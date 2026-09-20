Szerencsejáték: Segesváron teljes tiltás, Marosvásárhelyen helyszínváltozás

Segesváron a májusi korlátozás után a héten teljesen betiltották a szerencsejáték-termek működését. Marosvásárhelyen jövő héten szavaznak újra a kérdésről, pontosításokat eszközölve a helyszíneket illetően.

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Idén tavasszal nagy port kavart az a kormányhatározat, amely a helyi tanács hatáskörébe helyezi át a szerencsejáték-termek működési engedélyét, lehetőséget teremtve a választott képviselőknek, hogy teljesen kitiltsák vagy jelentősen korlátozzák ezek működését. Több, Maros megyei város döntött már ebben a kérdésben, de Segesvár és Marosvásárhely most visszatért ezekre.

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Kitiltják a városból a játéktermeket

Segesváron májusban fogadták el az első, a szerencsejáték-termek működésére vonatkozó határozatot. Akkor a tanácsosok arról döntöttek, hogy lakóépületekben csak a szomszédok vagy a tulajdonosi társulás hozzájárulásával lehetett ilyen tevékenységet folytatni.

korábban írtuk Van az a pénz? Kiadják az első helyi engedélyt egy szerencsejáték-teremre Kérvényezte a működési engedélye meghosszabbítását az egyik marosvásárhelyi szerencsejáték-terem, és erről a helyi önkormányzati képviselő-testület fog dönteni csütörtökön. Az engedély évi díja csaknem négyszázezer lej.

Emellett egy 500 méteres körzetben legfeljebb két szerencsejáték-helyszín működhetett. Erre azonban a keddi ülésükön visszatértek a tanácsosok és eldöntötték, hogy