a játéktermek működését.
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